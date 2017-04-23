﻿مصادر لـ «القدس العربي»: موسكو أبلغت دمشق جاهزيتها لإرسال قوات برية إذا طلب الأسد

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: قالت مصادر عسكرية سورية لـ«القدس العربي» إن موسكو أبلغت دمشق استعدادها لإرسال قوات برية روسية إلى الأراضي السورية إذا تلقى الكرملين طلباً رسمياً من نظام الأسد بهذا الخصوص. وأضافت المصادر أن وزارة الدفاع الروسية أبلغت دمشق عن استعدادها في حال تلقت طلباً سورياً لإرسال «قوات برية خاصة» يمكن أن تنتشر في المواقع التي قد يحصل عليها ضغط ميداني كثيف من قبل التنظيمات المسلحة.

وأضافت المصادر أن الجوانب التقنية لهذه الخطوة جاهزة من الطرف الروسي ويمكن أن تتم فور تلقي القوات الروسية أمراً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتلك القوات، وذلك بعد أن تطلب دمشق رسمياً هذا الأمر من الكرملين.

ولدى السؤال حول ما إذا كانت طهران مستعدة بدورها لخطوة كهذه قالت المصادر إن طهران سبق وأبلغت نظيرتها السورية منذ فترة طويلة عن استعدادها لتوسيع نطاق المشاركة في المعارك التي يخوضها جيش النظام السوري في مواجهة قوات المعارضة، وإمكانية إرسال قوات إيرانية برية إلى سوريا حالما طلب الرئيس السوري ذلك.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قال في حديث لوكالة سبوتنك الروسية مؤخراً أنه «حتى الآن ليست هناك حاجة لقوات برية روسية». لكنه أضاف: «ربما في المستقبل، إذا غيّر أعداؤنا وداعموهم وإرهابيوهم ووكلاؤهم استراتيجيتهم وأحضروا المزيد من الإرهابيين من سائر أنحاء العالم، وباتت هناك جيوش كاملة من الإرهابيين، قد تصبح هناك حاجة. و لكن حتى هذه اللحظة، لا أعتقد أن هناك حاجة، ما تم القيام به جيد وكاف».