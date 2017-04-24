﻿مبادرة لحل أزمة سيناء بـ«الحوار والمصالحة»

القاهرة ـ «القدس العربي»: طرح حزب «البناء والتنمية»، ذراع الجماعة الإسلامية السياسي في مصر، مبادرة لحل الأزمة المتفاقمة في سيناء، عبر الحوار ووقف المداهمات الأمنية مقابل إعلان ما وصفها بالحركات المسلحة وقف عملياتها اعتبارا من 25 أبريل/ نيسان.

وأعلنت الجماعة الإسلامية في منتصف 2015 انسحابها من «تحالف دعم الشرعية» الذي شكلته جماعة الإخوان المسلمين في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من السلطة وفض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وقال الحزب في بيان مساء أمس الأول، إنه يتقدم بهذه المبادرة من أجل إنقاذ سيناء في ذكرى تحريرها وعودتها إلى أحضان الوطن، وانطلاقا من الحرص على حاضر الوطن ومستقبله وإدراكا للمخاطر الجسيمة التي يمكن أن تتخلف من وراء هذا الصراع.

واعتبر الحزب أن تفكيك الأزمة ينبغي أن يمر بأربع مراحل، الأولى «وقف التدهور واحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء لحلها»، والثانية «الحوار من أجل تحديد المشكلات وطرح الحلول»، والثالثة «وضع خطة شاملة تتضمن توقيتات لحل المشكلات»، فيما تتضمن مبادرة الحزب المرحلة الرابعة وهي «المصالحة الوطنية».

وأوضح أن المرحلة الأولى يجب أن تشمل إعلان المجموعات المسلحة في سيناء عن وقف العمليات اعتباراً من 25 أبريل/نيسان الجاري، ووقف الحكومة المصرية المداهمات والملاحقات اعتباراً من التاريخ ذاته، والدعوة والإعداد إلى مؤتمر وطني جامع يضم القبائل السيناوية وكل الأطراف المؤثرة للدخول في حوار مفتوح، بجانب إيقاف الحملات الإعلامية التي تؤجج الفتنة أو تشكك في وطنية أهل سيناء ومحاسبة من يتجاوز بهذا الشأن.

ودعت المبادرة لرفع حالة الطوارئ وتخفيف الإجراءات الأمنية المشددة مع تماسك حالة وقف العمليات المسلحة، وتخفيف الاحتقان من خلال الإفراج عن غير المتورطين أو الذين ألقي القبض عليهم بطريقة عشوائية وكذلك الحالات الصحية والإنسانية، وإعادة المهجّرين من أهل سيناء «مسلمين ومسحيين» إلى ديارهم.

وطالبت كذلك بإتمام عملية المصالحة الوطنية وطيّ صفحة الماضي من خلال إصدار عفو شامل، ووضع الضمانات المستقبلية لاستقرار الأوضاع في سيناء واستمرار عملية الدمج والتنمية.