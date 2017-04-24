﻿نائب يطالب القادة الأكراد بالاعتذار لعمار الحكيم

بغداد ـ «القدس العربي»: رد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، فادي الشمري، على تصريحات النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، التي اتهم فيه رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، بتقديم «دعاية مجانية» لإسرائيل، بعد كلامه أن الأخيرة وحدها ستعترف بالدولة الكردية في حال إعلانه.

و أوضح، في بيان لمكتبه، أمس الأحد، أن «التصريحات التي أدلى بها شاخوان عبد الله تقترب من لغة الشارع أكثر منها إلى لغة السياسة»، مستنكرا «ادعاءات النائب المذكور على رئيس التحالف الوطني بخصوص رأي تقدم به حول معارضته انفصال كردستان».

وطالب الشمري، القادة الكرد بـ»تقديم اعتذار رسمي لتجاوزات هذا النائب التي تعدى فيها على زعيم اكبر تحالف سياسي وقائد تأريخي له مواقفه في حفظ وحدة العراق والدفاع عن مظلومية الكرد إبان النظام السابق»، حسب تعبيره.

وتابع: «كان الأجدر بالنائب شاخوان أن يراجع نص المقابلة التلفزيونية التي دافع الحكيم فيها عن وحدة العراق وضرورة حفظ مكوناته وتماسكها».

وكان عبد الله، انتقد، الجمعة، كلام الحكيم، الذي قال فيه إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة غب العالم التي ستعترف بالدولة الكردية حين إعلانها، متهما الأخير بتقديم «دعاية مجانية» لإسرائيل، فيما أعرب عن أمنياته بأن تكون تلك التصريحات مجرد «دعاية انتخابية مبكرة» ولا تعبر عن نواياه الحقيقية.

والحكيم، قال في مقابلة تلفزيونية مع إحدى المحطات المصرية خلال زيارته للقاهرة، «لا يعرف غير إسرائيل دولة تعترف باستقلال الكرد»، مبيناً أن «الدول العربية ترفض إقامة دولة كردية في المنطقة».

كما أكد أن الظروف الحالية غير مناسبة لإعلان الاستقلال وإقامة دولة كردية.