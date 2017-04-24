﻿موريتانيا: جهات حقوقية تدين محاكمة متظاهري قومية الزنوج

نواكشوط – «القدس العربي»: مع أن الأحكام التي قضت بها المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الغربية كانت مخففة إذ برأت غالبية شباب قومية الزنوج المتهمين بالتظاهر غير المرخص، فقد تواصلت أمس ردود فعل من شخصيات وهيئات حقوقية محلية ودولية تدين اعتقال ومحاكمة هذه المجموعة.

وشملت الأحكام التي صدرت بحق المجموعة، إدانة الناشطة الشبابية أمو كان بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، بينما قضت بتبرئة باقي المجموعة الشبابية وعددها عشرة أفراد، والتي اعتقلت على خلفية المشاركة في تظاهرات غير مرخصة الأحد قبل الماضي.

وكان المتظاهرون قد رددوا في تظاهرتهم التي أكدوا أنهم قدموا طلبا لترخيصها ولم ترخصها لهم السلطات كما لم ترفضها، شعارات تطالب الحكومة بتشغيلهم، وبتسهيل حصول المتحدرين من قومية الزنوج على أوراقهم المدنية، وبالحصول على حقوقهم في الصحة والتعليم. وأدانت منظمة «آمنستي أنترناشنال»، الحكم الصادر بحق الناشطة أمو كان رئيسة منظمة الثقافة المتعددة من أجل غد أفضل، واعتبرت الحكم الصادر بحقها «نوعا من التخويف». ودعت المنظمة في بيان وزعته أمس «السلطات الموريتانية لاحترام الحريات وبخاصة حرية التجمع التي تكفلها المادة (10) من الدستور الموريتاني، كما تكفلها المادة (11) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية وهي المواثيق التي وقعت عليها موريتانيا».

وطالبت منظمة «آمنستي» السلطات الموريتانية «بفتح تحقيق عاجل حول استخدام الشرطة للقوة في تفريقها لتظاهرة الأحد قبل الماضي، وحول الاعتقالات التي تلت ذلك». وألزمت المنظمة سلطات نواكشوط «بتقديم المتورطين في عمليات التعذيب والاعتقال لمحاكمة عادلة».

وفي بيان آخر، أكد حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد (محسوب على متطرفي الزنوج)، «أن حادث اعتقال متظاهرين شباب من طرف السلطات الأمنية يظهر أن النظام على وشك الانفجار بعد أن وصل إلى نقطة اللاعودة في ممارسته للظلم». وانتقد الحزب في بيان أصدره أمس، ما سمّاه «قمع السلطات الأمنية الموريتانية لتظاهرة سلمية لشباب موريتانيين كانوا يرفعون مطالب مشروعة»، مؤكدا «أن ذلك أمر غير مقبول فقد كان اللازم الاستماع لهذه المطالب وتلبيتها بدلا من الرد عليها بعنف الشرطة». وأضاف الحزب «أن الشباب يستحقون معاملة أفضل»، مطالبا السلطات «بالتوقف الفوري عن جميع أشكال الحرمان من حرية التجمع والتظاهر التي يكفلها الدستور».

وندّد أحمد سالم بوحبيني النقيب السابق للمحامين الموريتانيين بمحاكمة الشباب ووصف المحاكمة بأنها «محاكمة حق الشباب في التعبير وحقهم في أن يكونوا عامل تغيير في المجتمع». وقال في تدوينة حول الموضوع: «لقد أكد اعتقال مجموعة الشباب ومحاكمتها أن الشباب سيكون لهم دور كبير في التحولات التي ستشهدها موريتانيا قريبا».

وتؤكد السلطات الأمنية الموريتانية «أن المتظاهرين الشباب نظموا تجمعاً وتظاهراً غير مرخص وهو ما أدى لاعتقالهم طبقاً للقانون وإحالتهم للعدالة». ونفت السلطات ما اتهمها به المتظاهرون ومحاموهم من استخدام للقوة لتفريق تظاهرة الأحد.