أكثر من ألف عسكري أمريكي ومغربي وأوربي وافريقي يشاركون في مناورة عسكرية جنوب البلاد
الرباط – «القدس العربي»: يشارك أكثر من ألف عسكري أميريكي ومغربي وأوروبي وإفريقي حتى 28 نيسان/ أبريل الحالي في تدريب عسكري مشترك كبير في جنوب المغرب، اطلق عليه «الاسد الافريقي 2017».
وقالت السفارة الاميركية في الرباط إن هذه المناورات وهي موعد سنوي تقليدي، تمثل مناسبة «لتنظيم تدريبات مشتركة مع شركائنا المغاربة» تهدف الى «تحسين القدرات العملانية» للجيش الاميركي. وبدأت هذه المناورات التي يشرف عليها مشاة البحرية الامريكية (مارينز) وتمولها القيادة الاميركية في افريقيا (افريكوم)، في 19 الاربعاء نيسان/ أبريل في محيط مدينتي أغادير وتفنيت بمشاركة قوات برية وجوية وبحرية. ويشارك في المناورات ما مجموعه 1300 عسكري معظمهم من الامريكيين والمغاربة، وتشهد مشاركة عسكريين من تونس وموريتانيا ومالي والسنغال ومن فرنسا والمانيا واسبانيا وبريطانيا. ويعد الجيش المغربي نحو 200 ألف عسكري و150 ألفاً من جنود الاحتياط ويملك 1215 دبابة و282 طائرة و121 بارجة، وتبلغ ميزانيته 3,4 مليار دولار، بحسب موقع غلوبال فايرباور المتخصص. وهو سابع جيش إفريقي.
والمغرب شريك مهم للخارج في مجال شراء الاسلحة ويحتل المرتبة 17 عالميا في هذا الميدان حسب المعهد الدولي لبحوث السلام بستوكهولم. ويتزود بالسلاح خصوصا من فرنسا والولايات المتحدة. ونقل موقع «Dvids» الامريكي المتخصص في مجال الدفاع، عن الضابط في المارينز ليونارد ليني الذي يشارك في النسخة السنوية لهذه المناورات، «إن تدريبات (الأسد الإفريقي) تمنحنا القدرة على تعزيز قدراتنا في بيئة غير مألوفة، ولكنها غير متقبلة، ونحن متحمسون لاجتياز هذا التدريب بمعية شركائنا المغاربة».
ويسعى المشرفون على المناورات إلى تدريب القوات العسكرية على تضاريس متنوعة بما فيها الصحراء والهضاب والوديان والمنبسطات ومناطق قريبة من البحر، التي تعكس تضاريس منطقة الصحراء الكبرى وغالبية الدول العربية.
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عندما تتحول العمالة إلى نياشين للتفاخر.. يصير التمسح بعتبات ترامب الموصدة رحلة سياحية..
لول المقام لأسمعتهم ما يليق.. ولكن ما بهم يكفيهم.. والله يمهل ولا يهمل.
حدث سنة 1975 …
رئيس الاستخبارات الامريكي طرح عليه سؤال : كيف عرفتم التفاصيل كلها حول المفاعل النووي الجزائري هل بمجرد الاقمار الاصطناعية للتجسس !!!!
فكان الرد كمايلي وهو مؤرشف بصوت وصورة وتوقيع : لا التفاصيل الاخرى كان الفضل يرجع للمغرب حيث اتخذنا المغرب كقاعدة تجسس سرية على دول المغرب العربي وكان جنودنا يتجسسون من هناك على المفاعل النووي الجزائري لحظة بعد لحظة وقد وجدنا تسهيلات جيدة من السلطات المغربية كما شجعتنا على ذالك لان سلطات المغرب كانت متحمسة للتجسس على المفاعل الجزائري ……
فهذه المناورات ليست عجبا ولا مدهشة …ولا مخيفة فالجزائر الان لديها الاجهزة والعقول والكفاءات يغنيها على الهفوات السابقة ..
يقول الشاعر في قوله :
ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويُؤْلمُ (المتنبي)
الأخ عبد الوهاب هل تريد أن تقول أن تحالف الجزائر مع بشار وإيران وبوتين حلال وتحالفات المغرب حرام أم أنك لم تتقبل عدم مشاركة الجيش الجزائري في هذه المناورات التي تشارك فيها 15 دولة منها فرنسا وإسبانيا وموريتانيا وووو ، على أين الله يمهل ولا يهمل ويعرف الضالم من المضلوم
عبد الوهاب عليوات الجزائر+ نرجس الجزائرية
الهروب إلى الأمام هو ما يقوم به النظام العسكري الجزائري بهذه التصريحات السادجة. ولكن هيهات ليس هناك من يصدقهم.
كفانا رفع شعارات فارغة وفضفاضة تحت اسم حسن الجوار ….الجزائر اليوم تدفع المنطقة المغاربية إلى حرب ضروس ﻻ تبقي وﻻ تدر بعد أن قام جنيراﻻتها بتحويل ما سرقوا من أموال الشعب الجزائري وتهريبها إلى اﻻبناك الخارجية وبعد ما قدموه وصرفوه من أموال على اﻻنفصاليين وعلى الجمعيات الدولية اﻻنتهازية من أجل التهليل ﻻطروحتهم الفاشلة بدؤوا يبحتون عن أسباب لنشر غسيلهم المقيت …ولكن اقول لمن افقروا الشعب الجزائري انكم اليوم أمام الله وأمام التاريخ.
قال مفاعل نووي قال!!
قل ما تشاء مادام القول بلا أداء.
لكن هل يصنع مفاعلا نوويا من لا يقدر على زراعة البطاطس