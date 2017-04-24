﻿السلطات المصرية تمنع صحافيا سودانيا من دخول أراضيها

الخرطوم ـ «القدس العربي»: احتجزت السلطات المصرية، أمس الأحد، الصحافي السوداني، الطاهر ساتي، في مطار القاهرة لساعات، ومنعته من دخول أراضيها، قبل أن تبعده إلى الخرطوم عبر أديس أبابا تحت الحراسة، وذلك رغم حصوله المسبق على تأشيرة الدخول.

وندّد الاتحاد العام للصحافيّين السودانيين، بهذا الموقف ووصفه بـ«الخطوة التصعيدية».

واعتبر في بيان أن «منع ساتي من دخول القاهرة حرمه من وقوفه إلى جانب زوجته التي سبقته إلى القاهرة بغرض العلاج، ما وضع أسرته في موقف إنساني بالغ الحرج، لا يليق بدولة جارة وشقيقة».

وأدان الاتحاد ما وصفه بـ«الإجراءات التعسفية التي اتخذتها سلطات مصر ضد ساتي. والمعاملة غير اللائقة التي وجدها أثناء فترة الاحتجاز غير المبرر».

وأوضح أن «ذلك حدث ذلك قبل أن تجف أوراق اجتماعات اللجنة السياسية المشتركة بين وزيري خارجية البلدين».

وبين أن هذه الخطوة «ضربت مساعي التوافق على ميثاق شرف أخلاقي يحتكم إليه الإعلام المصري والسوداني، وهو ما يكشف عن عدم الرغبة والجدية لدى القاهرة في الالتزام بالعهد الذي قطعه وزير خارجيتها لتهدئة الأجواء».

وأضاف: «مثل هذه الإجراءات تدفع إلى نقل العلاقات في اتجاه معاكس للمواقف المعلنة من قيادة البلدين».

ودعا الاتحاد، الحكومة السودانية لـ«القيام بواجبها والنهوض بمسؤولياتها في حماية مواطنيها إزاء محاولات السلطات المصرية استخدامهم في تصفية حساباتها المدّعاة مع الخرطوم».

وطالب الحكومة بـ«اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومواقف تتناسب مع ما يتعرض له الصحافيون السودانيون من استفزازات مصرية غير مبررة».

وحسب الاتحاد فإن «استهداف السلطات المصرية للصحافيين السودانيين بوضع أسمائهم على قائمة سوداء، مستخدمة حريتهم في السفر والتنقل، سلاحاً للتخويف والتهديد وكبح الرأي، لن يفضي إلى توفير مناخ يساعد على التوجه الرسمي المعلن لتحسين العلاقات».

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي أمس جدلا كثيفا حول الحادثة ، وتضامن الكثيرون مع ساتي. وانطلقت حملة تحت عنوان (مصر لا أخت بلادي ولا شقيقة). واعتبر آخرون أن موقف مصر طبيعي جداً في حق صحافي ظل يهاجمها على الدوام.

كذلك، طالبت شبكة الصحافيين السودانيين، السلطات المصرية بمراجعة سياستها تجاه الصحافيين والإعلاميين السودانيين، مشيرة إلى أن «سياسة العسف والتشدد لن تزيد الأوضاع المحتقنة إلا احتقانا».

وقالت إن «تلك الأوضاع الاستثنائية ليست من مصلحة البلدين في شيء».

وأضافت: «لقد ظللنا نراقب تطورات الموقف عن كثب من لحظة علمنا بنبأ منع السلطات المصرية الزميل الطاهر ساتي، الكاتب والصحافي في جريدة «الانتباهة»، الدخول لأراضيها، والتي انتهت بإعادته قسرا إلى البلاد قبل ظهر أمس».

وعبّرت، عن رفضها وإدانتها، لما حدث وطالبت السلطات المصرية أن تفرق بين الأنظمة والشعوب، لأن الأخيرة الأبقى والأنظمة إلى زوال على حد تعبيرها ودعتها لمراجعة موقفها إزاء التعامل مع الصحافيين السودانيين.

واتفقت وزارتا الخارجية السودانية والمصرية، الخميس الماضي في الخرطوم على كتابة ميثاق شرف يضبط الانفلات الذي حدث في وسائل الإعلام في البلدين خلال الفترة الماضية.

وشدد البيان المشترك، الذي صدر في ختام المشاورات السودانية ـ المصرية، على ضرورة دعم المصالح المشتركة بين البلدين، وتوخي الدقة والحذر في تناول القضايا والملفات المشتركة.