﻿كتالونيا تتخذ قرار استفتاء تقرير المصير وبلد الباسك يطالب اسبانيا بالسيادة المشتركة

مدريد – «القدس العربي» : تستمر كل من القومية الباسكية والكتالانية في تحدي الحكومة المركزية، وتطرح الأولى نموذجا للسيادة شبيها بما تطالب به اسبانيا حكومة لندن في صخرة جبل طارق أي السيادة المشتركة بينما تؤكد الثانية على استفتاء تقرير المصير من دون الاستشارة مع الحكومة المركزية. وعلاقة بالملف الثاني، أعلنت منذ أيام الحكومة الكتالانية والتي تتمتع بالحكم الذاتي نيتها تنظيم استفتاء تقرير المصير ابتداء من شهر ايلول / سبتمبر المقبل. وفي هذا الصدد، وقّع أعضاء الحكومة الكتالانية ومعظم الموظفين الساميين على اتفاق ينص على ضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير والتعهد بتطبيق نتائجه، وذلك في تحد للموقف المعارض للحكومة المركزية في مدريد برئاسة ماريانو راخوي وضد قرار المحكمة الدستورية الذي اعتبر كل استفتاء من هذا النوع مخالفاً للدستور. وصرح رئيس حكومة كتالونيا تشارل بويغدمونت أن الاستفتاء سيكون على شاكلة ما تنظمه الديمقراطيات المتقدمة، مشيرا في الوقت ذاته الى عدم الاكثرات بالتهديدات السياسية والقانونية الصادرة عن الحكومة المركزية. وهذه أول مرة تقدم فيها حكومة كتالونيا التوقيع على وثيقة لكل أعضاء هذه الحكومة وموظفين ساميين يتعهدون بتنظيم استفتاء تقرير المصير، وذلك بعدما كان البرلمان قد صوت بغالبية مطلقة على قرار ينص على ضرورة تنظيم الاستفتاء للبقاء ضمن اسبانيا أو الاستقلال.

ويعتبر هذا أكبر تحد سياسي حتى الآن من كتالونيا لمدريد لأنه يتضمن خطوات عملية وتحمل المسؤوليات الناتجة عنها. وفي ملف قومي آخر، يطرح الحزب القومي الباسكي الحاكم في إقليم بلد الباسك شمال البلاد والمتاخم لفرنسا تحدياً جديداً، إذ يقترح سيادة مشتركة بين حكومة باسكية والحكومة الإســـبانية.

واستوحى هذا المقترح الذي تقدم به مؤخراً من المقترح نفسه الذي تقدمت به اسبانيا الى بريطانيا لحل مشكل السيادة على جبل طارق. وعملياً يعتبر مقترح الحزب القومي الباسكي مقترحا معتدلا لأن هذا الحزب في الماضي كان يطالب بالاستقلال التام، وكانت منظمة إيتا تقوم بعمليات إرهابية لإجبار الحكومة المركزية في مدريد على فتح مفاوضات تقرير المصير.

وتستغل الحركات القومية في كتالونيا وبلد الباسك عدداً من العوامل في تحديها للحكومة المركزية للانتقال نحو الاستقلال في حالة الأولى والسيادة المشتركة في حالة الثانية. ومن ضمن هذه العوامل، ضعف الحكومة المركزية بسبب ملفات الفساد السياسي الذي يهز الحزب الشعبي الحاكم، ومن ضمن آخر العناوين اعتقال رئيس الحكم الذاتي في إقليم مدريد إغناسيو غونثالس بتهمة الاختلاس واحتمال التحقيق مع وزراء سابقين ثم استدعاء رئيس الحكومة نفسه ماريانو راخوي لتقديم شهادته في ملف يتعلق بفساد حزبه الحاكم. كما يوجد عامل آخر قوي وهو قرار اسكوتلندا المطالبة بتنظيم استفتاء جديد لتقرير المصير للبقاء أو الانفصال عن بريطانيا، ويتساءل الكتالان لماذا لا تكون اسبانيا دولة ديمقراطية تحترم تقرير المصير مثل البريطانيين، ويعتبرون

أنه من حقهم الاستقلال إذا رفضت اسبانيا الاستفتاء.

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