﻿«هيومان رايتس ووتش»: المغرب يضيّق الخناق على المنظمات غير الحكومية

الرباط – «القدس العربي»: قالت منظمة حقوقية دولية إن المغرب يوسع آليات حقوق الإنسان الخاصة به لكنه يضيق الخناق على المنظمات غير الحكومية.

وأوضحت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير تحت عنوان «مهزلة إحياء وزارة حقوق الإنسان» أن الحكومة المغربية الجديدة تضمنت وزارة حقوق الإنسان، التي ألغيت فى عام 2002 بعد أن تم العمل بها لمدة 100 سنة. وتنضاف هذه الوزارة إلى مجموعة من الهيآت الحكومية لحقوق الإنسان التي تضم «المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان» و«المجلس الوطني لحقوق الإنسان» و«مؤسسة وسيط».

وأشارت المنظمة إلى أنه «في الوقت نفسه، دأب المغرب على خنق أنشطة منظمات غير حكومية مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان». وأوضحت أنه منذ 2015، منعت السلطات عشرات الأنشطة التي نظمتها «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، أكبر جمعية حقوقية في البلاد وأكثرها انتقاداً. وتعرّضت أنشطة بعض المنظمات الأخرى، مثل «التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان»، للعرقلة بسبب رفض الإدارة تسلم الوثائق التي يُطلب منها تقديمها.

وقال التقرير انه في 2015، طردت السلطات باحثيْن من «منظمة العفو الدولية»، ورفضت منذ ذلك الحين السماح للمنظمة بدخول البلاد من دون قيود لإجراء أبحاث، رغم أنه كان لها ذلك في السابق، كما طلبت منها السلطات المغربية تعليق أنشطتها في البلاد، متهمة إياها بالتحيز وعدم تقدير التقدم الذي حققه البلد في مجال حقوق الإنسان. وأكدت المنظمة الحقوقية الامريكية أنه ليس هناك أي اعتراض على وزارة حقوق الإنسان، أو أي هيئة رسمية أخرى لحقوق الإنسان. لقد بذل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، على وجه الخصوص، الكثير من أجل رفع الوعي الشعبي والرسمي بالمشاكل وتخفيفها في بعض الحالات، لا سيما في ما يتعلق بمحنة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء. لكن إحياء وزارة حقوق الإنسان، في الوقت الذي تعيق الحكومة هيئات مراقبة حقوقية مستقلة، يعيد إلى الأذهان رواية «1984» لـجورج أورويل، خاصة وزارتي الحقيقة والسلام.

وافترضت «هيومن رايتس ووتش» أنه في حالة ما إذا كان المغرب جادا في تبني القيم الدولية لحقوق الإنسان، عليه أن يرحب بتدقيق جمعيات حقوق الإنسان الدولية والمحلية. وخصص رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني، حقيبة لحقوق الانسان في حكومته التي عينت يوم 12 نيسان/ ابريل الجاري يحملها مصطفى الرميد وزير الدولة (مساعد رئيس الحكومة) والذي كان يتولى سابقا حقيبة العدل هذه الوزارة، تنضاف إلى مجموعة من الهيئات الحكومية لحقوق الإنسان التي تضم «المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان» و»المجلس الوطني لحقوق الإنسان» و»مؤسسة وسيط».

واعتبر نوفل البوعمري الناشط الحقوقي المهتم بملف قضية الصحراء لـ»القدس للعربي»، أن «هيومن رايتس ووتش»، في مختلف تقاريرها المتعلقة بالصحراء، تحاول توفير تغطية «حقوقية» لمطلب توسيع مهام بعثة المينورسو ليشمل مراقبة حقوق الإنسان، و رغم اعترافها المحتشم بتطور الوضع الحقوقي في المنطقة وبما يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره آلية وطنية للحماية والنهوض بحقوق الإنسان، إلا أنها تعتبر نفسها معنية بشكل مباشر بتوسيع مهمة المينورسو، حيث أن تركيزها في التقرير و مختلف التقارير على الأقاليم الصحراوية، مغاير لطريقة تناولها لوضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، التي تفتقر لكل المقومات البسيطة التي تضمن العيش الكريم لسكانها، بل «هيومن رايتس» منعت كما منعت منظمة العفو الدولية (امنستي) من دخولها، على عكس المغرب الذي يرحب بها و بأنشطتها. وقال «لكل هذه الاعتبارات، يظل تقريرها للأسف غير محايد و غير جدي و مفتقداً للمهنية، و تريد من خلاله المنظمة لعب دور سياسي في المنطقة أكثر منه حقوقي».