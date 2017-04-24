﻿اليمن: هادي يلتقي محافظي المحافظات المحيطة بالعاصمة صنعاء لترتيب وضعها من أجل تضييق الخناق على الانقلابيين قبل معركة الحسم

تعز ـ «القدس العربي»: عقد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس اجتماعا مطولا مع محافظي المحافظات الرئيسية المسيطرة على مداخل العاصمة صنعاء من الجهات الأربع، لترتيب وضعها من أجل تضييق الخناق على الانقلابيين الحوثيين وقوات صالح الذين يتخذون من العاصمة صنعاء مقرا لهم.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الحكومية ان هادي اجتمع أمس بمحافظي محافظات مأرب سلطان العراده وحجه عبدالكريم السنيني وذمار علي القوسي وريمة محمد علي الحوري و إب عبدالوهاب الوائلي وصعده هادي طرشان والتي تقع جميعها في مناطق محيطة بالعاصمة صنعاء من جهات الشمال والشرق والغرب والجنوب. واستعرض الرئيس هادي أمام المحافظين صورة التطورات العسكرية الميدانية المختلفة التي تشهدها الجبهات في مختلف المحافظات والمكاسب العسكرية التي تحققها القوات الحكومية المسنودة بقوات المقاومة الشعبية وبدعم واسناد من قوات دول التحالف العربي.

وحث هادي المحافظين على بذل قصارى الجهود المضاعفة في اطار العمل الميداني والالتحام بالمقاومة والشعب لتلمس اوضاعهم وشد من ازرهم. وشدد هادي على ضرورة «توحيد الامكانات والجهود لتحقيق الهدف الاسمى وهو تحرير كافة محافظات الوطن من براثن القوى الانقلابية الغاشمة التابعة للحوثي وصالح والمدعومة من إيران».

ووجّه هادي بتقديم كافة التسهيلات وحل العديد من القضايا والملفات العالقة التي يمكن انجازها بشكل عاجل لتحقيق العديد من المهام و«النجاحات والانتصارات المأمولة في مختلف الميادين والجبهات العسكرية والقضايا المجتمعية والتنموية والمعيشية لخدمة المواطن والمجتمع».

وطالب هادي الجميع ببذل الجهود المضاعفة «للارتقاء إلى مستوى التحديات التي تتربص بشعبنا لتحقيق التطلعات التي اجمع عليها شعبنا في اطار يمن اتحادي عادل ومستقر».

وعلمت (القدس العربي) من مصدر سياسي مقرب من صناعة القرار في اليمن ان لقاء هادي أمس بمحافظي المحافظا يأتي في إطار ترتيب البيت الداخلي للفترة المقبلة وبالذات فترة ما بعد المعركة الحاسمة التي تستعد الحكومة لتحقيقها خلال هذا العام.

وقال «ان الحكومة تعتبر العام الحالي هو عام الحسم وأن كل الأطراف المحلية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مصرة على إنهاء الحرب في اليمن خلال العام الحالي ولذا اتخذت الحكومة اليمنية خطوات متسارعة في هذا الاتجاه وخططا شاملة لحسم الأمور خلال الشهور المقبلة».

ورجّح أن يكون الحسم عسكريا لصالح القوات الحكومية، وأن التحركات العسكرية الراهنة التي تجري على الأرض ما هي إلا خطوات عملية لتحقيق هذه الأهداف والخطط التي رسمت سلفا ويتم تنفيذيا بشكل متسارع للسباق مع الزمن».

وأوضح ان اجتماع هادي يوم أمس مع محافظي المحافظات ما هو الا خطوة لتأهيل هذه المحافظات لوجستيا وعسكريا واقتصاديا، لإطباق الحصار على العاصمة صنعاء التي يتمركز فيها الانقلابيون الحوثيون وصالح، مع اقتراب موعد الحسم الذي تتجه الحكومة لإنجازه في القريب العاجل.

وأشار إلى ان التحركات العسكرية المتسارعة التي تقوم بها القوات الحكومية وبدعم من قوات المقاومة الشعبية ومساندة قوات التحالف العربي في جبهات الشريط الساحلي الغربي لليمن، بدءا من محيط مدينة المخا، وانتهاء بمنطقة ميدي وكذا سيطرة القوات الحكومية على أغلب الجزر في البحر الأحمر، ما عدا جزيرة كمران التي لا زالت بيد الانقلابين الحوثيين وقوات صالح.

وأكد أن كل هذه التحركات العسكرية ما هي الا «مقدمات وإرهاصات لمعركة الحسم» المقبلة التي تثبت الأيام انها أصبحت قاب قوسين، وأن الشهور المقبلة كفيلة بتحقيق الكثير من الانجازات على الصعيد العسكري لصالح القوات الحكومية، واستبعد أي توجه مقبل للحلول السياسية في ظل المعطيات الراهنة بعد أن أضاع الانقلابيون الحوثيون وصالح العديد من الفرص «التي قدمت لهم على طبق من ذهب» عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، ولكنهم لم يستغلوها وطمعوا في تحقيق المزيد حتى أضاعوا الفرص التي أتيحت لهم، على حد تعبيره.