﻿الحمد الله يستقبل عالم الذرة الفلسطيني منير نايفة ويشيد بإسهاماته

رام الله – «القدس العربي»: استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أمس في مكتبه برام الله، عالم الذرة الفلسطيني البروفيسور منير نايفة، وأشاد بالأعمال والاختراعات العديدة التي عمل عليها البروفيسور نايفة وإسهامها في خدمة البشرية، مؤكدا اعتزاز شعبنا به وبجميع العلماء والمبدعين الفلسطينيين الذين يشكلون نموذجا للعطاء والمقدرة على الإنجاز، ورفع اسم فلسطين عاليا رغم تحديات الاحتلال. ويعتبر البروفيسور منير نايفة من العلماء المرموقين في مجال تكنولوجيا النانو، مسجلا العشرات من الاختراعات في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الرئيس محمود عباس قد كرم مساء يوم الخميس الماضي في مقر الرئاسة برام الله البروفسبور نايفة وسام نجمة الاستحقاق لدولة فلسطين، بحضور عائلته، وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ونائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الإبداع والتميز عدنان سماره، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

ومنح البروفيسور نايفة، نجمة الاستحقاق، تقديراً لإسهاماته في خدمة البشرية ومكانته العلمية الرفيعة، وتثميناً لأعماله التي رفعت اسم فلسطين عالياً، مما شكل نموذجاً لأبناء شعبه الذي يستحق أن تكون له دولة تليق بنضاله وعطائه.

ومنير نايفة من قرية شويكة في محافظة طولكرم شمال الضفة الغربية، وهو ينتمي إلى أسرة من العلماء ومنهم شقيقه البروفيسور علي نايفة الذي وافته المنية أواخر مارس/ آذار الماضي عن عمر يناهز 83 عاما في العاصمة الأردنية عمان، وشقيقه الكتور عدنان نايفة، وعدد من ذريتهم.