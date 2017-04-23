﻿كشف هوية ضحايا «تسريب سيناء» ومنظمات دولية تدعو لتجميد المساعدات للجيش المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: تمكن نشطاء من سيناء المصرية، من توثيق أسماء وأعمار وصور الـ 8 ضحايا، الذين أظهر تسريب مصور بثته قناة «مكملين» إعدام الجيش لهم.

وقالت صفحة «سيناء 24»، إن التسريب يعود إلى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، في جنوب الشيخ زويد.

ونشرت الصفحة أمس، صور وبيانات الضحايا، وقالت إن الشاب الذي أظهر التسريب إجراء تحقيق معه قبل إطلاق النيران عليه، هو عبد الهادي صبري العوابدة، طالب في الصف الثاني الثانوي كان يبلغ من العمر 16 عاما وقت تصفيته، من مدينة رفح.

كما ذكرت الصفحة أن شقيقه، دواد صبري العوابدة كان ضمن الضحايا الذي تضمنهم التسريب ويبلغ من العمر 19 عاما حاصل على شهادة الثانوية العامة.

وتابعت: «أحد الضحايا يدعى، محمود سالم البعيرة، كان يعمل كهربائيا ويبلغ من العمر وقت تصفيته 24 عاما من مدينة القنيطرة في الإسماعيلية، إضافة إلى إسماعيل سليمان بريض عامل كان يبلغ من العمر 40 سنة من مدينة رفح، وحسن موسى غنام كان يبلغ من العمر 54 عاما، تاجر من مدينة العريش، ومحمد عبد الحميد معوض، نجار كان يبلغ من العمر 29 عاما وقت تصفيته من مدينة دكرنس في محافظة الدقهلية، ومنصور سالم سليمان، مزارع كان يبلغ من العمر 32 عاما من المزرعة جنوب العريش، ونايف عبد الكريم العوابدة، مزارع من مدينة رفح كان يبلغ من العمر 35 عاما وقت تصفيته».

في السياق، قالت منظمة «سيناء لحقوق الإنسان» إن مرات عدة تم فيها رصد قيام عناصر من القوات المسلحة المصرية بتصفية مدنيين عُزل في سيناء، ثم اتهامهم بأنهم إرهابيون، لكن لم يكن من الممكن توثيق ذلك بتصوير فيديو، إذ أن سياسة الإفلات من العقاب والتعتيم الإعلامي الممارس في سيناء يجعل عملية الرصد والتوثيق الفيديوي أمراً بالغ الصعوبة. وأضافت المنظمة في بيان إنها أطلعت على مقطع فيديو ومعلومات توثق قيام عناصر من القوات المسلحة بعملية قتل خارج نطاق القانون لـ8 أشخاص من بينهم أطفال، وذلك بعد اقتيادهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، ثم توزيعهم في أحد الأماكن بسيناء، ليتم إعدامهم بإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة وبدم بارد.

وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت حوارات مع مواطنين وأعيان من قبائل سيناوية، أكدوا أن المنطقة التي وقع فيها الحادث هي قرية التومة، جنوبي الشيخ زويد، ونزح جميع ساكنيها قسرا بسبب العمليات العسكرية، وأن عملية التصفية جرت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ونشر حساب وزارة الدفاع المصرية على موقع «يوتيوب» حينها مقطعاً يظهر فيه الضحايا.

وأوضحت أن نشر مقاطع الفيديو المسربة يُظهر على نحو واضح وحشية الانتهاكات الممارسة ضد السكان المحليّين، والتي تحدث بشكل يومي، مما يفيد باتباع سياسة العقاب الجماعي وممارسة الانتهاكات على نطاق واسع بزعم «الحفاظ على الأمن».

يأتي ذلك في وقت أكد تقريران لمنظمتي «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» صحة الفيديو المسرب.

وقالت «هيومن رايتس واتش» في تقرير إن قوات عسكرية في سيناء شمالي مصر نفذت عمليات إعدام ميدانية لاثنين على الأقل من 8 معتقلين غير مسلحين وتسترت على عمليات القتل تلك بالإيهام بأن الضحايا كانوا مسلحين «إرهابيين» قتلا رميا بالرصاص في اشتباكات.

وتابعت المنظمة في تقريرها: «تعرف مصدران من سيناء على القاتل وهو عنصر معروف في ميليشيات محلية تعمل بناء على طلب من الجيش المصري».

وأضافت أنها لم تتمكن فورا من التأكد من موقع أو تاريخ أعمال القتل، لكنها أكدت أن «الفيديو صحيحا».

وطالبت المنظمة، الدول التي تقدم الأسلحة والعتاد والتدريب للجيش المصري أن تجمد هذه المساعدات طالما القوات المسلحة المصرية مستمرة في تحمل مسؤولية انتهاكات متفشية وجسيمة لحقوق الإنسان.

وبين أن «القانون الدولي يُلزم مصر بالقبض على المسؤولين عن أعمال القتل هذه ومحاسبتهم».

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس واتش: «هذه مجزرة رهيبة تؤكد أن حملة مصر في محاربة الإرهاب في سيناء هي خارج نطاق السيطرة، وأن حلفاء مصر لا يمكن أن يزعموا جهلهم بهذه التجاوزات القاتلة». من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية، صحة التسريب، وقالت نجية بونيم نائب المدير الإقليمي لحملات المنظمة في شمال أفريقيا إن السهولة التي شارك بها أفراد القوات العسكرية المصرية في قتل الرجال العزل بدم بارد يظهر أنهم لا يخشون أي رقابة أو مساءلة عن أفعالهم.

وأضافت: «ترقى عمليات القتل هذه إلى عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وهي جرائم يستلزم معها أن تقوم مصر بموجب القانون الدولي بالتحقيق والمقاضاة والمعاقبة».

وكانت العفو الدولية طالبت السلطات المصرية، في يناير/كانون الثاني الماضي بالتحقيق في حادثة مقتل 10 مواطنين على يد قوات الأمن، في محافظة شمال سيناء، مشيرة إلى 6 على الأقل من القتلى كانوا معتقلين لدى وزارة الداخلية، قبل أسابيع من قتلهم. وأشارت المنظمة إلى أن تسريب سيناء يظهر مدرعات «الهامفي» الأمريكية، حيث تعد الولايات المتحدة المزود الرئيسي بالمعدات العسكرية لمصر.

وحسب معهد استكهولوم للسلام الدولي فإن الولايات المتحدة أمدت مصر بألف مدرعة منذ 2003 بينها 100 من «الهامفي».

وبثت قناة مكملين المعارضة للنظام المصري، مقطع فيديو مسرب يظهر إعدام الجيش المصري لعدد من أبناء سيناء وتصويرهم لإعلان تصفيتهم كمتطرفين فيما بعد.

ويظهر في مقطع الفيديو قيام عناصر من الجيش المصري بوضع أسلحة قرب جثث المدنيين، بعد إعدامهم، من أجل تزوير وقائع ما جرى، إذ نشر في حينها، المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري صوراً لهؤلاء الضحايا زاعماً أنها تعود لـ«إرهابيين».