مصر: من الاستبداد إلى التوحّش؟
رأي القدس
أكد تقريران لمنظمتين دوليتين كبيرتين هما «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، صحة شريط فيديو مسرّب يظهر تصفية عناصر من الجيش المصري لمدنيين عزّل وإعادة ترتيب المشهد ووضع أسلحة قرب جثث القتلى ثم تصويرهم وعرض الصور على أنهم متطرفون و«تكفيريون» و«إرهابيون» بحيث تصبح العملية عنواناً لبطولات القوات المسلحة المصرية.
وضّح نشطاء ومنظمات حقوق إنسان أخرى تفاصيل للحادثة الموثقة وهي تكشف عناصر خطيرة، منها أن العمليّة تدلّ على «خبرة» الفصيلة المشرفة على القتل الميداني في هذا النوع من العمل غير القانوني، وتقصّد له لتحقيق أهداف سياسية أكثر منها أمنيّة.
تتضح خطورة المسألة أكثر حين نعرف المعلومات التي كشفتها «منظمة سيناء لحقوق الإنسان» عن أن الضحايا كانوا قد اعتقلوا في 18 تموز/يوليو 2016 عند حاجز «الحرّية» العسكري (لاحظوا المفارقة السوداء في تسمية حاجز اعتقال عسكري بـ«الحرية»)، وأن بين الضحايا الثمانية كان هناك قاصران شقيقان من عائلة واحدة، داود وعبد الهادي صبري، 16 و19 عاماً، وأن مصير هؤلاء جميعاً أخفي عن ذويهم الذين لم يعرفوا بمقتلهم إلى أن بثّ الشريط المسرّب، وهو يشبه، بطريقة أو أخرى، مصير 107 مدنيين آخرين اختطفتهم السلطات خلال أقل من ثلاثة شهور من بداية السنة الماضيةالضحايا المختطفون لم يكونوا، بالتأكيد، إرهابيين، فإضافة إلى الطالبين الأخوين تضم مجموعة القتلى كهربائياً وعاملا وتاجرا ونجارا ومزارعين، أما القتلة، فاتضح أنهم «مقاولو قتل» يستخدمهم الجيش المصري تحت مسمّى «المجموعة 103» «لمساعدته في عمليات سيناء»، وهو ما يعني، بصريح العبارة، أن القوات المسلّحة المصرية تعطي رخصة بممارسة القتل والإجرام ضد المواطنين الذين يفترض أنها تحميهم.
وإذا افترضنا، من باب السجال المنطقيّ، أن الضحايا كانوا، بشكل من الأشكال، متورّطين في عمل سياسيّ أو مناهض للنظام، فلماذا تم إخفاء اعتقالهم عن ذويهم، ولماذا لم يحوّلوا إلى محاكم قانونية مختصّة، وكيف تمّ تسليمهم إلى هذه المجموعة الإجرامية، ولماذا استخدم الجيش الصور للادعاء بأنهم إرهابيون مسلّحون تم القضاء عليهم؟
لا جواب على هذه الأسئلة ممكن من دون ربط هذه العمليات بتصريحات رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي التي تعتبر «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين»، وتتعهد بمحاكمات وإعدامات سريعة «لتنفيذ العقوبات بشكل أسرع في قضايا الإرهاب» (كما جرى بعد اغتيال النائب العام المصري في تموز/يوليو 2015) وهي دعوات تحوّلت، كما هو واضح، إلى سياسة معتمدة لدى القوات المسلحة المصرية.
تثبّت هذه الممارسات اتجاهاً لدى النظام المصريّ تتحوّل فيه أجهزة الدولة العسكرية والأمنية من ممارسة الاستبداد المقنّن الذي تحرص خلاله على الالتزام بتعليمات القوات المسلحة ونظمها وقوانينها إلى ممارسة التوحش الذي لا يخضع لقانون، وهو اتجاه كنا نظنّ أن النظام السوري هو بطله الأوحد على مدار السنوات السابقة، وكنّا نظنّ أن جيشاً كان يتمتع باحترام مواطنيه المصريين غير قادر على النزول في حمأة التوحش التي ميّزت النظام السوري.
المنظمات الدوليّة أشارت إلى الدول الغربية التي تقدّم الأسلحة والعتاد والتدريب للجيش المصري مطالبة بتجميد مساعداتها، كما طالبت بتفعيل القوانين الدولية لمحاكمة المسؤولين عن أعمال القتل هذه ومحاسبتهم، وهو ما يحيل، عمليّاً، إلى فكرة أن النظام المصري يشعر حاليّاً، وخصوصاً بعد مقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولقاء العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمس، أنّه مغطّى عالميّاً وعربيّا، وهو بالتالي، كما «مجموعات القتل» المستأجرة من قواته المسلحة، يملك رخصة للقتل المنظم خارج المساءلة القانونية والمحاسبة الدولية.
فهل الأمر كذلك؟
رأي القدس
ليس بالمستغرب على نظام و رأسه القيام بهكذا استبداد وهكذا توحش , والقتل بدم بارد ، و قد قام بذلك علناً من قبل و امام كاميرات العالم بقتل المئات و ربما الاف في مجزرة رابعة !
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اوجه التشابه في الحالتين ان القتل تم بدم بارد ، ثم تم الادعاء ان الضحايا مسلحون و تم تصفيتهم بسبب نيتهم في الاشتباك او انهم اشتبكوا فعلاً ، مما يثبت ان القتلة تابعون لنفس الشيخ و و تدربوا غلى يد نفس المعلم !
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لكن يبقى السؤال الذي لم يتطرق له المقال اليوم ، من كان وراء التسريب ؟! و ما غايته؟!
خاصة و من الواضح أنه من داخل المؤسسة الحاكمة نفسهاَ !
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هل هذا مؤشر لتمرد من الداخل ، او تعاطف مع الخارج (اقصد بالخارج ،كل ما هو خارج النظام و ضده؟!
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ستبدي لك الايام ما كنت جاهلاً.. ويأتيك بالأخبار مالم تزّود !
إذا جـار الوزيـر وكاتبـاه *** وقاضي الأرض أجحف في القضاءِ
فويـل ثم ويـل ثـم ويـل *** لقاضي الأرض من قاضي السماءِ
والسؤال هو : من سيلوم إجرام داعش بعد اليوم بمصر ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
صواعق الغضب على مصر لن تتوقف ما لم تعدل موقفها من بشار ونظامه..
لقد قتل السيسي قبلا أبرياء بطرق بشعة وصلت حد الحرق في المساجد ومر الاستنكار على استحياء.. كان يومها لا يزال سندا لسياسة الجهاد في سوريا الإخوانية (الجهاد سوريا دون غيرها من كل بقاع الأرض).. ولكنه منذ أن أدرك تبعات سقوط نظام الأسد على أمن مصر ووقوفه إلى جانب الحلول السلمية في سوريا بدأت العواصف تهز أركانه هزا.
كل ما يتم الإعداد له في المنطقة لن يمر دون انخراط مصر، وسقوط بشار حتمية مرحلية للتفرغ لما بعد بشار.. والسيسي مجبر على الإنضمام للصف (وسيفعل بعد قبض الثمن) وبعدها لن نسمع عن إجرام النظام المصري سوى متفرقات يتم دفنها عميقا ضمن إعادة ترتيب الوعي العربي ضمن أولويات يحددها ترامب وإخوته.
ليس دفاعا عن السيسي ولا عن إجرامه.. لكنه دفاعا عن حرية التفكير السياسي بعيدا عن صناعة السياسة الجماهيرية والعاطفية والمخادعة.
هذا التوحش منهجي بعسكر مصر,
فحتى قوات الأمن المصرية تقتحم شقق لمعارضين تقتلهم بدم بارد ثم تضع أسلحة بالقرب منهم لتصويرهم كمقاتلين !
ولا حول ولا قوة الا بالله
السلام عليكم
(إنّا لله وإنّا إليه راجعون)
إنّ النظام الذي يهدم ما بنى ويسفك الدماء لإرصاء ملكه ويأكل حتى التخمة ليجوع شعبه ويمشي مترنحا على جماجم الأطفال والنساء والشيوخ والعلماء والبسطاء من الرعية …مآله الإندثار والتلاشي وخراب دعائمه عاجلا ..لأنّ رب العزة لا يرضى هذا الظلم وقد حرّمه على نفسه فكيف يرضى به لعباده….
إنّ ما تقوم به فرقة “تجار الموت “المسماة ب103 قد صنعها النظام ليخلص ويبرئ ما يسمى بجيش مصر من دم الشعب المصري حتى يجعله من حصانة قانونية حين المحاسبة الدنيوية ناسيا العدالة الإلاهية…قلت لينئى بالجيش من العقاب ويرجع الأمر الذي حدث مع هؤلاء المجموعة من المصريين وغيرهم الذين تمت تصفيتهم بدم بارد ولن يتوقف بعد ليقول في المرافعات حين الحساب إنّها فرقة غير مدربة وخرجت عن التعليمات نظرا لقصور فهمها في معالجة الأمور وبالتالي يتم التضحية بأفراد غير مرغوب فيهم ممن لم يقوموا بالعمل المنوط بهم من قتل وتعذيب للتضحية بهم… وتنتهي الحتوتة ويخرج ccوجيشه من المحاكمة أبرياء ليستمروا في التنكيل بالشعب المصري بطرق مختلفة منها القتل البطيء والتجويع والتشريد والمحاكمات الصورية وما إلى ذلك من الخطط الجهنمية لتخريب مصر…وبهذا يرغبون في دفع الشعب المصري المسالم لهبة ليختلط بها الحابل بالنابل ليتيح لهم الفرصة للهرب وتبقى سياسة (من يقتل من’’)…هذا أملهم ولكن الشعب المصري المسالم سوف ينتصر على الطغمة الظالمة بالصبر والحكمة في معالجة أموره بالتي هي الأحسن وماccوأزلامه من القتلة والسياسويين فحسابهم قريب وإن يروه بعيد..
ولله في خلقه شؤون
وسبحان الله
بسم الله الرحمن الرحيم. رأي القدس اليوم عنوانه (مصر: من الاستبداد إلى التوحّش؟)
السيسي وزمرته العميلة لاسرائيل اولا واخيرا ومن باب رد الجميل لمن حمله الى كرسي الرئاسة وجعله صنوا لجزار سوريا في الدموية المفرطة والتوحش والهمجية.
العقيدة الصهيوتلمودية تبيح القتل الوحشي خارج القانون واهلاك حرث ونسل كل من تغلبه في الحرب. ورأينا تنفيذ ذلك جليا في حرب 1967 حيث كان اسرى جنود الجيش المصري يكدسون في عربات نقل وتطلق عليهم النيران الاسرائيلية، للقتل من مسافة صفر، و لا يستطيع احد ان يرى وقوعهم قتلى نظرا للتكدس الشديد في العربات ويموتون وقوفا يسند بعضهم بعضا
والسيسي ومن قبله بشار يسيران على نهج اساتذتهم الاسرائيليين في الدموية المفرطة،وعلى نظرية (كم من تلميذ بز استاذه)
شريط القتل الوحشي للمواطنين السيناويين المختطفين منذ اشهر على ايدي الاجهزة المصرية يدخل الرعب الى آلاف العائلات المصرية التي اختفى ابناؤها بعد انقلاب السيسي على الشرعية منذ 4 سنوات.
(وإذا افترضنا، من باب السجال المنطقيّ، أن الضحايا كانوا، بشكل من الأشكال، متورّطين في عمل سياسيّ أو مناهض للنظام، فلماذا تم إخفاء اعتقالهم عن ذويهم، ولماذا لم يحوّلوا إلى محاكم قانونية مختصّة، وكيف تمّ تسليمهم إلى هذه المجموعة الإجرامية، ولماذا استخدم الجيش الصور للادعاء بأنهم إرهابيون مسلّحون تم القضاء عليهم؟)
التوحش الذي لا يخضع لقانون كان يظن الكثيرون انه حكر على النظام السوري و( هو بطله الأوحد على مدار السنوات السابقة، وكنّا نظنّ أن جيشاً كان يتمتع باحترام مواطنيه المصريين غير قادر على النزول في حمأة التوحش التي ميّزت النظام السوري.)
ويتساءل الكثيرون مع كاتبنا المحترم(.وشططا إذا افترضنا، من باب السجال المنطقيّ، أن الضحايا كانوا، بشكل من الأشكال، متورّطين في عمل سياسيّ أو مناهض للنظام، فلماذا تم إخفاء اعتقالهم عن ذويهم، ولماذا لم يحوّلوا إلى محاكم قانونية مختصّة، وكيف تمّ تسليمهم إلى هذه المجموعة الإجرامية، ولماذا استخدم الجيش الصور للادعاء بأنهم إرهابيون مسلّحون تم القضاء عليهم؟)
تساؤلات لن يستطيع النظام الرد عليها او دحضها لانه متورط حتى النخاع في الاجرام والدموية المتوحشة .ومع ذلك يتوهم بانه محمي دوليا ب( ترامب) وعربيا ب(سلمان) واقليميا باسراءيل.وان الشعب عنده ك(الكعب) لا وزن له ولا قيمة
بعيداً عن السخرية من جيش الكفتة ( واللى واضح انها مسببة ازمة نفسية للميليشيات الإلكترونية !)
ميليشيات وقوات جيش الكفتة تتصرف وتتعامل مع المواطنين المصريين كقوة احتلال! بكل ما تعنية كلمة احتلال من معنى! راجع تعامل قوات الإحتلال الفرنسية مع اهلنا فى الجزائر …
لكن بالرغم من هذا استمعت الى شهادة الكثير من الأهالى فى سيناء عن المعاملة الجيدة التى عاملهم بها جيش الاحتلال الاسرائيلى مقارنة بجيش الاحتلال المصرى !!
وهذا ليس دفاعاً عن جيش الإحتلال الاسرائيلى المجرم ( والذى كان يتصرف قوة احتلال لكن بذكاء من يريد كسب قلوب الاهالى الى جانبة ) بقدر ماهو زمّاً وقدحاً فى غباء ورعونة وانعدام الكفاءة والرؤية وضياع البوصلة وغياب الوطنية لجيش الاحتلال المصرى وميليشياتة!!
اما هذا العميل المجرم الخاين وامثالة من المتعاونين القتلة مع جيش الاحتلال فمصيرة معروف وهو مصير كل العملاء من المصريين سواء مع من كانوا عملاء للحملة الفرنسية اوغيرهم ممن كانوا عملاء للحملة الانجليزية او من كانوا عملاء لجيش الإحتلال الإسرائيلى ..نعرف ان الأهالى فى سيناء لن يتركوا حق أبناءهم .
وتحيا البيادة !
في البلاد العربية قاطبة ﻻ توجد جيوش دول وانما هي عصابات انظمة شكلت لحمايتها من شعوبها؛ فالدول العربية ان صح ان يطلق عليها دول اذا تعرضت لثورة من شعوبها كما حصل في ليبيا ومصر وسوريا فان تعاملها مع شعوبها لن يكون مختلفا على اﻻطلاق
*خير الكلام (الدعاء).
*اللهم أصلح أحوال (مصر )
وسائر دولنا العربية المظلومة..
*اللهم عليك بالظالمين والفاسدين.
سلام
عندما تكون المؤسسة العسكرية في خدمة الكيان الصهيوني فهي تفعل ما تشاء بلا حسيب ولا رقيب ولها صك على بياض طالما تقدم خدماتها للمشروع الصهيوني وما احتجاج بعض الهيئات المستقلة الا مجرد عتاب للإستهلاك الإعلامي لا يغير من الواقع المتردي شيئا .
النظام المصري الحاكم غير شرعي انلابي بني على باطل ، لكن باركه الغرب الصهيوني !!!!!
هذا للترويج لوجود الإرهاب لكي لايكون السيسي كاذبا في تصريحه عن محاربة الإرهاب المحتمل
مال لاهل الغرب والشرق يتمنون سقوط مصر. الم تكفكم خراب سوريا سبعه سنين تاكل الحرب الاخضر واليابس تتقاسمها الدول ويستباح فيها الدم كل الدم. يكفر فيها المسلم وتقتل فيها المرأه ويشرد فيها الطفل. الا ما تدعون الي خراب ام الي قتل وتشريد. هل تعلمون مابقي من اهل سوريا بداخلها. ماذا بقي من الثلاثه وعشرون مليون نسمه من بين مشردين وغرقي وحرقي. انها الفتنه العمياء كلمات يرددها من لم يعلم معنها ويتبعه من لم يسمعها. هل كان عدد المصلين اكثر منذ سبعه سنين ام الان هل كان الامان احسن ام الان فاني لا ادافع عن هذا وذاك ولكن هل من العقل ان يستمر القتل بهذا الشكل في سوريا وتتمنون ان يحدث مثله في مصر. هل هذا من العقل. لمن لم يعلم تاريخ مصر منذ قديم الزمن لم يحكمها غير عسكري وليس شرطي. فجيشنا عظيم لحمه واحده لا يوجد بيننا مله او عصبيه او مرتزقه كما يحدث في بعض البلاد. والخراب والمجاعه تحدث اذا حكمت مصر من غير الجيش. وان لم تصدقني فسال عن القاده العظام مثل الجمسي. مثل ابو غزاله مثل طنطاوي الذي حفظ دماء المصريين. هؤلاء مصريون اوفياء خدموا مصر ويوجد مثلهم عظماء. هل يغضبك ان يبني الجيش الطرقات. او ان يبني البيوت والمساجد والكنائس ام يغضبك ان يقوم بحمايه الارض حتي لاينفصل جزء عن اخر مثل ماحدث في السودان. تحيه طيبه
لنفترض ان الجيش التركي قام بقتل اكراد بهده الطريقة ، مادا سيكون موقف اوروبا و موقف الغرب بشكل عام اتجاه اردوغان ؟
طرح مشكل التوحش لا يكفي. لا بد من حلول عملية يعمل بها الواقع عليهم الإستبداد لينهضوا ولكي لا يستمر التمادي.
مصر مدعومة من الإمارات والسعودية ومن الكيان الصهيوني. وما الذين ينفذون أوامر أولئك إن هم إلا أدوات وإن رفضوا فسيحل محلهم غيرهم. إذا المعضلة في مصدر التوحش وهل يمكن الوصول إليه وماذا يلزم لذلك والحال أن الشعب المصري في حال لا يُحسد عليه.
أول خطوة عملية هي العمل على مقاطعة نظام التوحش. المصر بعدم التعامل مع كل ما هو مصري من الأفراد والشركات والدول الحرة. كذلك يقع التعامل بالمثل مع البلدان الداعمة لنظام التوحش المصر. هذا رأي وكل له حل لإنقاذ الشعب المصري من براث الإجرام المدعوم عربيا وصهيونيا وغربيا.
حين يبلغ العرب مرحلة التصهين ضد الصهاينة فلن يوجد بعدها لا إستبداد ولا توحش. إما أن العرب صهاينة في ما بينهم فهم في تقهقر ولن يقدموا أبدا.
لوا أحسن العرب التصرف فى ثرواتهم وخاصة فى دينهم ……لما تجاسر عليهم أحد.
لا أحد فى العالم يقبل بأن ينعم العرب بالحرية و الديموقراطية خشية حروب صليبية جديدة….. لهذا السبب تراهم يأيدون الدكتاتوريين…..