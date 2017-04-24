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1 COMMENT

  1. ليس هناك أجمل من الطائرة الورقية وركوب الدراجة الهوائية في مرحلة الطفولة.لم أفارق ركوب الدراجة بسهولة إلا بركوب السيارة بعد الثانوية.
    ولم أترك تسلية الطائرة الورقية طوال العطل المدرسية ؛ لا في النهارولا في الليل.وأذكركنا نضع ( فانوساً ورقياً ) وفي داخله شمعة ؛ ونرسله من أعلى المبنى عبرخيط الطائرة الطويل بدفع الريح له حتى يصل إلى ( الطائرة ) فيلامس ورقها فيحرقها فتكون شعلة في تلك الليلة كهالة القمر؛ فتضيء سمت الجوّبهجة من السهر…ونعود ( لصناعة ) طائرة أخرى بتسابق طفولي رنان ؛ مداه يصل أبعد مما وصل إليه خيال أنشتاين.إنه
    البحث عن زمن جديد غيرملوّث كزمن الأرض ؛ هوزمن السّماء ؛ ففيه النافلة والفرض.

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