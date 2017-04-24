مهرجان الرياح العالمي على شاطئ فالنسيا Apr 23, 2017 Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend - - صورصور-منوعات
ليس هناك أجمل من الطائرة الورقية وركوب الدراجة الهوائية في مرحلة الطفولة.لم أفارق ركوب الدراجة بسهولة إلا بركوب السيارة بعد الثانوية.
ولم أترك تسلية الطائرة الورقية طوال العطل المدرسية ؛ لا في النهارولا في الليل.وأذكركنا نضع ( فانوساً ورقياً ) وفي داخله شمعة ؛ ونرسله من أعلى المبنى عبرخيط الطائرة الطويل بدفع الريح له حتى يصل إلى ( الطائرة ) فيلامس ورقها فيحرقها فتكون شعلة في تلك الليلة كهالة القمر؛ فتضيء سمت الجوّبهجة من السهر…ونعود ( لصناعة ) طائرة أخرى بتسابق طفولي رنان ؛ مداه يصل أبعد مما وصل إليه خيال أنشتاين.إنه
البحث عن زمن جديد غيرملوّث كزمن الأرض ؛ هوزمن السّماء ؛ ففيه النافلة والفرض.