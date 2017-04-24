الجزائر ترفض اتهامات المغرب بشأن الرعايا السوريين وتصفها بالـ”خطيرة”
الجزائر - د ب أ – أبلغت الجزائر يوم الاحد، سفير المغرب لديها، رفضها القاطع لاتهامات السلطات المغربية، التي تحملها مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول الأراضي المغربية بطريقة غير قانونية انطلاقاً من الجزائر.
يذكر أن الخارجية المغربية استدعت السفير الجزائري بالرباط يوم السبت الماضي لإبلاغه بالقلق العميق للمغرب بعد محاولة 54 رعية سورية الدخول إلى الاراضي المغربية خلال الفترة بين 17 و19 الشهر الجاري وذلك بطريقة غير شرعية من المنطقة الحدودية بمدينة فيجيج.
إلا أن الخارجية الجزائرية، ووفقاً لبيان صدر عنها، استدعت يوم الأحد سفير المغرب لديها حيث ابلغته “بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة والتأكيد له الطابع غير المؤسس تماماً لهذه الادعاءات التي لا ترمي سوى للإساءة الى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها”.
وتابع البيان أنه تم “لفت انتباه” السفير المغربي إلى أن “السلطات الجزائرية المختصة لاحظت … محاولة طرد 13 شخصاً منهم نساء واطفال قادمين من التراب المغربي … ونقل 39 شخصاً منهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية قصد إدخالهم بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري”.
وأكدت الجزائر على أنها لم تتخلف يوماً عن التضامن مع الرعايا السوريين حيث وفرت لما لا يقل عن أربعين ألف تسهيلات في مجال الاقامة وغيرها من الانشطة.
يذكر أن الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ عام 1994، بقرار من الجزائر رداً على إقدام السلطات المغربية على فرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين على خلفية هجوم إرهابي استهدف مدينة مراكش المغربية.
مهما حاول المغرب لن تفتح الحدود. لا له ولا لغيره حتى وان كانوا اخوة لنا اعزاء كالسوريين.
من اراد دخول الجزائر فهم مرحب عبر جميع مراكز العبور المنتشرة بالجزائر باستثناء المراكز البرية على الحدود المغربية فلن يمر احد.
افهموها بارك الله فيكم. الحدود مغلوقة وموصدة ومسكرة وبكل كلمات الفصحى والدارج.
نحن من يتلظى بنار المخدرات.اطنان تفوق الخيال من المخدرات تريد الدخول للجزائروهذا امن قومي لا نلعب فيه.
ولو اتى المغرب بكل معذبي الارض لن يمروا مع ان لعبه واضح فهو يريد اثارة الراي العام العربي والعالمي على مشكل غلق الحدود .
لا يكف المغرب عن استغلال ماسي الناس للزج باسم الجزائر في امراضه اللا منتهية.
اخيرا اذا كان المغرب يشفق على هؤلاء المساكين فما عليه الا تسفيرهم عبر الجو وليتحمل تكاليف ذلك عندها تصدق النوايا اما غير ذلك فلن تفتح لا حدود ولا اي شيء. هذا هو فصل الخطاب.
الجزائر حرة في أن تقبل أو ترفض لاجئين. ثم من قال لهم ثوروا ضد االجزار بشار ماداموا ليسوا على قدر المسؤولية.
نتمني من ملك المغرب عدم إستغلال الأخوة السوريين كأداة لتضليل الإعلامي والنفاق السياسي فلا يصح في هده الضروف العصيبة التى يمر بها الشعب السوري الطيب ان يستغل بهده الطريقة الدنيئة. فرج الله كربة سوريا وأعاد سوريا إلي سلمها وعاغيتها اللهم وارزقهم الآمن والاستقرار أنهم طيبون واعزهم أنهم مظلومون
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تقول في بيان صدر يوم الاحد ان المغرب هو الذي قام بطرد اللاجئيين السوريين نحو الحدود الجزائرية وهذا دليل على ان المغرب يتبع سياسة الضرب تحت الحزام
لا حول ولا قوة الا بالله الكذب و الخداع و المكائد هي سلوكات و ممارسة سياسية النظام المغربي سبحان الله ظهرت الحقيقة و انكشف الكذب نهارا جهارا للنظام المغربي الذي هو من طرد السوريين و حاول تلفيق ذالك للجزائر كذبا و بهتانا