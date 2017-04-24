الكرملين “يحترم” نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

موسكو - أ ف ب – أعلنت الرئاسة الروسية الاثنين، انها “تحترم” نتائج الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وترغب في علاقات “مفيدة للطرفين” بين باريس وموسكو.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالة “ريا نوفوستي” “نحترم خيار الفرنسيين، نحن نؤيد إقامة علاقات جيدة مفيدة للطرفين” مع فرنسا.

وستجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 7 ايار/مايو بين الوزير السابق المؤيد لأوروبا ايمانويل ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف المناهضة للعولمة مارين لوبن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقبل في نهاية آذار/مارس مارين لوبن في موسكو مؤكداً عدم وجود تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.