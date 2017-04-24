فيروز تعود بحفل غنائي في مصر بعد غياب 28 عامًا

القاهرة ـ تستعد الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، للعودة بحفل غنائي كبير في القاهرة في عيد الأضحى المقبل وذلك بعد غياب 28 عامًا.

وذكرت بعض الأخبار أن التلفزيون المصري أجرى اتفاقيات معها منذ شهور لإحياء حفل غنائي يكون عودتها للساحة الغنائية من القاهرة وكانت أخر حفلاتها في بيروت عام 2010.

فيروز، لم تمانع وأبدت موافقتها على العودة ولم يتم تحددي مكان الحفل ولا الأجر إلى الآن خاصة أنه من المقرر له أن يشهد حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

يذكر أن أخر حفلات فيروز في مصر كان عام 1989 على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، وشهد حشدا كبيرا من الجمهور المصري والعربي، وكانت آخر حفلاتها الخارجية في أمستردام بهولندا عام 2011، بينما كانت آخر أغنياتها بعد سنوات من الانقطاع عن الغناء، ترنيمة “في ملكوتك”، التي قدمتها في عيد الفصح، وشهدت نسب استماع تجاوزت الملايين.