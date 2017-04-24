أمريكية تفوز بسيارة كيا عقب تقبيلها لـ 50 ساعة

واشنطن ـ في مسابقة غريبة من نوعها ، فازت ديليني جاياسوريا البالغة من العمر 30 عاماً وتعيش في ولاية تكساس، بسيارة جديدة بعد مشاركتها في مسابقة لتقبيل سيارة كيا لاطول فترة ممكنة حيث استمرت 50 ساعة .

وكانت قواعد المسابقة بسيطة تعتمد على تقبيل سيارة كيا أوبتيما ال إكس موديل 2017 ولصق الشفاة بها دون توقف، حيث تم تنظيمها من قبل إحدى المحطات الإذاعية، وشارك بها نحو 20 شخصاً.