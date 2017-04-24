أمريكية تفوز بسيارة كيا عقب تقبيلها لـ 50 ساعة
Apr 24, 2017
واشنطن ـ في مسابقة غريبة من نوعها ، فازت ديليني جاياسوريا البالغة من العمر 30 عاماً وتعيش في ولاية تكساس، بسيارة جديدة بعد مشاركتها في مسابقة لتقبيل سيارة كيا لاطول فترة ممكنة حيث استمرت 50 ساعة .
وكانت قواعد المسابقة بسيطة تعتمد على تقبيل سيارة كيا أوبتيما ال إكس موديل 2017 ولصق الشفاة بها دون توقف، حيث تم تنظيمها من قبل إحدى المحطات الإذاعية، وشارك بها نحو 20 شخصاً.
إنها ( قبلة الحياة للغرقى ) وأكيد السيارة ؛ بعد هذه القبلات الكريمة ؛ عادت لها الحياة وتحوّلت إلى طائرالجنّة…وماركة السيارة ( كيا ) صارت كيات حارقة ؛ ولو من دون وقود قادحة.فكم قبلة ستحتاج للحصول على قطارأوطائرة ؟