مصرية تطلب الخٌلع من زوجها بسبب فستان والدته

القاهرة ـ أقدمت مصرية على تقديم دعوى قضائية لخلع زوجها ، لأستمراره في قهرها والتحكم بيها ، والتعدي عليها بالضرب لرفضها أرتداء فستان والدته بحجة أنه سيُظهرها في شكل غير لائق أمام الأهل والأقارب .

وقالت الزوجة في الدعوى إن زوجها “يجبرها على بعض التصرفات لمجرد إشباع رغبته بالتحكم فيها، دون احترامٍ لمشاعرها أو رغبتها تجاه أي شيء أو انتظار قرارها في بعض الأمور الخاصة بها، ما حوّل حياتها إلى جحيم”.

وأضافت الزوجة أنها “تزوجت تلبية لرغبة أسرتها في ذلك، دون معرفة مسبقة بزوجها أو منحها بعض الوقت أثناء فترة الخطوبة للتعرف على شخصيته، إلا أنها اكتشفت بعد زواجها منه أنه يعاملها كجارية” .

وختتمت الزوجة بأنها “تحملت الكثير من المتاعب لاستمرار الحياة مع زوجها وطفلها الذي أنجبته منه، إلا أن إصراره على ارتداء فستان والدته غير المناسب بالنسبة لها كان سبباً في إقامة الدعوى رغبة منها في الانفصال” .