رئيس البرلمان العربي يؤكد تضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين ويدين الاستيطان الاسرائيلي

القاهرة – د ب أ – أكد مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي دعمه وتضامنه الكامل مع الأسرى الفلسطينيين وتضحياتهم وما يعانوه من “انتهاكات عنصرية قمعية في سجون الكيان الصهيوني”.

وطلب السلمي الاثنين، أمام جلسة البرلمان العربي المنعقدة بالقاهرة، من أعضاء البرلمان العربي والمشاركين فى الجلسة الوقوف دقيقة احتراماً وتقديراً وتضامناً مع هؤلاء السجناء الأبطال الذين بدأوا إضراباً عن الطعام (إضراب الكرامة) ، معلناً تسمية هذه الجلسة بـ “التضامن مع الأسرى الفلسطينيين”.

وأدان استمرار الخطط الاستيطانية التي يقوم بها “الكيان الصهيوني” في الأراضي العربية المحتلة، رغم قرارات الشرعية الدولية لوقفها، وآخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي يُدين بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد مطالبته بإحياء عملية السلام، بناء على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مؤكداً “دعمه للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، للدفاع عن حق شعبنا العربي الفلسطيني في استرداد حقوقه المسلوبة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس″.

وقال :”هذا ما عملنا عليه من خلال الرسالة التي أرسلناها إلى رئيس مجلس العموم البريطاني، التي طالبنا فيها بتصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته المملكة المتحدة، وإيقاف الاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم، والاعتذار للشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين”.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن من أخطر التحديات التي تواجه الأمة العربية ظاهرة الإرهاب، التي زادت مظاهرها وتداعياتها، مما يستلزم تبنى استراتيجية عربية موحدة تقوم على التعرف على الأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشار هذه الظاهرة ومعالجتها، ومن يقف خلفها، ومن يدعم ويمول الإرهابيين.

وكان مئات الأسرى الفلسطينيين شرعوا منذ الإثنين الماضي بإضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بوقف سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون.