تعليق مهام صحافية مغربية لاستخدامها عبارة “الصحراء الغربية”

الرباط- أ ف ب- اعلنت قناة “ميدي1 تي في” تعليق مهام الصحافية في القناة سمية الدغوغي لاستخدامها عبارة “الصحراء الغربية” عند تقديم برنامج.

واوضحت القناة في بيان مساء الأحد أن سمية الدغوغي المسؤولة عن انتاج وتقديم برنامج “افريك سوار” المباشر مساء الجمعة “لجأت الى استعمال عبارة الصحراء الغربية لتسمية الاقاليم الجنوبية للمملكة، عوضا عن عبارة الصحراء المغربية” اثناء البرنامج.

واضاف البيان انه ازاء هذا “الخطأ المهني”، اتخذت ادارة القناة “اجراءات حازمة” و”قرارا فوريا بتعليق مهام” الصحافية في انتظار انتهاء التحقيق “لكشف ملابسات هذا التصرف غير المقبول وترتيب الآثار القانونية المناسبة عليه”.

وقالت الدغوغي مساء الأحد لوكالة فرانس برس انها علمت بالامر من وسائل الاعلام وابدت “استغرابها من عدم اتصال القناة بها قبل” اعلان تعليق مهامها.

وقناة “ميدي 1 تي في” هي قناة خاصة اعادت تموضعها قبل عام باعتبارها قناة اخبارية “ذات توجه افريقي”.

والصحراء الغربية مستعمرة اسبانية سابقة بات معظمها تحت سلطة المغرب منذ 1975. وتشرف مهمة سلام تابعة للامم المتحدة منذ 1991 على وقف لاطلاق النار في هذه المنطقة.

وتطالب الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية في حين تعرض الرباط حكما ذاتيا تحت سيادتها وتعتبر هذه المنطقة الصحراوية “اقاليمها الجنوبية”. ويعتبر هذا الملف بمنتهى الاهمية الاستراتيجية ومحور السياسة الخارجية للمملكة المغربية.