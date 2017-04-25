مدير أعمال سعد لمجرد ينتظر الحكم النهائي بالبراءة لموكله من تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية

باريس ـ كشف سفيان الحراك، مدير أعمال النجم المغربي سعد لمجرد عن آخر مستجدات قضيته المتهم فيها باغتصاب الفتاة الفرنسية لورا بريول.

وقال في تصريح لمجلة “لها” إنه ينتظر الحكم النهائي بالبراءة في قضية سعد خلال شهر مايو المقبل، وذلك بعد أن تم إطلاق سراحه مؤقتا على ذمة تحقيقات القضية.

يذكر أن تقرير الطب الشرعي قد أثبت براءة سعد من تهمة اغتصاب الفتاة الفرنسية، وذلك قبل أيام من إطلاق سراحه.