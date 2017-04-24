مصري يقتل زوجته صفعًا على وجهها أمام والدتها

القاهرة ـ أقدم مصري على الاعتداء على زوجته بصفعها على وجهها لمدة ساعة ونصف، ما اسفر عن سقوطها جثة هامدة على الأرض، أمام والدتها.

وكانت الواقعة في إحدى مدن محافظة القليوبية في مصر بوصول ربة منزل في بداية العقد الثالث من عمرها إلى المستشفى جثة هامدة بعد أن اعتقدت والدتها أنها في حالة إعياء شديدة أو إغماء تعرضت له من كثرة الضرب.

واتهمت والدة المجني عليها 58 عامًا زوج ابنتها العامل 33 عامًا بقتل المجني عليها صفعًا بالوجه بعد عدم استجابته لاستغاثة الأم بالتوقف عن ضربها حيث كانت برفقة ابنتها في منزلها وقت وقوع الحادث.

وألقى رجال الأمن القبض على المتهم وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية.