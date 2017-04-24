عراقي يطلق الرصاص على أشقاءه الثلاثة للإنفراد بالإرث

بغداد ـ أقدم عراقي على قتل 3 من أشقائه بمدينة الشطرة شمال ذي قار العراقية، عقب دعوتهم على العشاء بسبب خلافات مادية بينهم .

وكانت قد ضبط شرطة ذي قار العراقية، احد المواطنين لقتله اشقاءه الثلاثة، وبالتحقيق مع زوجته قالت إن زوجها قام باستدراج إخوته الثلاثة من خلال دعوتهم لتناول طعام العشاء في منزله.

وفي السابعة والنصف مساء تحدث مع شقيقه الأكبر عن قيامه بشراء بندقية ويرغب بجلبها لكي يراها، وعند جلبها قام بقتله وقتل شقيقه الثاني، ومن ثم قتل شقيقتهم الأخرى ولاذ بالفرار.

وقالت الزوجة إن “أسباب ارتكاب الجريمة لدوافع مادية تتعلق بإرث قد تركه والده ولم يتم توزيعه، ولكي يأخذ كل الإرث قام بقتل إخوته الثلاثة”.