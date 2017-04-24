مسجد باريس الكبير يدعو المسلمين إلى التصويت لماكرون
باريس ـ الأناضول ـ دعا مسجد باريس الكبير، اليوم الإثنين، مسلمي فرنسا إلى “التصويت بكثافة” لمرشح حركة “إلى الأمام” (وسط)، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أيار/ مايو المقبل.
وقال “دليل بوبكر” مسؤول مسجد باريس، الذي يُعتبر من أبرز المؤسسات الإسلامية بالعاصمة الفرنسية منذ 90 عاما، في بيان، إن “التصويت بكثافة” للمرشح الوسطي، “يعدّ أمرا حاسما بالنسبة لمصير فرنسا ولأقلياتها الدينية”.
ودعا بوبكر إلى ضرورة توحد جميع الفرنسيين ضد الأفكار المعادية للأجانب في البلاد.
وأكد على ضرورة أن يقف المواطنون المسلمون، ضد أفكار اليمين المتطرف، والعنصرية، ومعاداة الأجانب، داعياً الناخبين المسلمين إلى التصويت بكثافة لماكرون في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.
ووفق النتائج الأوّلية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، التي أعلنت عنها الداخلية الفرنسية، اليوم، حلّ ماكرون بالمركز الأوّل بـ 23.75 % من الأصوات، تليه مرشحة اليمين المتطرّف، مارين لوبان بـ 21.53 %، ليمرّا بذلك إلى الجولة الثانية.
ويخوض المرشحان الجولة الثانية للانتخابات في 7 مايو/ أيار المقبل.
يجب أن لا نخطئ، هنالك فرنسيون من أصول عربية صوّتوا على مارين لوبان، أما مسجد باريس فلا سلطة روحية له على الجالية العربية والمسلمة، المسجد أصبح مكانا لارتشاف الشاي لا غير.
نوفل الميلي إبراهيمي،
كنت أفضل لو أن مسؤؤول مسجد باريس الكبير قد وجد طريقة أخرى للطلب من المسلمين التصويت بكثافة لمانويل ماكرون حتى لا تتخذها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان ذريعة لإثارة غير المسلمين بالتصويت لها في انتخابات مايو القادم وإتهام ماكرون بأنه نصير المسلمين (ألإرهابيين) بنظرها.
اكثر من ٤مليون ونصف مسلم لهم حق الانتخاب وهي نسبه مؤثره جدا في الانتخابات
ولكن للاسف لا يوجد لوبي مسلم يوحد صفوف المسلمين ويجعل كلمتهم واحده لصالح من يقوم بخدمات للجاليه المسلمه كما هو الحال بالنسبه للوبي اليهودي ورغم انا نسبتهم قليله لكن بيتعملها حساب لان كلمتةم موحده
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً)