مسجد باريس الكبير يدعو المسلمين إلى التصويت لماكرون

باريس ـ الأناضول ـ دعا مسجد باريس الكبير، اليوم الإثنين، مسلمي فرنسا إلى “التصويت بكثافة” لمرشح حركة “إلى الأمام” (وسط)، إيمانويل ماكرون، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أيار/ مايو المقبل.

وقال “دليل بوبكر” مسؤول مسجد باريس، الذي يُعتبر من أبرز المؤسسات الإسلامية بالعاصمة الفرنسية منذ 90 عاما، في بيان، إن “التصويت بكثافة” للمرشح الوسطي، “يعدّ أمرا حاسما بالنسبة لمصير فرنسا ولأقلياتها الدينية”.

ودعا بوبكر إلى ضرورة توحد جميع الفرنسيين ضد الأفكار المعادية للأجانب في البلاد.

وأكد على ضرورة أن يقف المواطنون المسلمون، ضد أفكار اليمين المتطرف، والعنصرية، ومعاداة الأجانب، داعياً الناخبين المسلمين إلى التصويت بكثافة لماكرون في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ووفق النتائج الأوّلية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، التي أعلنت عنها الداخلية الفرنسية، اليوم، حلّ ماكرون بالمركز الأوّل بـ 23.75 % من الأصوات، تليه مرشحة اليمين المتطرّف، مارين لوبان بـ 21.53 %، ليمرّا بذلك إلى الجولة الثانية.

ويخوض المرشحان الجولة الثانية للانتخابات في 7 مايو/ أيار المقبل.