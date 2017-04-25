مسؤول محلي يتهم  مليشيا “حزب الله” باختطاف 27 مزارعاً سنياً بالعراق

الأنبار (العراق) – الأناضول: قال مسؤول محلي عراقي إن مسلحي كتائب “حزب الله” العراقي، المقرب من إيران، اختطفوا 27 مزارعاً من المدنيين السنة، غربي البلاد.

وأوضح قائممقام “عامرية الصمود” فيصل العيساوي، في حديث للأناضول، أن “عبوة ناسفة انفجرت اليوم، على كتائب حزب الله جنوب عامرية الصمود”، على بعد 23 كيلومتراً، جنوبي الفلوجة، كبرى مدن الأنبار.

وأضاف أن “كتائب حزب الله قامت باختطاف 27 مزارعاً من أهالي العامرية على خلفية الحادث، ونقلتهم باتجاه محافظة بابل (جنوب)”.

وطالب العيساوي، رئيس الوزراء حيدر العبادي “بالتدخل وإطلاق سراح أبناء عامرية الصمود المزارعين وإبعاد حزب الله عن المنطقة”.

يذكر أن كتائب “حزب الله” العراقي وهو أحد فصائل الحشد الشعبي(ميليشيات شيعية تابعة للحكومة) تتخذ من الصحراء الجنوبية لقضاء عامرية الصمود، المحاذية لمحافظة بابل جنوب الأنبار، مقراً لها وذلك لمنع تسلل عناصر تنظيم “داعش” نحو بابل.

ويتهم قادة سنة، كتائب “حزب الله”، باختطاف 2600 مدني في الأنبار، وجرف الصخر في بابل، أثناء العمليات العسكرية ضد “داعش” العام الماضي، حيث لا يزال مصيرهم غير معروف.

وينتشر هذا الفصيل في تلك المناطق بعد تهجير أهلها بالقوة ومنع عودتهم الى مناطقهم، منذ العام 2015 حتى اليوم، وفق ما يقول مسؤولون سنة.