﻿مجلس الأمن يبحث اليوم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول النزاع الصحراوي

الرباط – «القدس العربي»: يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء أولى الجلسات الرسمية لدورة اجتماعاته السنوية التي يتابع فيها ‏تطورات النزاع الصحراوي ومن المقرر أن يناقش أعضاء المجلس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ‏حول تطورات الوضع في الصحراء، الذي وزع عليهم بداية الشهر الجاري، وذلك قبل البت بعد غد ‏الخميس في قرار جديد ذات صلة بالنزاع ويتضمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في ‏الصحراء «مينورسو».‏

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراء محادثات جديدة حول النزاع في ‏الصحراء الذي دام لعقود طويلة، قائلاً إن المفاوضات ينبغي أن تتناول مقترحات من المغرب وجبهة ‏‏»البوليساريو».‏

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين 10 نيسان/ ‏أبريل والذي يشكل ارضية للقرار الجديد للمجلس: «إنني أعتزم اقتراح استئناف عملية التفاوض ‏بدينامية وروح جديدة». وأضاف غوتيريس: «من أجل تحقيق تقدم، يجب أن تكون المفاوضات ‏مفتوحة على مقترحات الطرفين، ويمكن للجزائر وموريتانيا، باعتبارهما من دول الجوار، أن تقدما ‏إسهامات مهمة في عملية التفاوض».‏

وأكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أن المحادثات يجب أن تهدف إلى حل سياسي مقبول لدى ‏الطرفين حول الوضع القانوني النهائي للصحراء، بما في ذلك الاتفاق على «طبيعة وشكل تقرير ‏المصير».‏ وأصدر مجلس الأمن يوم 29 نيسان/ أبريل 2016، قراراً يقضي بتجديد ولاية بعثة «المينورسو» ‏لمدة سنة واحدة. ولم يحصل القرار سوى على 10 أصوات أيدته، في مقابل صوتين لكل من ‏الأوروغواي وفنزويلا كانا ضد القرار، فيما امتنعت كل من أنغولا ونيوزيلاندا وروسيا عن ‏التصويت. واعتبر مجلس الأمن عدم وجود توافق في الآراء يعكس انقسامات عميقة بشأن عملية ‏اعتماد البعثة، في ما يتعلق بالكيفية التي يجب بها على مجلس الأمن حل النزاع.‏

ويشكل استئناف البعثة لوظيفتها الكاملة مدة 12 شهراً، كما جرت العادة، قضية رئيسية لمجلس الأمن ‏الذي قد يغتنم الفرصة لنقل الرسائل السياسية بشأن الوضع في «الكركرات»، وأهمية استئناف ‏المفاوضات المباشرة بحسن نية.‏