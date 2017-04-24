مجلس الأمن يبحث اليوم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول النزاع الصحراوي
الرباط – «القدس العربي»: يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء أولى الجلسات الرسمية لدورة اجتماعاته السنوية التي يتابع فيها تطورات النزاع الصحراوي ومن المقرر أن يناقش أعضاء المجلس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات الوضع في الصحراء، الذي وزع عليهم بداية الشهر الجاري، وذلك قبل البت بعد غد الخميس في قرار جديد ذات صلة بالنزاع ويتضمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «مينورسو».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراء محادثات جديدة حول النزاع في الصحراء الذي دام لعقود طويلة، قائلاً إن المفاوضات ينبغي أن تتناول مقترحات من المغرب وجبهة »البوليساريو».
وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين 10 نيسان/ أبريل والذي يشكل ارضية للقرار الجديد للمجلس: «إنني أعتزم اقتراح استئناف عملية التفاوض بدينامية وروح جديدة». وأضاف غوتيريس: «من أجل تحقيق تقدم، يجب أن تكون المفاوضات مفتوحة على مقترحات الطرفين، ويمكن للجزائر وموريتانيا، باعتبارهما من دول الجوار، أن تقدما إسهامات مهمة في عملية التفاوض».
وأكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أن المحادثات يجب أن تهدف إلى حل سياسي مقبول لدى الطرفين حول الوضع القانوني النهائي للصحراء، بما في ذلك الاتفاق على «طبيعة وشكل تقرير المصير». وأصدر مجلس الأمن يوم 29 نيسان/ أبريل 2016، قراراً يقضي بتجديد ولاية بعثة «المينورسو» لمدة سنة واحدة. ولم يحصل القرار سوى على 10 أصوات أيدته، في مقابل صوتين لكل من الأوروغواي وفنزويلا كانا ضد القرار، فيما امتنعت كل من أنغولا ونيوزيلاندا وروسيا عن التصويت. واعتبر مجلس الأمن عدم وجود توافق في الآراء يعكس انقسامات عميقة بشأن عملية اعتماد البعثة، في ما يتعلق بالكيفية التي يجب بها على مجلس الأمن حل النزاع.
ويشكل استئناف البعثة لوظيفتها الكاملة مدة 12 شهراً، كما جرت العادة، قضية رئيسية لمجلس الأمن الذي قد يغتنم الفرصة لنقل الرسائل السياسية بشأن الوضع في «الكركرات»، وأهمية استئناف المفاوضات المباشرة بحسن نية.
” قائلاً إن المفاوضات ينبغي أن تتناول مقترحات من المغرب وجبهة »البوليساريو». ” إهـ
أتمنى من كل قلبي أن يوافق الطرفان على مقترح الحكم الكونفيدرالي كما هو حال دولة الإمارات العربية المتحدة
ولا حول ولا قوة الا بالله
الصحراء مغربية،42 سنة من التفاوض قابلة للتجديد
البولساريو لم تعد تمتل إلا نفسها بعد فرار جل مؤسسيها ومعهم الآلاف من المحاصريين في تندوف ودخولهم إلى وطنهم المغرب الذي يوجد اليوم في موقع قوة فهو فوق صحرائه ومواطنوه في الأقاليم الجنوبية يعيشون حياتهم الطبيعية في أحسن الظروف ، نعم هناك بعض الأصوات القليلة المؤيدة للبولساريو داخل المغرب ولكن هناك أصوات أكثر مؤيدة له في تندوف تتمنى الإلتحاق بوطنها ، المغرب قدم مقترحه النهائي وهو أقصى ما يمكن أن يقدمه وهو الحكم الداتي فماعلى البولساريو إلا القبول به أو البقاء في حضن عسكر الجزائر مائة سنة أخرى .