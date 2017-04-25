﻿مناطق العشائر في ريف حلب الجنوبي: صراعات فصائلية وخيم عزاء لقتلى تنظيم «الدولة» والمعزون من كافة الفصائل

حلب ـ «القدس العربي»: تشتد الخلافات المنهجية بين تنظيم الدولة وكافة فصائل المعارضة السورية، والتي تحولت إلى مواجهات ميدانية ليس آخرها معارك الباب، لكن في ريفي حلب الجنوبي وحماة الشمالي الشرقي وهي مناطق عشائرية لا يوجد صدى لهذا الصراع، حيث تقام خيم عزاء لأبناء العشائر الذين يقتلون في صفوف تنظيم «الدولة».

حول هذه الأسباب تحدث لـ «القدس العربي» فهد الفضلي الناشط والخبير في شؤون العشائر قائلاً: «في مناطق العشائر لا توجد هذه الصراعات الفصائلية، بل خيم العزاء توحد الجميع تحت مظلتها، وترى أن العشيرة تقيم خيماً للعزاء بمقتل أبنائها مع تنظيم الدولة، وربما قد قتل في مواجهات مع الثوار، والعجيب أن المعزين هم من أبناء العشائر الأخرى الذين ينتمون إلى فصائل عدة مثل تحرير الشام وأحرار الشام وكذلك فصائل الجيش الحر، واللافت أن الوعظ في خيم العزاء يلقيه شرعيون من تحرير الشام وأحرار الشام وفيلق الشام ويكثرون من الحديث عن جرائم النظام ويتجنبون الخوض في المسائل التي تتعلق بتنظيم الدولة والموقف منه، حتى ان كان هذا الشرعي يرى أن التنظيم من الخوارج أو ليسوا على الصواب».

ويضيف: «هناك لحمة اجتماعية قوية بين مختلف أبناء العشائر حتى بين العشائر التي لها ثارات مع بعضها، لكن في مثل هذه المناسبات تتلاشى النعرات وتأخذ دور الواجب الأخلاقي والإجتماعي، فالعشيرة أقوى من الفصيل والخلافات المنهجية وفي ظلها تذوب تلك التحزبات الفصائلية، وهذا أمر قد يبدو غريباً في مثل هكذا صراعات قوية كانت نتائجها صدامات دموية بين تلك الفصائل».

وحول هذا الموضوع يقول القيادي الميداني في «أحرار الشام» أبو محمد الجنوبي لـ «القدس العربي»: «أكثر المناطق العشائرية لا تجد فيها صراعات فصائلية إلا قليلاً حرصاً من أبناء العشائر على عدم الخوض في أوحال حروب عشائرية طويلة الأمد تستنزف أبناءهم، إذ أن الحروب الفصائلية في العشائر لا تلبث أن تتحول إلى ثأر، أضف إلى ذلك انعدام التبعية الخارجية لدولة من الدول فلا تجد أوامر من الخارج عليهم ولذلك هذا سبب رئيس في ضعف سلاحهم بسب عدم التبعية والإمتثال لأوامر الخارج و أكثر هذه الحروب الفصائلية أيضا هي حروب وجود وسلطة وإملاء خارجي».

ويضيف: «إن إقدام تلك العشائر على التعزية والمشاركة في خيم العزاء التي تقام لقتلى التنظيم في تلك المناطق على أنه أمر أخلاقي وعادة اجتماعية لا يمكن تغييرها إذ أن خيم العزاء ومشاركة أصحاب النوازل أحزانهم دين وعادات لا يمكن التخلي عنها مهما بلغ الخلاف بين العشائر فلا شماتة بمن خالفنا ولا انتقام منه بل نحزن لحزنه وهذا بسبب علاقات رحمية تربط أكثر القبائل مع بعضها».

ويؤكد القيادي الميداني أن «أبناء القبائل والعشائر لم يدخلوا إلى فصيل لقتال أحد أو الانتقام منه وهذا يسهل صلة الوصل بينهم ، وعدم حمل شيء في القلب على مخالفه».

وحول الأسباب التي تجعل مناطق العشائر تختلف عن غيرها من مناطق سوريا خاصة عشائر ريف حلب وحماة، و لا تكون بها صراعات فصائلية يقول القيادي: «هناك أسباب كثيرة منها عدم تبعية أبناء تلك المناطق لداعم وممول وأجندة خارجية وتحريكهم من قبل الممول وهذا من أكثر الأسباب المؤثرة، وأيضا انطفاء الحرب إن اشتعلت عندهم شيء سهل فلا ثارات ولا غير ذلك بل يكتفون بأن يشار إليهم فيتوقفوا، وأيضا أن هذا النزاع في المناطق الاخرى يكون على سلطة ووجود وإسقاط رموز وهذه مستلزمات الباحث عن السلطة يحاول أن يسقط من سواه، كما أن كثرة المهاجرين في غير مناطق العشائر تلعب دوراً إذ لأنهم هم الذين اقنعوا وغرسوا في الأنصار قتال المخالف».

ويقول القيادي الميداني في «تحرير الشام» أبو خالد الحلبي لـ»القدس العربي»: «هناك تماسك اجتماعي لدى مقاتلي تلك العشائر على اختلاف فصائلهم وهذا هو سبب تقريب بين الفصائل، كما انه عندما تجري صدامات فصائلية تجد تلك المناطق متوائمة وهذا حدث ايام الصراع مع تنظيم الدولة في أرياف حلب الغربية وكذلك في أرياف إدلب إلا في مناطق العشائر كانت الكتائب التي تنتمي لتلك الفصائل هي من أخرج التنظيم بتوافق وهذا حدث في ريف حلب الجنوبي وكذلك في ريف حماة الشمالي الشرقي، وايضاً عندما حدث الصدام بين أحرار الشام وجند الأقصى سابقا فإن كتائب من جند الاقصى وكتائب من أحرار الشام في مناطق العشائر كانت جبهاتهم هادئة بل و يتواصلون مع بعضهم ويزورون بعضهم في خضم تلك الصدامات».

وفي هذا الصدد يقول أبو شاهر وهو قيادي ميداني في «احرار الشام» ومن عشائر الأبو شعبان: «أخي كان مع تنظيم الدولة وقتل وأنا كنت مع أحرار الشام فعندما قتل أخي مع التنظيم أقمنا عزاء جاء إليه شرعيون في أحرار الشام وتحرير الشام سابقا، بل وجاء إلى العزاء أناس ينتمون لدرع الفرات وهذا أمر بائن معروف في مناطقنا».

أبو صقر العكيدي هو الآخر قيادي في «أحرار الشام» من ريف حماة الشمالي الشرقي يقول لـ»القدس العربي»: «هنا في ريف حماة تجد من يكون مع أحرار الشام وأبناء عمومته مع تنظيم الدولة وعندما يقتل أحد مع تنظيم الدولة فإن عشائرنا تقيم العزاء ، بل ونحن كقياديين نتولى مهمة التكاليف والقيام بتجهيز خيم العزاء إن كان القتيل قريب لنا قرابة نسب، وهذا شائع هنا في أرياف حماة، وحتى قيادة أحرار الشام تعلم ذلك وتراعيه لأنها تعلم تلك الصلات الاجتماعية بيننا، ونحن عندما كنا مع أحرار الشام اشترطنا عليها عدم قتال التنظيم ووافقوا لأنهم يعلمون تلك التعقيدة الإجتماعية، لكن في الفترة الأخيرة بدأت تحصل مضايقات من تحرير الشام لأن غالبيتهم ليسوا من هذه المناطق ولا يعلمون طبيعتها العشائرية فيعتقدون أن اقامة خيم عزاء يعني أن الجميع داعشي وهذا غير صحيح».

ويقول الشرعي أبو سليمان الحموي: «إقامة خيم عزاء لا تقتصر على قتلى تنظيم الدولة بل حتى عندما يقتل أحد في درع الفرات أو من يحارب تنظيم الدولة».