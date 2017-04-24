﻿عراقي قتل ثلاثة من أشقائه بسبب الإرث

ذي قار ـ «القدس العربي»: في مؤشر لاستفحال الجرائم في العراق، أقدم شخص على جريمة بشعة بقتل 3 من أشقائه في مدينة الشطرة، شمال محافظة الناصرية بسبب خلاف على الإرث.

وذكرت قيادة شرطة ذي قار، جنوب العراق، في بيان، أنها ألقت القبض على شخص قتل ثلاثة من إخوته وأن زوجة الجاني قالت إن زوجها قام باستدراج إخوته الثلاثة من خلال دعوتهم لتناول طعام العشاء في منزله. وفي المساء تحدث مع شقيقه الأكبر عن قيامه بشراء بندقية ويرغب بجلبها لكي يريه إياها، وعند جلبها قام بإطلاق النار عليهم، ما أدى إلى مقتل شقيقيه، ومن ثم قتل شقيقتهم الأخرى ولاذ بالفرار».

ونقل البيان عن زوجة الجاني، إن «أسباب ارتكاب الجريمة دوافع مادية تتعلق بإرث قد تركه والده ولم يتم توزيعه، ولكي يأخذ كل الإرث قام بقتل إخوته الثلاثة».

وأضاف بيان الشرطة «تم استنفار جميع القوى الأمنية داخل المحافظة للبحث عن الجاني، فيما قام المحققون وخبراء الأدلة الجنائية بإجراء الكشف على محل الحادث وإكمال الإجراءات القانونية ونقل الجثث للطب الشرعي».

وحسب البيان «تمت متابعة المجرم وإلقاء القبض عليه في إحدى نقاط التفتيش في ناحية الفجر شمال الناصرية مركز المحافظة، أثناء محاولته الهروب باتجاه مدينة الديوانية وتم تدوين أقواله قضائياً، ويجري حالياً عملية كشف الدلالة القانوني للمتهم تمهيداً لإكمال الإجراءات القانونية وإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل».

وقد استفحلت ظاهرة الجرائم والسرقة والخطف في العراق بعد عام 2003 بشكل غير مسبوق بسبب انتشار العنف والأسلحة وضعف هيبة القانون والدولة، ما جعل المواطنين يلجأون إلى استخدام السلاح والعشيرة في حل مشاكلهم.