الخارجية الجزائرية تستدعي السفير المغربي وتتهم الرباط بمحاولة إدخال رعايا سوريين إلى الجزائر
اعلنت رفضها القاطع لإدعاءات «كاذبة وخطيرة» التي لاهدف لها الإ الاساءة
الجزائر -« القدس العربي»: استقبلت الخارجية الجزائرية الأحد سفير المغرب بـ«الرفض القاطع» «لاتهامات» السلطات المغربية «الخطيرة» التي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا هدف لها سوى الإساءة إلى الجزائر، وأن سياسة الهروب إلى الأمام لن تعفي المغرب من الانسدادات التي يعرفها الفضاء المغاربي.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية إنه على اثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية إلى السلطات الجزائرية، والتي تحملها فيها مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية انطلاقا من الجزائر، استقبل سفير المملكة المغربية بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وذلك لابلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة، كما أكد مسؤولو الخارجية الذين استقبلوه على الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات، و التي لا ترمي، حسب البيان، سوى « للاساءة الى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها ». وأضاف البيان أنه تم «لفت انتباه» السفير المغربي أن «السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 ابريل/ نيسان على الساعة ال3 و55 دقيقة صباحا محاولة من السلطات المغربية طرد لثلاثة عشر شخص منهم نساء واطفال نحو الأراضي الجزائرية قادمين من التراب المغربي »، وأنه «تمت ملاحظة خلال اليوم نفسه على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء في المركز الحدودي نفسه، إقدام السلطات المغربية على نقل 39 شخصا اخر، بينهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية، قصد ادخالهم بطريقة غير شرعية الى التراب الجزائري».
وشددت الخارجية الجزائرية على أنه « هذه الاعمال الاحادية الطرف، والتي تخص رعايا يفترض انهم يحملون جنسية سورية تضاف بشكل متكرر لاحداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالبا الى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري».و ذكر البيان ان «الجزائر التي امتنعت دوما عن اعطاء بعد سياسي و تغطية اعلامية لأعمال مبيتة و متكررة من هذا النوع تصدر عن المغرب، يحذوها في ذلك روح المسؤولية، تتأسف كثيرا لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآسي انسانية لغرض دعاية عدائية».و أشارت الخارجية في المقابل إلى أن الجزائر «لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي ازاء الرعايا السوريين، الذين استفاد ما لا يقل عن اربعين الف منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الاقامة و التمدرس و الاستفادة من العلاج الطبي و السكن، و كذا ممارسة نشاطات تجارية» موضحة أن « روح التضامن نفسها تطبع نوعية الاستقبال، و ظروف الإقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة شقيقة و بلدان أخرى من القارة الافريقية».واعتبر البيان أنه «من البديهي ان الادعاءات المشينة و المهينة في حق الجزائر، الصادرة عن وزارتين مغربيتين و كذا تصريحات أخرى صادرة عن سلطات رسمية محملة باتهامات كاذبة ترمي الى التشكيك في مواقف الجزائر، التي تلقى ترحيبا و دعما عالميين، تضاف الى حملات اعلامية جامحة ضد الجزائر و مسؤوليها السامين نابعة من استراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين» .
واكد المصدر نفسه أن سياسة الهروب الى الأمام التي يمارسها المغرب لن يعفيه من مسؤولياته عن الانسدادات التي الفضاء المغاربي بالنسبة لشعوب المنطقة و كذا التاريخ». وكانت وزارة الخارجية المغربية قد استدعت السفير الجزائري يوم السبت للاحتجاج على ترحيل السلطات الجزائرية ل 55 مهاجرا سوريًّا نحو المغرب، معتبرة أن نظيرتها الجزائرية حاصرت المهاجرين السوريين و في «ظروف غير إنسانية» بالقرب من الحدود بين البلدين نحو الجنوب.واستغربت لعدم مراعاة الجزائر لأوضاع هؤلاء المهاجرين، وأنها أقدمت على الدفع بهم نحو التراب الجزائري، في تصرف مناف لقواعد حسن الجوار، مشيرة إلى أن هؤلاء المهاجرين ما كانوا ليصلوا إلى المنطقة الحدودية المعروفة بصعوبة تضاريسها، بالإضافة إلى الظروف المناخية الصعبة، لولا تدخل السلطات الجزائرية.أما وزارة الداخلية المغربية فكانت قد نددت الجمعة «بالتصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية تجاه مهاجرين سوريين محاصرين على أراضيها ».
اعلنت رفضها القاطع لإدعاءات «كاذبة وخطيرة» التي لاهدف لها الإ الاساءة
الحل هو بسؤال هؤلاء السوريين عن الحقيقة
ولا حول ولا قوة الا بالله
انا من مدينة فكيك Figuig الحدودية التي شهدت دخول غير قانوني للاجئين سوريين الى المغرب بدفع و تحريض من العساكر الجزائريين و بعدما تنبه حرس الحدود المغاربة لم يدعوهم يدخلوا الى مدينتنا فظلوا يومين كاملين بالقرب من الحدود على الجانب المغربي فكان منا كسكلن المدينة الا ان هرعنا لتقديم مختلف انواع المساعدات الانسانية من مأكل و ملبس و اغطية و بعدها تمكنت مجموعة من اولئك السوريين من الافلات و دخول مدينتنا بغرض عبورها نحو شمال المغرب لكن الامن و العسكر المغربي رفض مطالبهم و قام باعادتهم الى الحدود ليعودوا مرة اخرى من حيث اتوا اي الى ” التراب الجزائري ” (بين قوسين لان منطقة بني ونيف حتى عمق 70 كلم كانت ملكنا قبل ان يحتلها النظام الجزائري سنة 1976 بعد ان قام بطرد ملاكها من الفلاحين منها)
اما عما يسمونه بحسن الجوار فتلك اكذوبة كبيرة
من يستعمل طائراته لقصف ابرياء في اليمن ، سهل كثير عليه رمي ابرياء آخرين من عبر الحدود, كل التقدير و الاحترام لاهالينا السوريين الأشقاء المقيمين على ارض الجزائر, المغرب ينطبق عليه المثل القائل : لأمر ما دذع قصير أنفه . ما هو هذا الأمر ؟ هناك أخبار تقول أن
تقريرا للأمم المتحدة قد يدين المغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، وفي المغرب بالنسبة للوضع في الشمال المغربي ، والمغاربة يظنون أن الجزائر وراء ذلك ، لذا أرادوا التشويش عليها في المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وافتعال موضوع الاجئين السوريين ، كما افتعلوا من قبل موضوع الأفارقة المرحلين بإتفاق مع دولهم ، في الجزائر يوجد 300 ألف مغربي يعمل دون
اقامة رسمية ومع ذلك الجزائر لم ترحلهم فكيف ترحل السوريين الذين يدخلون الجزائر دون تأشيرة ؟
المغرب وفيّ لإستراتيجيته المعهودة لمحاولة جر الجزائر إلى سجالات ثنائية ومحاولة خلق “توتر دائم” بينه وبين الجزائر. أن هدف المغرب من هذه الحركة، هو محاولة تسويد صورة الجزائر، وإعطاء شعور بأن اللاجئين يفرون منها أمام العالم، مع أنها في الواقع تحتضن حاليا نحو 100 ألف لاجئ.
كما أن ما يظهر ضعف المناورة المغربية، هو أن الأزمة السورية لم تبدأ من اليوم، وبالتالي لا يمكن أن يكون اللاجئون السوريون 40 ألف لاجئ اكتشفوا اليوم استحالة العيش في الجزائر وقرروا الذهاب إلى المغرب.
كان على الجزائر ان تشتكي نظام المخزن الى مجلس حقوق الانسان بجونيف بممارسة لا انسانية بحق لاجئين هاربين من الحرب في بلادهم و قام النظام المغربي بالمتاجرة بماساتهم محاولا الصاق تهمة بدولة شريفة هي الجزائر التي تاوي اكثر من خمسين الف لاجئ سوري على ارضها و تتكفل بسكنهم و اكلهم و علاجهم و تمدرس اطفالهم و يتنقون بكل حرية على ارض الجزائر .
هناك صراع محموم على السلطة داخل الجزائر بين الجيش والمخابرات بعد تدهور الحالة الصحية لبوتفليقة وهذا ما يفسر رغبة طرف ما داخل الجزائر في لعب ورقة العدو الأبدي في تصورهم وهو المغرب للفت الإنتباه على الصراع الدائر على السلطة والإحتقان الداخلي أوما يسميه الجزائرين ثورة البطاطا ، لقد حرض هذا الطرف البولساريو لكن المغرب تعامل مع الوضع بذكاء وورط البولساريو في أزمة مع الأمم المتحدة وهاهم اليوم يلعبون ورقة اللآجئين السوريين ومن قبلهم الأفارقة مماجعل المغرب يبني حاجزا على طول حدوده مع الجزائر مجهز بالكاميرات مما حد من تدفق المهاجرين الأفارقة عليه
ما يريد المغرب بدفع اللاجئين السوريين للدخول الى الجزائر والحدود مغلوقة الا ان تقول للعرب والعالم انظروا للجزائر كيف ترفض استقبال لاجئين سوريين.
المغرب يعلم جيدا ان لا احد بامكانه الدخول الى الجزائر عبر مراكز الحدود لا جزائريين ولا مغاربة ولا اي جنسية اخرى فاذا لم يرمي الى احراج الجزائر فمالذي يريده.
الاخوة السوريين مرحب بهم بالجزائر طولا وعرضا ومن جميع اتجاتها الا من جهة المغرب فلن يدخل احد. ولو كان المغرب يهمه مصير هؤلاء المساكين لدفع تكاليف سفرهم الى الجزائر بالطائرة لانها الوسيلة الوحيدة للتنقل بين البلدين ولولا صلة الارحام لمنعت الجزائر حتى هذه الوسيلة.
قلتها ومازلت اعيدها لن يدخل احد للجزائر عبر المغرب ولو كانوا اخوة اعزاء جار عليهم الزمن كالسوريين.
الجزائر تعلم جيدا مكائد المغرب لكن الاكيد انها لن تصبر عليها طول الزمن.
اخيرا اقول للاخوة العرب الذين محتارين لغلق الحدود ابحثوا في قوقل عن انتاج المغرب للمخدرات فستجدون الجواب.
نصف الشعب السوري اصله جزائري و يعود الى الهجرة الجماعية للجزائريين الى سوريا مع الامير عبد القادر اثناء احتلال الجزائر من طرف الاستعمار الفرنسي فلاغرابة ان يهجر الاف السوريون بعد الحرب في بلادهم الى الجزائر رغم بعد المسافة و اغلبهم وجدوا عائلاتهم في الجزائر بعد تحري عن اصولهم . و بعض من الاجئين اتجهوا الى المغرب بهدف الهجرة الى اوروبا فكيف للنظام المغربي يمنع استقبال هذا العدد القليل من هؤلاء السوريين و يقودهم الى منطقة حدودية نائية تنعدم فيها الحياة و يتركهم امام موت محقق بهدف الدعاية العدائية ضد جارته الجزائر و الصاق التهمة بها و التشهير بسمعتها الشريفة ,?