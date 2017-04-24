﻿الخارجية الجزائرية تستدعي السفير المغربي وتتهم الرباط بمحاولة إدخال ‏رعايا سوريين إلى الجزائر‎

الجزائر -« القدس العربي»: استقبلت الخارجية الجزائرية الأحد سفير المغرب بـ«الرفض القاطع» «لاتهامات» السلطات المغربية «الخطيرة» التي تحمل الجزائر مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية من الجزائر، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا هدف لها سوى الإساءة إلى الجزائر، وأن سياسة الهروب إلى الأمام لن تعفي المغرب من الانسدادات التي يعرفها الفضاء المغاربي.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية إنه على اثر الاتهامات التي وجهتها السلطات المغربية إلى السلطات الجزائرية، والتي تحملها فيها مسؤولية محاولة مزعومة لرعايا سوريين دخول التراب المغربي بطريقة غير قانونية انطلاقا من الجزائر، استقبل سفير المملكة المغربية بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وذلك لابلاغه بالرفض القاطع لهذه الادعاءات الكاذبة، كما أكد مسؤولو الخارجية الذين استقبلوه على الطابع غير المؤسس تماما لهذه الادعاءات، و التي لا ترمي، حسب البيان، سوى « للاساءة الى الجزائر التي اتهمت بفظاظة بممارسات غريبة عن اخلاقها وتقاليد الكرم والضيافة التي تتميز بها ». وأضاف البيان أنه تم «لفت انتباه» السفير المغربي أن «السلطات الجزائرية المختصة لاحظت في بني ونيف (بشار) يوم 19 ابريل/ نيسان على الساعة ال3 و55 دقيقة صباحا محاولة من السلطات المغربية طرد لثلاثة عشر شخص منهم نساء واطفال نحو الأراضي الجزائرية قادمين من التراب المغربي »، وأنه «تمت ملاحظة خلال اليوم نفسه على الساعة الخامسة و30 دقيقة مساء في المركز الحدودي نفسه، إقدام السلطات المغربية على نقل 39 شخصا اخر، بينهم نساء وأطفال من طرف موكب رسمي للسلطات المغربية، قصد ادخالهم بطريقة غير شرعية الى التراب الجزائري».

وشددت الخارجية الجزائرية على أنه « هذه الاعمال الاحادية الطرف، والتي تخص رعايا يفترض انهم يحملون جنسية سورية تضاف بشكل متكرر لاحداث غير قانونية مماثلة تمس رعايا بلدان جنوب الصحراء الذين يتعرضون غالبا الى عمليات تحويل غير قانونية نحو التراب الجزائري».و ذكر البيان ان «الجزائر التي امتنعت دوما عن اعطاء بعد سياسي و تغطية اعلامية لأعمال مبيتة و متكررة من هذا النوع تصدر عن المغرب، يحذوها في ذلك روح المسؤولية، تتأسف كثيرا لنزوع السلطات المغربية بشكل مفرط لاستغلال مآسي انسانية لغرض دعاية عدائية».و أشارت الخارجية في المقابل إلى أن الجزائر «لم تتخلف يوما عن واجبها في التضامن الأخوي ازاء الرعايا السوريين، الذين استفاد ما لا يقل عن اربعين الف منهم من ترتيبات توفر لهم تسهيلات في مجال الاقامة و التمدرس و الاستفادة من العلاج الطبي و السكن، و كذا ممارسة نشاطات تجارية» موضحة أن « روح التضامن نفسها تطبع نوعية الاستقبال، و ظروف الإقامة التي تخصصها الجزائر للرعايا من بلدان جارة شقيقة و بلدان أخرى من القارة الافريقية».واعتبر البيان أنه «من البديهي ان الادعاءات المشينة و المهينة في حق الجزائر، الصادرة عن وزارتين مغربيتين و كذا تصريحات أخرى صادرة عن سلطات رسمية محملة باتهامات كاذبة ترمي الى التشكيك في مواقف الجزائر، التي تلقى ترحيبا و دعما عالميين، تضاف الى حملات اعلامية جامحة ضد الجزائر و مسؤوليها السامين نابعة من استراتيجية توتر تتعارض مع مقتضيات حسن الجوار بين البلدين» .

واكد المصدر نفسه أن سياسة الهروب الى الأمام التي يمارسها المغرب لن يعفيه من مسؤولياته عن الانسدادات التي الفضاء المغاربي بالنسبة لشعوب المنطقة و كذا التاريخ». وكانت وزارة الخارجية المغربية قد استدعت السفير الجزائري يوم السبت للاحتجاج على ترحيل السلطات الجزائرية ل 55 مهاجرا سوريًّا نحو المغرب، معتبرة أن نظيرتها الجزائرية حاصرت المهاجرين السوريين و في «ظروف غير إنسانية» بالقرب من الحدود بين البلدين نحو الجنوب.واستغربت لعدم مراعاة الجزائر لأوضاع هؤلاء المهاجرين، وأنها أقدمت على الدفع بهم نحو التراب الجزائري، في تصرف مناف لقواعد حسن الجوار، مشيرة إلى أن هؤلاء المهاجرين ما كانوا ليصلوا إلى المنطقة الحدودية المعروفة بصعوبة تضاريسها، بالإضافة إلى الظروف المناخية الصعبة، لولا تدخل السلطات الجزائرية.أما وزارة الداخلية المغربية فكانت قد نددت الجمعة «بالتصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية تجاه مهاجرين سوريين محاصرين على أراضيها ».