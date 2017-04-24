﻿الإفتاء المصرية: اعتذار «الدولة» عن «صاروخ الجولان» يؤكد علاقته بإسرائيل

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، إن «اعتذار تنظيم (الدولة الإسلامية) لإسرائيل عن إطلاق النار مرةً واحدةً بالخطأ في اتجاه الجولان، لهو أمر يثير الريبة حول طبيعة العلاقة بين الطرفين، ويثير مزيدًا من الشكوك حول شبكة علاقات التنظيم في المنطقة، التي توفِّر له الغطاء ليظل على قوته أمام التحالف الدولي الذي يستهدف القضاء عليه».

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، عن أن تنظيم «الدولة» أطلق النار مرةً واحدة بالخطأ فقط باتجاه الجولان، ثم اعتذر عن ذلك على الفور، وفق ما نقله موقع القناة التليفزيونية الإسرائيلية العاشرة.

وأضاف مرصد الإفتاء أن «تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي السابق تَزيد الشكوكَ حول علاقة إسرائيل بتنظيم «الدولة»، خاصة أن التنظيم لم يستهدف إسرائيل بأيٍّ من عملياته الانتحارية أو تفجيراته الواسعة التي ضربت الكثير من عواصم العالم شرقًا وغربًا، وتحاشى الاقتراب من الدولة العبرية رغم وجوده في مناطق الصراع المحيطة بإسرائيل، بل إنه اعتذر عن إطلاق صاروخ بالخطأ تجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل».

وأوضح أنه رغم توعُّد زعيم التنظيم أبي بكر البغدادي بتحويل فلسطين إلى «مقبرة لليهود»، فإن متحدثًا باسم التنظيم يُدعى نضال النصيري، أعلن أن تحرير فلسطين ليس من «أولويات الجهاد المقدس».

ولفت مرصد الإفتاء إلى أن سلوك التنظيم بعدم الهجوم على إسرائيل طالما أثار الانتقاد ودفع البعض إلى اتهامه بالتعاون السري مع جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد»، الأمر الذي أربك تفكير بعض أنصاره.

وتابع: الواقع يقول إن التنظيم يقاتل الجميع باستثناء إسرائيل، وهو ما يدفع قادته لإطلاق الوعيد والتهديد بحق إسرائيل، والإعلان المزعوم عن دعم الشعب الفلسطيني.

ودعا المرصد، المسلمين في جميع أنحاء العالم إلى إمعان النظر في طبيعة العلاقة بين إسرائيل وتنظيم «الدولة»، وعدم الانخداع بأكاذيب التنظيم وادعاءاته المتكررة حول كونه تنظيمًا «إسلاميًّا» ودعوته لإحياء «الجهاد» وإقامة «الخلافة» و»الدفاع عن المسجد الأقصى»، وغيرها من المزاعم التي يرددها التنظيم بغرض كسب الرأي العام الإسلامي وجذب المقاتلين إليه والمنخدعين بدعايته الخبيثة.