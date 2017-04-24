﻿رئيسا الدولة والحكومة في إسرائيل مختلفان في تفسير اللاسامية

الناصرة – «القدس العربي»: عشية ما يعرف بيوم «ذكرى الكارثة والبطولة « الخاص بإحياء ذكرى المحرقة النازية حذر رئيس إسرائيل، رؤوفين ريفلين، أمس من أن وصف أي انتقاد لإسرائيل بأنه عداء للسامية يشكل خطرا عليها في نهاية المطاف.

في المقابل، واصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في المراسم نفسها، هوسه المعهود وبث الرعب بين الإسرائيليين والتلويح بالعدو الخارجي وباللاسامية. فقال إن العالم ضد اليهود. وتابع نتنياهو مزاعمه «إذا أردنا الحكم وفقا لتاريخ العداء للسامية منذ آلاف السنين، فإنه من السذاجة الاعتقاد أنه (العداء للسامية) سيختفي في المستقبل المنظور. وإلى جانب العداء للسامية الذي يظهر مجددا في الغرب، تتفجر كراهية في الشرق. والعداء للسامية من جانب الإسلام المتطرف من جناحين تقودهما إيران وداعش».

واعتبر نتنياهو أن «كراهية اليهود موجهة الآن إلى دولة اليهود أيضا، متجاهلا جرائم الاحتلال، يعتبر أن العداء للسامية الجديد – القديم بين أوساط في الغرب وهو منتشر في مؤسسات الأمم المتحدة أيضا». وأضاف مهددا «أمام دول قاتلة فإن احتمالات البقاء ضئيلة. والبقاء هو للقوي، والضعفاء يتم محوهم. والعبرة ماثلة أمام أعيننا وهي أن علينا أن نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا، بقوانا الذاتية، أمام أي تهديد، وأمام أي عدو. وأولئك الذي يوجهون فناء ضدنا يضعون أنفسهم في خطر الفناء».

من جانبه، قال ريفلين إن هناك توجهين سائدين حيال المحرقة ويرى أن كليهما خطير. وتابع «الظاهرة الأولى الخطيرة، تقزم المحرقة، وتشوه التاريخ، وتتنكر لمخطط الإبادة الموجه ضد الشعب اليهودي والشعب اليهودي بالذات، وتتنكر للعداء للسامية كمرض عضال، عمره آلاف السنين. والتوجه الثاني وفقا لريفلين، القائل إن «حق دولة إسرائيل بالوجود هو من أجل منع محرقة مقبلة. وأي تهديد هو تهديد وجودي. وأي زعيم يكره إسرائيل هو هتلر. ووفقا لهذا التوجه، جوهر هويتنا اليهودية الجماعية هو الهروب من مجزرة بوسائل مشتركة، مدعيا أن العالم منقسم إلى قسمين: محبو الشعب اليهودي من جهة والمعادون للسامية، النازيون من الجهة الأخرى، وهكذا فإن أي انتقاد لدولة إسرائيل هو عداء للسامية. وخلص للقول بعكس نتنياهو وردا عليه « هذا التوجه خاطئ من أساسه أيضا، وهو خطير علينا كأمة وشعب، وليس أقل من ذلك خطورته على ذكرى المحرقة».