﻿عائلات المختطفين العراقيين لدى الميليشيات الشيعية تجدد الدعوة لإطلاقهم

بغداد ـ «القدس العربي»: أعرب مواطنون عراقيون من ذوي المخطوفين لدى المليشيات الشيعية عن استغرابهم وادانتهم وسخريتهم للجهات الحكومية التي لم تحرك ساكنا للوصول والتفاوض مع المليشيات لإطلاق سراح أكثر من أربعة آلاف مخطوف سٌني من أبنائهم والكشف عن مصيرهم، أسوة بالمخطوفين القطريين المفرج عنهم.

ويقبع المختطفون منذ قرابة السنتين في سجون ميليشيات تابعة لإيران. واحتجزوا قسرا من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وسامراء ومناطق شمال بابل في مدينة جرف الصخر بعد خروج مقاتلي تنظيم «الدولة» منها ودخول الميليشيات إليها. ووجه بعض هؤلاء المواطنين، الاتهام صراحة لحكومة حيدر العبادي بالتهاون بدماء أبنائهم دون أن تتمكن من اتخاذ قرار بالتفاوض المباشر والمقايضة مع الميليشيات لتحرير مخطوفيها.

وحسب هؤلاء المواطنين، «مضى عامين كاملين على اختطاف ابنائهم وهم يمتلكون معلومات من مصادر برلمانيين وشهود عيان تؤكد أن المخطوفين السُنّة مازالوا أحياء ويتواجدون في معتقلات سرية تحت الأرض في بلدة جرف الصخر ومطار المثنى العسكري تُدار من قبل سلطة الميليشيات وتحديدا كتائب حزب الله لكن الحكومة العراقية تخشى التحرك جديا لتحريرهم والاصطدام المسلّح مع تلك الميليشيات الخارجة عن القانون وإلقاء القبض عليهم».

عادل الجميلي، يقطن قضاء الصقلاوية، الواقعة شمال غربي مدينة الفلوجة اختطفت المليشيات ستة من أشقائه عندما فرّوا من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» بحثاً عن الأمان والاستقرار.

قال لـ«القدس العربي»: «بعد البحث تبين أنهم محتجزون في معتقل سري تابع لمليشيا حزب الله في العراق لكنه يجهل أي معلومات عن مكان احتجازهم وفق رواية أشخاص معتقلين أفرج عنهم».

وأضاف: «لم أجد اهتماما ومساندة من الجهات الأمنية في الحكومة العراقية واتخاذها الإجراءات اللازمة للبحث عن إخوتي المخطوفين وإطلاق سراحهم من سجون الميليشيات وإستعادة حريتهم، كما فعلوا مع الأشقاء القطريين».

وطالب الشيخ رعد سليمان، أمير قبيلة الدليم في العراق، رئيس الوزراء العراقي بالتدخل العاجل لعقد مفاوضات مع الميليشيات الشيعية وتحمل مسؤوليته لإطلاق سراح المختطفين السُنّة والنظر إليهم بعين الوطنية.

وقال لـ«القدس العربي» إن «السلطات العراقية على علم بالجهة الخاطفة لأبناء محافظة الأنبار وبقية المحافظات السنية التي إستباحتها الميليشيات بذريعة محاربة تنظيم الدولة وتستطيع من خلال أجهزتها الأمنية الوصول إليهم والتفاوض معهم».

وجاء ذلك، بعد إطلاق سراح 26 مواطنا قطريا اختطفوا في ديسمبر/كانون الأول 2015 من مخيم للصيد في منطقة صحراوية جنوبي العراق، بعد إبرام صفقة مع الميليشيات الخاطفة.

ومع حرص الحكومة العراقية على التكتم على تفاصيل الصفقة طالبت قوى سياسية عراقية بكشف الجهات التي تقف وراء خطف القطريين والعراقيين.

وسيطلب النائب عن الكتلة الكردستانية، زانو سعيد، مع عدد من النواب الآخرين، استجواب رئيس الحكومة حيدر العبادي ووزير الداخلية قاسم الاعرجي، أمام البرلمان، ليبين لممثلي الشعب من هي «الجهة التي تقف وراء عمليات خطف القطريين ومن هي الجهة التي اهانت العراق»، وفق ما أعلن. ومن جهته، دعا النائب رئيس لجنة المهجرين النيابية، رعد الدهلكي، الحكومة إلى إيضاح موقفها من مختطفين عراقيين وإعطاء اسم الجهة الخاطفة للتفاوض معها.

وقال في حديث تلفزيوني إن «هناك الآلاف من العراقيين المختطفين لدى عصابات الجريمة والميليشيات غير المنضبطة في بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار وشمالي بابل، ومضى على البعض منهم أكثر من عام دون معرفة مصيرهم»، مبيناً أن «مسلسل الخطف مازال مستمرا حتى يومنا هذا دون وجود أي رادع أو إجراءات حقيقية من الحكومة لإنهاء هذه المهزلة».

واتهم الدهلكي، الحكومة بـ»التهرب وادعاء العجز عن معرفة مصير عراقي واحد مختطف»، مشيراً إلى أن «أبناء المكون السني ان كانوا غير مهمين للحكومة والعبادي فهم على أقصى درجات الأهمية لدينا ومصيرهم سيمثل أولوية عملنا وجهودنا خلال المرحلة المقبلة في حال استمرت الحكومة بصمتها».

ويذكر أن النائب عن تحالف القوى، أحمد السلماني، طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالتفاوض مع الجهة الخاطفة لعدد من المواطنين في منطقة الرزازة مؤكداً أن «أهالي المختطفين على استعداد لدفع الفدية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية والدولية».

واضاف في بيان أن «الوقت بات مهيئا لإطلاق سراح أكثر من 2900 مُختطف من أبناء محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وشمال بابل ومناطق حزام بغداد، تم اختطافهم في الرزازة ومناطق أخرى أثناء وبعد تحرير هذه المدن من تنظيم الدولة، ومضى على اختطافهم ما يُقارب ثلاث سنوات».

وتابع: نعتقد بأن الجهة التي خطفت وساومت على إطلاق سراح الصيادين القطريين هي ذاتها التي خطفت أبناء مدننا».

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير المالية السابق، هوشيار زيباري، وجه انتقادا لاذعاً إلى السلطات العراقية بشأن إطلاق سراح الصيادين القطريين بعد قرابة سنة ونصف على اختطافهم.

وقال على موقعه الالكتروني، إن «إطلاق سراح الصيادين القطريين في العرق بعد 16 شهرا من الأسر من قبل جماعة مسلحة إيرانية وحزب الله الشيعي الموالي أيضا لإيران يعد هزيمة للعراق السيادي».

وفي السياق، أعلنت كتائب «حزب الله» تنظيم العراق المنضوية في «الحشد الشعبي»، أن «الصفقة التي أطلق بموجبها سراح الصيادين القطريين والسعوديين الذين كانوا محتجزين في العراق تمت بعد اخراجِ المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة السوريتين».

وقال القيادي في الكتائب، أبو طالب السعيدي، أن «حزبه لا ينفي أو يؤكد تدخله في موضوع إطلاق سراح الصيادين القطريين والسعوديين الذين اختـطفوا في العراق قبل 16 شهراً».

وأشار إلى أن «ما يهم الحزب في صفقة الصيادين هو إخراج آلاف المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة وآن تدخله كان لإتمام هذه الصفقة بشكل مرض لجميع الأطراف».

وكانت مصادر مختلفة، أكدت ان ميليشيا «حزب الله» العراق، إحدى الفصائل الشيعية التي تربطها صلة وثيقة بإيران، كانت هي الوسيط بين الجهة المحتجزة وبين المفاوضين القطريين.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، عن تسلم الوزارة الصيادين القطرين من الخاطفين دون ذكر الجهة التي سلمتهم أو التي خطفتهم، حيث غادر القطريون العراق وتوجهوا إلى بلادهم بعد الإفراج عنهم.