﻿تعاون أمني سوداني ـ أمريكي في مجال التحقيقات الجنائية

الخرطوم ـ «القدس العربي»: شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، أمس الاثنين، اجتماعاً بين شرطة ولاية الخرطوم، ووفد من مكتب التحقيقات الفدرالية الأمريكي (FBI) برئاسة رئيس مكتب التحقيقات الفدرالية في شمال أفريقيا، مس كولين.

وأوضح اللواء حقوقي إبراهيم عثمان، مدير شرطة ولاية الخرطوم، في تصريحات صحافية، أن اللقاء شهد تفاهماً مثمرا، وجرى فيه «بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال العمل المنعي والكشفي وتحقيق العدالة».

وتم التشديد على «أهمية التدريب ورفع القدرات في عمليات الكشف عن الجرائم ومرتكبيها بما يكفل بسط الأمن والطمأنينة للمواطنين».

وأشار عثمان إلى «استعداد شرطة الولاية للتعاون في مجال التحقيق والأدلة الجنائية والنهوض بالعملية الكشفية ومواكبة التطور التقني والعلمي في الكشف عن الجرائم الغامضة».

وبيّن أن «الخبرة التراكمية للشرطة عملت على تعزيز الأمن والطمأنينة بالولاية وتأمين السفارات والمقار الدبلوماسية بالولاية».

من جانبه، أوضح كولين، أن «الخرطوم تعد من العواصم الآمنة مقارنة ببعض عواصم الإقليم».

وأشار إلى أن «الزيارة تأتي في إطار التعاون والتنسيق بين الـ(FBI) والشرطة السودانية في مجال التحقيقات الجنائية والكشف عن الجرائم المختلفة وتوفير المعينات اللازمة في المجالات كافة ثمنت الدور الذي ظلت تضطلع به الشرطة السودانية».

وحسب الخبير الأمني والكاتب الصحافي صلاح أحمد عبد الله، فإن «هذا التعاون المتنامي ينحصر في موضوعات على رأسها مكافحة الإرهاب الذي كان في مقدمة اهتمامات الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وذلك للموقع الاستراتيجي الذي يحتله السودان في المنطقة وقربه من أماكن الصراعات التي تحيط بالمنطقة».

وبيّن لـ«القدس العربي» أن «السودان تحيط به الأحداث الهامة في العراق وسوريا ومصر في شبه جزيرة سيناء والقاهرة ثم القتال بين الميليشيات الإسلامية في ليبيا، وكذلك الحركات المسلحة في شمال أفريقيا وبوكو حرام، كل ذلك يقع تحت اهتمام الإدارة الأمريكية».

وأشار إلى «وجود هواجس أمنية من هذه الصراعات وانتقالها في شمال وشمال غرب السودان، خصوصا دارفور».

وحسب المصدر، «السودان يشارك حالياً في التحالف العربي في اليمن، ولأمريكا قواعد عسكرية في المنطقة حتى بحر العرب، كما أن السودان أصبح جزءا من قوة أفريكون».

وأعتبر أن «هذه التعاون الأمني بين الخرطوم وواشنطن إذا استمر بهذه الوتيرة المتصاعدة يمكن أن يوفر القليل من الأمان والاستقرار الذي يحتاجه السودان».

وأكد أن «الخرطوم تسعى للاستفادة من هذا التعاون في التنمية واستقطاب الاستثمارات الأمريكية التي بدأت تدخل السودان لإكمال رفع العقوبات كما وعدت الإدارة الأمريكية في تموز/ يوليو».

أما المحلل السياسي، صلاح الدومة، فرأى أن «التعاون بين واشنطن والخرطوم في الجوانب الأمنية ليس جديدا».

وبين أن «السودان ظل يقدم خدماته بالمجان طوال السنوات الماضية، خاصة في ما يتعلق بملفات الإسلاميين وتنظيم القاعدة، لكن الجديد هو خروج هذا التعاون للعلن بعد أن كان من الملفات السرية».

ولفت المصدر إلى «التحول الواضح الذي طرأ على السياسات الأمريكية تجاه السودان، مؤكداً أن «سيف العقوبات الذي كانت تشهره واشنطن في وجه الخرطوم قرابة العشرين عاما أتى بنتائج سالبة، لم يردع السودان وأضر بمصالح أمريكا».

وأضاف: إن «مراكز صناعة القرار في أمريكا انتبهت مؤخراً لضرورة تغيير سياسة الولايات المتحدة تجاه السودان الأمر الذي أدى لظهور التعاون الحالي، ليس في المجال الأمني فقط، بل في المجالات كافة».

بعض التقارير تشير إلى ارتفاع سقف التعاون الأمني بين السودان وأمريكا خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، ويصل التعاون حسب مصادر أمنية إلى افتتاح مركز للمخابرات الأمريكية في الخرطوم الشهر المقبل وذلك لمتابعة نشاط التنظيمات الإسلامية المتطرفة.