﻿مخاوف من تحضير النظام السوري لمعركة كبيرة على مدينة إدلب

الحسكة ـ «القدس العربي»: أثارت سيطرة قوات نظام الأسد مدعومة بميليشيات طائفية وغطاء جوي روسي، الأحد، على مدينة حلفايا وقرى الحيصة وزور أبوزيد وخربة السمان بريف حماة الشمالي، تساؤلات عديدة لدى المراقبين للشأن السوري حول استعادة قوات النظام كل المناطق التي خسرتها لصالح المعارضة السورية، والمخاوف من اقتراب موعد معركة إدلب، خاصة بعد تصريحات عدة لمسؤولين روس في وقت سابق باجتياح إدلب التي باتت قوات الأسد تبعد عنها نحو 20 كيلو متراً فقط.

وقال رئيس المكتب السياسي لـ «جيش سوريا الوطني» أسامة بشير: «إن التحضير لمعركة إدلب بدأ منذ عمليات تهجير الثوار إليها وتجميعهم بها، وبعد سيطرة النظام على حلب وتجمع الفصائل بإدلب، حيث اصبحت المعركة جاهزة لتدمير إدلب».

وأضاف لـ «القدس العربي»، «ان تجميع الثوار في إدلب ليس عبثا وإنما خطط له وسنرى مشاركة روسية وبشكل اكبر مما شاركت في حلب، حيث ستكون هيئة تحرير الشام أي جبهة النصرة هي ذريعة لتدمير إدلب أمام سكوت المجتمع الدولي على قصفها».

وأشار بشير إلى «أن الروس لن يتخلو عن بشار الأسد إذ يريدون فرض سياستهم بالقوة العسكرية من خلال إيصال المعارضة السورية إلى نقطة الصفر ميدانيا بهدف فرض شروطها السياسية، حيث سيتجه النظام إلى حشد كل قواه للسيطرة على ريف إدلب وعزلها عن حلب ومحاصرتها اولا، وبالتالي قطع خطوط الإمداد، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط إدلب ووقوع كارثة على الثورة وخصوصا ان العدد الاكبر للثوار فيها».

وأوضح بشير أن «معركة إدلب ستكون أهم بكثير من معركة حلب ، حيث لن تكون هناك خيارات أمام الثوار إلا النصر او الإستسلام ، لذلك سنرى مقاومة عنيفة ودماراً كبيراً جداً في ادلب لأن لا مجال للإنسحاب من قبل الفصائل الذين سيدافعون عن وجودهم، فإدلب آخر مأوى لهم. ويرى المنسق العام بين الفصائل العسكرية الدكتور عبد المنعم زين الدين «إنه من المبكر الحديث عن معركة إدلب، والتلويح الروسي بها هو لكسر إرادة الثوار، ومن الواضح أن الهجمة الشرسة التي تشنها ميليشيات العصابات الاسدية مدعومة بروسيا وإيران على فصائل الثوار في ريف حماة براً وجواً، لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة بهذا الزخم، لأنها تستنزف قواتهم بشكل كبير».

وأضاف لـ «القدس العربي»: «ان الفصائل العسكرية وثقت تدمير العشرات من آليات العدو، وقتلت وجرحت المئات خلال هذه المعارك، مما يجعل أقصى تفكير العدو هو استعادة الريف الحموي لإبعاد خطر الثوار عن مناطق حماة من جهة، وللوصول إلى خان شيخون بريف إدلب بغية فبركة أدلة ملفقة لاتهام الثوار بمسؤوليتهم عن الكيميائي حسب الرواية الروسية الكاذبة، من أجل إنقاذ عصابة الاسد من العقوبات الدولية التي تم التلويح بها إثر جريمته في خان شيخون».

وأشار زين الدين إلى أن الفصائل العسكرية الثورية تمتلك بلا شك خيارات عدة للمواجهة، أهمها فتح جبهات جديدة للتخفيف عن جبهة حماة كالساحل وريف حلب، والاعتماد على العمليات النوعية في الخطوط الخلفية للعدو، ورص الصفوف وتجميع الطاقات في غرفة عمليات واحدة لكل الفصائل، وتعزيز التحصينات الهندسية لوقف تقدم العدو.

الجدير بالذكر أن نظام الأسد والميليشيات الطائفية الموالية له أجبرت عشرات الآلاف من قوات المعارضة السورية المسلحة على التجمع في محافظة إدلب لتسهيل ضربهم والقضاء عليهم وفق ما يراه مراقبون، وهي إستراتيجية اتبعها نظام الأسد طوال العام الماضي لتجميع كل معارضيه في مكان واحد، فيما يرى مراقبون أن معركة قوات الأسد في إدلب باتت حتمية منذ لجوئها إلى استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون في بداية شهر نيسان/ أبريل الجاري، وذلك بغية كسر إرادة المدنيين وتخويفهم قبل بدء المعركة الحاسمة التي لم يتضح تاريخها بعد.