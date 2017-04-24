الدليمي: صدام حسين ندم على غزو الكويت
بغداد ـ «القدس العربي»: كشف خليل الدليمي، محامي الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، عن ندم موكله السابق الذي على غزو الكويت عام 1990، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت إطلاق سراحه أكثر من مرة بشرط «إلقاء المقاومة سلاحها» قبل معركة الفلوجة، لكنه رفض ذلك.
وقال في مقابلة مع شبكة «رووداو» الكردية: «في قضية الكويت كان يتمنى (صدام) لو أنها لم تقع بأن دُفع العراق إلى الفعل الذي حصل عام 1990 وكان دائماً يردد حول هذا الموضوع «سامح الله من كان السبب»، وهي موجهة لعدة عوامل داخلية وخارجية واقليمية ودولية كلها ساعدت معاً على ذلك، ولكن أغلب الصورة غير واضحة بالنسبة للشعب، لكنها ستتوضح في المستقبل».
وأضاف: «الجانب الأمريكي قد فاوضه في الايام الأولى مقابل القاء المقاومة سلاحها، لكنه رفض ذلك، وكان ذلك تحديداً خلال معركة الفلوجة حيث كان الأمريكيون متورطين وخسائرهم باهظة جداً، فأتوا اليه مرتين والمرة الثالثة من خلالي وطلبوا مني أن أتوسط، وقلت لهم أني لا أضغط على الرئيس بقدر ما أنقل له ما طلبتم وبالفعل نقلت لهم ما طلبه في ذلك الوقت الجنرال الأمريكي، وهو رفض ذلك رفضاً قاطعاً».
ورداً على سؤال حول هوية الذين حضروا إعدام صدام حسين، أجاب الدليمي: «كل أقطاب حزب الدعوة، ومنهم سامي العسكري وموفق الربيعي، ومريم الريس التي صورت المشهد ولم يقتصر الحضور على حزب الدعوة فقط «.
وحول خفايا محاكمة صدام والتي لم يكشف عنها إلى الآن، أوضح الدليمي «في الحقيقة، كان الجانب الأمريكي لا ينقل كل ما يدور داخل المحكمة، وكانت هنالك عملية تقطيع، وهناك أمور ستبقى متروكة للتاريخ، والأمور التي كان دائماً يركز عليها هي وحدة العراق ومقاومة الاحتلال، لكن أكثر الأمور التي كان مؤمناً بها هو أن الاحتلال سيزول باتحاد النصفين اي توحد الشعب».
وتابع: «كان يصف المحكمة بالحرف الواحد بأنها مسرحية أمريكية طرب لها الصفويون، وكان يقول أن كل ما جرى في العراق بسبب ضغط إيران أو تحريفها لبعض الوقائع من خلال تعاملها مع الأمريكيين».
وسئل الدليمي، هل تؤكد صحة ما يشاع بأن المالكي نقل جثة صدام حسين في يوم اعدامه إلى حفل زفاف نجله؟، فأجاب «نقل هذا الخبر، وأكده أكثر من قاضٍ، ولا استبعد من هؤلاء ذلك بمقدار الحقد والغل الدفين على هذا الرجل أن يقوموا بأكثر من هذا الشيء».
صدام دكتاتور حاله كحال بشار الكيماوي
ولا حول ولا قوة الا بالله
السبب الرئيسي لاحتلال الكويت هو قله السيوله النقديه لدى العراق ، نتيجه خروجه من الحرب الايرانيه و هبوط اسعار النفط الى 10 دولار للبرميل و مطالبه الدول الدائنه للعراق بمستحقاتها الماديه ، صدام اراد بيع نفط الكويت لانعاش الاقتصاد العراقي المنهار ، ولكن الدول و بعد احتلال الكويت رفضت شراء النفط الكويتي من العراق لان مجلس الامن قرر محاصرة العراق اقتصاديا ،،
ندم أم لم يندم لا يقدم ولا يؤخر
كل الزعماء العرب اللذين تسببوا بكوارث لشعوبهم يعتبرهم الشعب أبطال
هل من تفسير !!!
مرونة الحاكم تكون وفق سلاسة أعضاده. في الأصل هؤلاء هم من يَحكمون.
صحيح الكلام .الراحل طارق عزيز قال له( سيدي الرئيس هذا فخ .أفضل أن لا ندخل الكويت. ) الفخ من أين؟ ؟؟؟ حتما من العرب وأميركا .بعدما أصبح الرئيس الراحل صدام حسين (خطرا عليهم ).لكن المخطط له الجزء الثاني .فتركت الدول العربية العراق بمفرده بل بالاحرى.ساعدت في إسقاط النظام العراقي من خلال الغزو الأميركي المشؤوم . من هنا تماما بدأت( بذور الربيع العربي ) السامة بحجة ضرب الديكتاتورية.وإعطاء الحرية. .طيب خلي الشعب الفلسطيني ينعم بهذه الحرية واسقطوا الدكتاتورية الصهيونية .
الله يرحمك أيها القائد الوطني والقومي المخلص صدام حسين.
في زمانك ما كان الصهاينة ولا الفرس الصفويون ولا الأتراك العثمانيون يتجرؤون على الأمة العربية لأنك كنا الحامي صمام الأمان.
افتقدناك يا بطل وقد دفعت ثمن شهامتك وشجاعتك ومشروعك القومي التنموي وشتان بين العراق في عهدك وعراق الأقزام والخونة الآن عليهم لعنة الله إلى يوم الدين
وعاشت الأمة العربية
كنت دائما اقول ان غزو العراق للكويت كارثة وخطا كبير .اما ام الكوارث وام الاخطاء فهي حصار العراق ثم اضعافه واحتلاله.
صدام رحمه الله استدرج لمازق الكويت من طرف عدة عوامل اهمها على الاطلاق الازمة النفطية والقبول الامريكي لاي شيء يصدر منه.
لكن الحقيقة الماثلة للعيان ان صدام زعيم قومي عظيم كان دائما الصد المنيع والحصن الحصين والقلعة العصية لاي تقدم ايراني.
من الذي استطاع الحاق الهزائم بايران الا صقر العرب ورمز عزتها صدام حسين.
من الذي شغل ايران بنفسها عدة عقود حتى تنعم الامة بالامن من كيد الفرس .
من الذي وحد العراق وطور العراق وبنى العراق. اذا لم يكن صدام فمن يكون.
لا ننكر انجازات الرجال اما الكلام عن الديمقراطية والديكتاتورية فهو كلام طوباوي لا يمكن ان يكون الا في مدينة افلاطون الفاضلة فنحن عرب بدو لا نسوس الامم الا بصبفة دينية كما قال ابن خلدون .
ومطالبة صدام بالديمقراطية في ذلك الوقت وكل دول العالم الثالث وكل دول المعسكر الاشتراكي بما فيها الاتحاد السوفياتي لا يطبقونها. قلت مطالبة صدام بذلك ضرب من ضروب العبث. لان الرجل يسعى لبناء دولة ولن يغرد صدام خارج سربه.
نعم نحب صدام لاننا نراه رمز عزتنا ومن يكون قائدنا اذا لم يكن صدام (لا اريد مقارنته باي زعيم عربي لانه شتان بين الثرى والثريا)
رحم الله صقر الامة وظل خالدا حيا مجيدا في مخيال الجماهير العربية. واذا لم نحب صدام فمن اجدر بحبا منه.