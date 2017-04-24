﻿المغاربة يتصدرون لائحة الحاصلين على الجنسيات الأوروبية

الرباط – «القدس العربي»: كشف تقرير جديد أصدرته المديرية العامة المكلفة بالإحصاء في الاتحاد الأوروبي، من أجل رصد عملية إدماج الأجانب في كل بلد على حدة، أن المغاربة يتصدرون لائحة الحاصلين على الجنسية الأوروبية وخصوصاً الفرنسية، والإسبانية، والبلجيكية عام 2015.

وأوضح التقرير الذي نشر في المغرب أن دول الاتحاد الأوربي قامت بتجنيس 86100 مغربي عام 2015 من أصل مجموع 842 ألف مجنس، متبوعين بالمواطنين الألبان بـ48400 مجنس، والأتراك بـ35000 مجنس، والهنود بـ31 ألف مجنس، والرومان بـ28400 مجنس، والباكستانيين بـ26300 مجنس، والجزائريين بـ22500 مجنس. وأضاف التقرير أن المغاربة يمثلون 10.2 في المئة بالنسبة إلى المجنسين عام 2015، فيما لا تتعدى نسبة الألبان 5.7 في المئة، والأتراك 4.2 في المائة.

وكشف التقرير أن المغاربة احتلوا المرتبة الأولى في كل من فرنسا بنسبة 16.8 في المئة، وبلجيكا بـ11.7 في المئة، وإسبانيا بـ21.2 في المئة والمرتبة الثانية في كل من إيطاليا بنسبة 18.2 في المئة، وفي هولندا بنسبة 11.8 في المئة فيما ضعف تجنيس المغاربة في بلدان أوربا الشمالية، والشرقية، بسبب ضعف وجود الجالية المغربية في هذه البلدان.

ووفقاً لتقارير أوروبية، تبقى إسبانيا أكبر مجنس مقارنة مع عدد الجالية المغربية، الذي لا يتجاوز 700 ألف مهاجر مغربي، إذ إنه في الـ16 سنة الأخيرة بلغ عدد المجنسين 211709 مغاربة. وتبين الأرقام، كذلك، كيف أن إسبانيا انتقلت من تجنيس 5555 مغربياً فقط عام 2005، و5690 مغربيا عام 2006، و7864 عام2007، و8615 عام 2008، و6683 عام 2009، و10703 عام 2010، إلى 14427 عام2011، و16163عام 2012، و46547 عام 2013، وصولا إلى 35000 عام 2014، و19.904 سنة 2015، و28505 سنة 2016.

وقال التقرير أن إيطاليا هي أكبر بلد منح جنسيته للأجانب بـ178 ألف مجنس، متبوعة في بريطانيا بـ118 ألفاً، وإسبانيا بـ114 ألفاً، وفرنسا بـ113 ألفاً.