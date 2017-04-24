﻿تعليق مهام صحافية مغربية لاستخدامها عبارة «الصحراء الغربية»‏

الرباط – «القدس العربي»: ‏تعرف الاوساط الاعلامية المغربية نقاشا حول إطلاق مقدمة ‏برامج في قناة رسمية مغربية اسم «الصحراء الغربية» على الصحراء الاسبانية سابقا، ‏المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو حيث يطلق الاعلام المغربي على ‏المنطقة «الصحراء المغربية»، وهو ما أدى الى إبعاد المذيعة من القناة وإصدار القناة بيانا ‏بهذا الشأن. ‏

وخلال تناولها خبراً عن معتقلي اكديم ايزيك، يوم الجمعة الماضي، في نشرة أخبار ‏بالفرنسية على قناة ميدي 1 تي في، استعملت مقدمة النشرة، الصحافية سمية الدغوغي ‏عبارة «الصحراء الغربية»، مما خلق حالة من الارباك داخل قسم الأخبار وقدمت ‏الدغوغي، استقالتها على خلفية الحادث، واوضحت في رسالة للمدير حسن خيار انها لم ‏تستسغ تحميلها مسؤولية ما جرى من طرف مدير هيئات التحرير، عمر الذهبي، الذي اتخذ ‏قراراً بتوقيفها عن تقديم النشرات.‏

وبررت الصحافية المستقيلة خطأها بظروف الاشتغال غير احترافية واللانسانية التي ‏‏»أصبحت تشتغل فيها بعد اطلاق الشبكة الاخبارية الجديدة والتي تميز بالتسرع وغياب ‏الرؤية».‏

وأفادت قناة «ميدي 1 تيفي» أنها قامت باتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية «الحازمة» إثر ‏الخطإ المهني الذي ارتكبته صحافية بخصوص الوحدة الترابية للمملكة. ‏

وأضاف بلاغ للقناة أنه بعد معاينة ارتكاب خطإ مهني من طرف الصحافية سمية الدغوغي، ‏المسؤولة عن إعداد وتقديم برنامج «أفريك سوار» الذي بث مباشرة مساء الجمعة الماضي، ‏حيث لجأت إلى استعمال عبارة «الصحراء الغربية» لتسمية الأقاليم الجنوبية للمملكة عوض ‏عبارة «الصحراء المغربية»، قامت القناة باتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية «الحازمة» ‏التي تستدعيها واقعة الخطأ المهني المذكور، ومباشرة «التحريات والتدقيقات اللازمة، من ‏أجل تحديد كل المسؤوليات بدقة، وكشف ملابسات هذا التصرف غير المقبول، وترتيب ‏الآثار القانونية المناسبة عليه».‏

وأوضح البلاغ «واعتباراً لكون المسؤولية الأولى والمباشرة في ارتكاب هذا الخطأ تقع على ‏عاتق الصحافية المعنية بإعداد وتقديم البرنامج الإخباري»، فقد «تم اتخاذ قرار فوري بتعليق ‏مهامها، بانتظار إنهاء كل التحريات المهنية والإدارية، واتخاذ القرارات الحازمة التي ‏تستدعيها هذه الواقعة».‏

ودافع إعلاميون مغاربة عن استعمال مصطلح «الصحراء الغربية» كمنطقة جغرافية وقالوا ‏ان هذا الاسم المتداول للمنطقة التي استردها المغرب من اسبانيا 1976، اسوة بتعبير ‏‏»الصحراء الشرقية» من دون أي حمولة سياسية.‏