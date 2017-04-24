تعليق مهام صحافية مغربية لاستخدامها عبارة «الصحراء الغربية»
الرباط – «القدس العربي»: تعرف الاوساط الاعلامية المغربية نقاشا حول إطلاق مقدمة برامج في قناة رسمية مغربية اسم «الصحراء الغربية» على الصحراء الاسبانية سابقا، المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو حيث يطلق الاعلام المغربي على المنطقة «الصحراء المغربية»، وهو ما أدى الى إبعاد المذيعة من القناة وإصدار القناة بيانا بهذا الشأن.
وخلال تناولها خبراً عن معتقلي اكديم ايزيك، يوم الجمعة الماضي، في نشرة أخبار بالفرنسية على قناة ميدي 1 تي في، استعملت مقدمة النشرة، الصحافية سمية الدغوغي عبارة «الصحراء الغربية»، مما خلق حالة من الارباك داخل قسم الأخبار وقدمت الدغوغي، استقالتها على خلفية الحادث، واوضحت في رسالة للمدير حسن خيار انها لم تستسغ تحميلها مسؤولية ما جرى من طرف مدير هيئات التحرير، عمر الذهبي، الذي اتخذ قراراً بتوقيفها عن تقديم النشرات.
وبررت الصحافية المستقيلة خطأها بظروف الاشتغال غير احترافية واللانسانية التي »أصبحت تشتغل فيها بعد اطلاق الشبكة الاخبارية الجديدة والتي تميز بالتسرع وغياب الرؤية».
وأفادت قناة «ميدي 1 تيفي» أنها قامت باتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية «الحازمة» إثر الخطإ المهني الذي ارتكبته صحافية بخصوص الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف بلاغ للقناة أنه بعد معاينة ارتكاب خطإ مهني من طرف الصحافية سمية الدغوغي، المسؤولة عن إعداد وتقديم برنامج «أفريك سوار» الذي بث مباشرة مساء الجمعة الماضي، حيث لجأت إلى استعمال عبارة «الصحراء الغربية» لتسمية الأقاليم الجنوبية للمملكة عوض عبارة «الصحراء المغربية»، قامت القناة باتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية «الحازمة» التي تستدعيها واقعة الخطأ المهني المذكور، ومباشرة «التحريات والتدقيقات اللازمة، من أجل تحديد كل المسؤوليات بدقة، وكشف ملابسات هذا التصرف غير المقبول، وترتيب الآثار القانونية المناسبة عليه».
وأوضح البلاغ «واعتباراً لكون المسؤولية الأولى والمباشرة في ارتكاب هذا الخطأ تقع على عاتق الصحافية المعنية بإعداد وتقديم البرنامج الإخباري»، فقد «تم اتخاذ قرار فوري بتعليق مهامها، بانتظار إنهاء كل التحريات المهنية والإدارية، واتخاذ القرارات الحازمة التي تستدعيها هذه الواقعة».
ودافع إعلاميون مغاربة عن استعمال مصطلح «الصحراء الغربية» كمنطقة جغرافية وقالوا ان هذا الاسم المتداول للمنطقة التي استردها المغرب من اسبانيا 1976، اسوة بتعبير »الصحراء الشرقية» من دون أي حمولة سياسية.
أعتقد لو أنها أخطأت وقالت الصحراء الصهيونية لعذرها أولي الأمر وقالوا كان سهواً من المذيعة ؟
والسؤال المنطقي هو : أليس مصطلح الصحراء الغربية هو المصطلح المتعارف عليه عالمياً ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
الطبع يغلب التطبع
مصطلح الصحراء الغربية متداول عالميا ، ولكن المغرب لديه عقدة من هذه العبارة ، اذكر ان المبعوث الشخصي للامين العام الاسبق كريستوفر روس حينما قال في الرباط كلمة الصحراء الغربية قام الاعلام المغربي بقص هذه العبارة ، ولكنهم يمكرون ويمر الله والله خير الماكرين .
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- المصطلح المتعارف عليه عالميا ، هو كالتالي :
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************** المغرب في صحرائه ، والصحراء في مغربها ***************.
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- ومن لا يعجبه المصطلح ، فاليشرب البحر . الوحدة الترابية مقدسة وخط احمر .
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- والسؤال وهو سؤال عالمي أيضا ، وهو ” لماذا السلطات العسكرية في الجزائر فقدت صوابها وترفض تحقيق مبدء تقرير مصير الشعب القبائلي في الشمال .M.A.K. ، وM.A.P.T ، الشعب الطوارقي في الصحراء الجزائرية ؟ ” .
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- ملحوظة :
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- لمن يحاول تجاهل الموضوع ، فالمصطلح ، M.A.K. يعني :
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……… ” MOUVEMENT AUTO DETERMINATION KABYLE ” .
عندما يشتد الألم يعلو الصياح..
ومع أن المقال برمته يتحدث عن الأمم المتحدة وعن مجلس الأمن إلا أن عماهم لا يقودهم سوى للحديث عن الجزائر..
الجزائر كانت وستبقى مساندة لمطالب الشعب الصحراوي العادلة أينما كان، فليورونا ما هم قادرون على فعله ..
أويجرأ أي مسؤول مغربي مهما علت رتبته أن يسمي الصحراء بالمغربية في خطبهم الرنانة داخل أروقة الامم المتحدة؟؟؟ بالطبع لا..
هل يجرأ أي منهم أن يرسم خريطة الصحراء الغربية ضمن التراب المغربي ولو على مستوى الاتحاد الافريقي؟؟ بالطبع لا..
مساكين المغاربة الطيبون.. تهم التخوين جاهزة لكل من يرفع رأسه أو يفتح عينيه أو ينطق بغير مايملون عليه… لكن يوم التحرر قريب إن شاء الله وبوادره بدأت من أهلنا في الريف نصرهم الله.
صحفية قالت ماتقوله القررات الدولية وما قاله سابقا ادريس البصري وعالي الرابط والنهج الديمقراطي المغربي وغيرهم ويعترف به النظام المغربي ومسئولوه من خلال لفظ والتعامل مع بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراءالغربية . دفعت ثمن قولها للحقيقة مقل دفعها من إعلاميين وسياسيين ومثقفين مغاربة ، الا ان الله سيكتب لها انها قالت الحق ودافعت عنه ومن اقالوها كتب عليهم العكس .