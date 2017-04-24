﻿سُنّة إيران يطالبون بالسماح لهم بالترشح للانتخابات الرئاسيةلندن ـ «القدس العربي»:

لندن ـ «القدس العربي» أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي في إيران أن سلة أصوات الإصلاحيين والمحافظين قبيل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع إجراؤها يوم 19 أيار/ مايو المقبل، هي 31 و20 في المئة على التوالي، فيما وطالب أحد أئمة أهل السُنّة والجماعة في إيران بأن يسمح النظام الإيراني لهم أن يتقدموا بالترشح في النتخابات الرئاسية الإيرانية.

وأفاد موقع «إسبا» لمركز استطلاع الرأي الطلابي التابع لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، أنه أجرى استطلاعاً للرأي في طهران خلال يومي 17 و18 نيسان/ أبريل الحالي، وأن النتائج تظهر تفوق التيار الإصلاحي على المحافظين بنسبة 11 في المئة في العاصمة الإيرانية.

وأوضح «إسبا» أن 35 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع اختاروا مرشحهم الذي يريدون التصويت لصالحه، وأن 31 و20 و14 بالمئة من هؤلاء سيصوتون لصالح الإصلاحيين والمحافظين والمعتدلين على التوالي.

وأضاف المركز أن 62 في المئة لا يزال لم يختاروا مرشحهم المفضل، وإنهم سيفعلون ذلك بعد التعرف على برامج المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية.

ويرى المراقبون أن تأييد 31 في المئة من سكان طهران للإصلاحيين فقط يعتبر تراجعاً كبيراً في شعبيتهم، خاصة أن العاصمة الإيرانية والمدن الكبرى تشكل قاعدتهم الأساسية.

وفي سياق آخر ذي صلة بموضوع الانتخابات، طالب إمام جمعة زاهدن مركز إقليم بلوشستان جنوب شرقي إيران، مولانا عبد الحميد إسماعيل زهي، النظام الإيراني برفع القيود القانونية التي تمنع أهل السُنّة والجماعة من الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وشدد مولانا عبد الحميد إسماعيل زهي على أنه يجب أن تُلغى القوانين التي تميز بين المواطنين الإيرانيين على أساس طائفتهم، وأنه يجب إلغاء أحد بنود الدستور الذي ينص على حصر مرشحي الانتخابات الرئاسية من بين أتباع المذهب الشيعي الأثني عشري.

وأكد أن الدستور الإيراني ليس وحياً منزلاً من السماء، بل تم كتابته من قبل بعض عباد الله.

وينص الدستور الإيراني في المادة 115 على أنه يجب أن يكون المرشحون للانتخابات الرئاسية في إيران من بين أتباع المذهب الشيعي الإثني عشري فقط، ويتم رفض ترشح أتباع باقي المذاهب الإسلامية وغير الإسلامية للانتخابات الرئاسية في إيران استناداً لهذه المادة.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران منذ ثورة 1979 تتكتم على العدد الحقيقي للسُنّة في إيران، وآخر إحصائية رسمية لعدد أهل السُنّة والجماعة في إيران تعود إلى إحصائية رسمية نشرتها جريدة «إطلاعات» الحكومية سنة 1978، التي أظهرت أنه من 36 مليون إجمالي عدد سكان إيران، في ذلك الوقت يشكل السُنّة 9 مليون، أي 25 في المئة من سكان إيران حينها.