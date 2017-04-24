﻿«حجاب» وزيرة السياحة التونسية يثير جدلاً في البلاد

تونس – «القدس العربي» تعرّضت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي لموجة انتقادات إثر ارتدائها للحجاب خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية، حيث تساءل عدد من النشطاء عن الرسالة التي أرادت إيصالها من خلال ذلك، فيما بررت اللومي ذلك باحترامها للعادات والتقاليد في السعودية، داعية إلى التركيز على عملها لا لباسها.

وكانت اللومي زارت مؤخراً عدداً من دول الخليج، من بينها السعودية، بهدف الترويج للسياحة التونسية، حيث تداول عدد من مستخدمي المواقع الاجتماعية صوراً للومي وهي ترتدي غطاء الرأس خلال لقائها بعدد مع المسؤولين السعوديين وهو ما عرضها لموجة من الانتقادات.

وتساءلت إحدى مستخدمات موقع «فيسبوك» عن «الرسالة» التي تنوي اللومي إيصالها عبر ارتدائها للحجاب في السعودية، رغم أنها تنتمي إلى حزب علماني (نداء تونس)، فيما أشاد مستخدم آخر بهذه الخطوة، داعيا اللومي إلى استغلال هذا الأمر لـ»العودة إلى الدين وارتداء الحجاب» على اعتبار أن تونس هي بلد مسلم.

وعبّرت اللومي عن استغرابها من الحملة الكبيرة التي يقودها النشطاء ضدها، مشيرة إلى أن ارتداءها الحجاب في عدد من المدن السعودية يأتي كـ»تقدير لعادات وتقاليد هذا البلد»، مشيرة إلى أن أغلب المسؤولين الغربيين يفعلون ذلك خلال زيارتهم للسعودية، وأكدت أن ذلك لن يغيّر من معتقداتها الأساسية، داعية إلى التركيز على عملها الذي يرتكز أساساً على الترويج لتونس كوجهة سياحية مهمة للخليجيين، وليس لباسها.

وكتب أحد النشطاء معلقاً على تصريحات اللومي «هذا يعني أنك عندما تذهبين إلى أوروبا يجب أن تردي البكيني احتراماً لعاداتهم!»، فيما استنكر آخر ما سمّاه «عقلية التسول» التي يقوم بها بعض المسؤولين التونسيين لـ»استجداء» الدعم من الخارج، وأضاف أحد مستخدمي «فيسبوك»: «استحت من مخلوق ولم تستحِ من الخالق الذي أمرها بالحجاب والستر!».

وسبق للومي أن تعرّضت للانتقادات إثر ارتدائها للحجاب خلال زيارتها لكنيس «الغريبة» خلال موسم حج الغريبة، حيث بررت ذلك بقولها «عند دخولي المعبد لأنه مفروض على اليهود ونزعته عندما خرجت لأنه غير مفروض على المسلمين».