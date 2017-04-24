مصر بين 2012 و2013: القضاء على تجربة التحول الديمقراطي
عمرو حمزاوي
نشب نزاع كبير بين الإسلاميين والأحزاب الليبرالية واليسارية حين أصدر محمد مرسي الإعلان الدستوري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وبه وضع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية في عهدة الرئاسة وانقلب على تعهده بعدم التدخل في شؤون القضاء من خلال تعيين نائب عام جديد. في اليوم التالي، التأم شمل سياسيين علمانيين في المقر الرئيسي لحزب الوفد في القاهرة للتشديد على رفضهم الإعلان الدستوري.
تشكّلت خلال هذا الاجتماع جبهة الإنقاذ الوطني كمنبر علماني مُعارض، ولمّت شمل أحزاب مثل الوفد، والتجمّع، والمصريين الأحرار، والديمقراطي الاجتماعي، والجبهة الديمقراطية، وحزب المؤتمر الذي أسسه آنذاك عمرو موسى، والتحالف الشعبي، والكرامة، وأحزاب صغيرة أخرى. وكان ذلك بداية فصل جديد في الصراع الذي قضى على تجربة التحول الديمقراطي في مصر.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، نظّمت جبهة الإنقاذ الوطني بدعم من قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى الحضرية التي باتت حذرة على نحو متزايد من خطوات الإخوان حشوداً وتجمعات ضخمة في القاهرة والإسكندرية للمطالبة بتراجع مرسي عن الإعلان الدستوري وبدء حوار وطني حول مجابهة التحديات الرئيسة التي تواجه التحول الديمقراطي في مصر. فوجئ مرسي بالمشاركة الشعبية الكبيرة في تظاهرات جبهة الإنقاذ، فسارع إلى إلغاء بعض بنود الإعلان ونقل الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشورى وألغى حصانة المراسيم والقرارات الرئاسية. لكنه رفض سحب تعيينه للنائب العام الجديد.
عمدت الأحزاب الليبرالية واليسارية، التي شعرت بالتمكُّن للمرة الأولى عقب سلسلة الهزائم التي مُنيت بها، وبالثقة جراء المشاركة الشعبية في تظاهراتها السياسية، إلى تصعيد ضغوطها على الرئيس المُنتخب، فرفضت سحب مرسي بعض بنود الإعلان وطالبت بإلغائه برمته وإعادة تثبيت النائب العام السابق في منصبه. كما عادت هذه الأحزاب مجدداً إلى تكتيكات العرقلة ورفض معظمها دعوة الرئيس إلى المشاركة في مؤتمر للحوار الوطني. رد محمد مرسي وجماعة الإخوان بالتقارب مع الأحزاب السلفية كحزب النور وقواعد الحركة السلفية التي نظّمها النائب السابق والسياسي حازم صالح أبو اسماعيل.
وهكذا، وبعد أشهر معدودة من ولاية مرسي، طفا الاستقطاب العلماني-الإسلامي على السطح مجدداً وبحدّة. وفي حين أن مصر الريفية بقيت على دعمها للإسلاميين وشعرت أن مرسي يُمثلها، كان الأقباط والعديد من المسلمين والمسيحيين في الطبقات الوسطى يصبحون خصوماً لدودين لـ»حكمه الإسلامي»، كما وُصِفَ في العام 2012.
ولإظهار مواقفها المتغيّرة، نزلت الطبقات الوسطى الحضرية إلى الشارع مع تظاهرات جبهة الإنقاذ الوطني ووجّهت نداءات متكررة إلى الجيش كي يتدخل في السياسة ويطيح الإسلاميين من السلطة. وفي هذه الأثناء، كان معظم وسائل الإعلام العامة والخاصة المدارة أمنيا تدعو أيضا إلى تأييد الجيش، وتسخر بمرارة من محمد مرسي اناء الليل وأطراف النهار.
سرعان ما نشب صراع ثانٍ عقب مسألة الإعلان الدستوري، لكن هذه المرة حول الدستور الجديد للبلاد. فبعد قرار محكمة إدارية إبطال الجمعية التأسيسية الأولى التي شكّلها البرلمان في 2012، استخدم الإخوان والسلفيون سيطرتهم على البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة. قَبِلَ الوفد ومجموعة من السياسيين الليبراليين واليساريين بمن فيهم عمرو موسى، عضوية الجمعية وحاولوا، جنباً إلى جنب مع ممثلي السلطة التنفيذية والكنائس المصرية، التعبير عن مخاوف العلمانيين خلال عملية الصياغة الدستورية.
شكّكت معظم الأحزاب الليبرالية واليسارية علناً بشرعية الجمعية التأسيسية الثانية، وتداولت المحاكم العديد من الطعون القانونية التي طالبت بإبطالها.
وقد تعرّض الأعضاء «العلمانيون» في الجمعية إلى ضغوط متزايدة للاستقالة. في الوقت نفسه، لم يُخفِ الأعضاء السلفيون في الجمعية تصميمهم على «أسلمة الدستور» وتمهيد الطريق أمام تطبيق الشريعة. وقد مكّن الاستقطاب العلماني-الإسلامي المتصاعد السلفيين من إقناع أعضاء الإخوان في الجمعية بتضمين الدستور مواداً تتجاوز بكثير الإشارات التقليدية إلى مبادئ الشريعة الإسلامية كالمصدر الأساسي للتشريع. كان للإخوان والسلفيين أغلبية مريحة في الجمعية التأسيسية، وبالتالي حين بدا واضحاً أن أحد هذه المواد (المادة 219) ستُضّم إلى الدستور الجديد، قدّم موسى وأعضاء الوفد استقالاتهم في نوفمبر 2012 ولحق بهم ممثلو الكنائس المسيحية.
على رغم استقالة «العلمانيين»، مضى الإسلاميون قُدُماً في خططهم، وتبنّوا دستوراً جديدا. وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 2012، أعلن محمد مرسي أن المصريين سيُدعون إلى قبول أو رفض الدستور في استفتاء يُجرى في 15 و22 كانون الأول/ديسمبر 2012. ذهبت أدراج الرياح دعوات قلة من السياسيين الليبراليين واليساريين باتجاه الإخوان والسلفيين إلى إجراء مشاورات تعددية بشأن الوثيقة الدستورية قُبيل الاستفتاء، وخاضت الأحزاب العلمانية، التي كانت في معظمها منظّمة في جبهة الإنقاذ، نقاشات حول ما إذا كانت ستشارك في الاستفتاء بالتصويت بـ»لا»، أم ستقاطعه. كانت مخاوف الليبراليين واليسار في الجبهة حيال نتيجة التصويت كبيرة، حيث لاح في الأفق بقوة احتمال الخسارة الانتخابية لصالح الإسلاميين. مع ذلك، استقر رأي الجبهة، خلال عملية ديمقراطية لاتخاذ القرار شكّلت قطيعة مهمة مع تكتيكات العرقلة والهدم، على المشاركة في الاستفتاء عبر التصويت بـ»لا». وأفادت الجبهة من الدفق الكثيف للأموال الذي جاء من بعض رجال الأعمال الناقدين لجماعة الإخوان، كما أفادت من طبقة وسطى مُستنفرة رأت في معركة الدستور مواجهة حول الهوية الحقيقية لمصر. علاوةً على ذلك، انخرطت الجبهة في عملية تواصل واسعة النطاق مع المواطنين، وشنّت حملات إعلامية لإقناع الغالبية بالتصويت لرفض الدستور.
ولبرهة، بدا أن الأحزاب العلمانية لم تتجاوز مخاوفها التقليدية من مراكز الاقتراع وتخلّت عن تكتيكات العرقلة والهدم وحسب، بل طرحت وراءها أيضاً كل مناحي تشظيها واختلافاتها.
انتهى الاستفتاء بتصويت 63.8 في المئة لصالح الدستور المدعوم إسلامياً و36.2 ضده. وعلى الرغم من أن هذه الحصيلة مثّلت تزايداً ملحوظاً في عدد الناخبين المناوئين للإسلاميين- من 20 في المئة فقط في الاستفتاء الدستوري العام 2011 إلى أكثر من ثلث الجسم الانتخابي في استفتاء 2012، إلا أن الغالبية في جبهة الإنقاذ فشلت في إدراك أن هذا كان في الواقع كسباً، ورأت فيه، على العكس، هزيمة أخرى محققة أمام الإسلاميين في مراكز الاقتراع وصناديق الانتخابات.
وحينها اكتسبت المواقف المؤيدة لتدخل الجيش زخماً جديداً، واندفعت الأحزاب الليبرالية واليسارية في نهاية المطاف إلى تأييد الخروج على الديمقراطية في صيف 2013.
في الشهور بين تبنّي الدستور الجديد في ديسمبر 2012 وصيف 2013 رفضت جبهة الإنقاذ، عدا نفر قليل من السياسيين، كل دعوات مرسي وجماعة الإخوان والأحزاب السلفية إلى حوارات وطنية، ومشاورات دستورية، والمشاركة في السلطة التنفيذية. بالطبع، بدا عرض المشاورات الدستورية بعد تبنّي الدستور مجرد نكتة سمجة. ومع ذلك، مثّلت الدعوات الأخرى إلى الحوار وعروض تمثيل الليبراليين واليسار في الحكومة فرصة لتقليص الاستقطاب العلماني-الإسلامي المُشل في مصر. لكن الغالبية في جبهة الإنقاذ رفضت كل هذه الدعوات رفضاً قاطعاً وانخرطت في جهود لا ديمقراطية لجلب الجيش إلى السياسة. وفي وقت مبكّر من يناير 2013، كان قادة جبهة الإنقاذ يتفاوضون مع الجنرالات حول وسائل التخلّص من «الحكم الإسلامي»، ومالت أغلبية أعضاء الجبهة بشكل مطّرد إلى تحبيذ تدخل الجيش بدلاً من الوسائل الديمقراطية لمعارضة رئيس مُنتخب ودستور مُقر شعبيا.
في ربيع 2013 باتت مصر تقترب حثيثاً من نقطة اللااستقرار الخارج عن السيطرة. فمشاهد العنف في الشوارع بين أنصار الإسلاميين والعلمانيين كانت تتوالى فصولا، فيما بدأت المؤسسات الرئيسة للدولة (كـأجهزة الأمن والقضاء) بممارسة تكتيكات العرقلة ضد إدارة محمد مرسي (أزمات نقص الوقود وانقطاعات الكهرباء المتتالية).
حينها، بدأ وزير الدفاع السيسي بإصدار البيانات السياسية والتلميح إلى استعداد الجيش للتدخل لحماية الدولة المصرية. وفي أعقاب مظاهرات شعبية ضخمة في 30 يونيو 2013 شارك فيها مئات الآلاف من المصريين من سكان المدن للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة، تدخل الجيش في 3 تموز/يوليو 2013. تمّ عزل واعتقال الرئيس المُنتخب وإقالة الحكومة وحل مجلس الشورى، وإلغاء دستور 2012، وعُيِّنَ رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتا، ولم يُعلن عن انتخابات رئاسية مبكّرة.
طرح السيسي هذه الخطوات على المصريين خلال مؤتمر صحافي حضرته نخبة من مؤسسات دينية إسلامية ومسيحية وأهم شخصية في جبهة الإنقاذ؛ محمد البرادعي. وبالتالي، لم يعد ثمة شكّ قطّ بوجود تأييد علماني لتدخل الجيش، وبأن ثمة خيانة ارتكبت ضدّ المبادىء الديمقراطية وضد فرص البلاد في التحول الديمقراطي.
٭ كاتب من مصر
عمرو حمزاوي
تقرير منصف عما جرى من أحداث بمصر في فترة الرئيس الشرعي الوحيد لمصر الدكتور محمد مرسي
والسؤال هو : لماذا لم تتم إنتخابات برلمانية بأول سنة 2013 خصوصاً بعد الإستفتاء على الدستور ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
شارك كاتب المقال ضمن من شاركو في تقويض اول تجربة ديمقراطية حقيفقية في مصر
كاتب المقال – د.حمزاوي – الان يريد ان يقنعنا وكأنه كان على مسافة واحدة من كل الأطراف تؤهله لتحليل المشهد بدرجة معقولة من الحياد
وكان حمزاوي ونخبة من العلمانيين المصريين ضمن اعمدة ما سمي بجبهة الانقاذ التي قادها البرادعي وموسى وصباحي وغيرهم
حمزاوي – وان كان قد تبرأ مبكرا من مذابح ومحارق رابعة واخواتها – الا انه كان واشباهه سببا رئيسيا لتوفير الدعم الاعلامي لقيام الانقلاب وما تبعه من نتائج دموية
الدستور الذي حاز على ثلثي اصوات الناخبين لم يكن كافيا في نظر حمزاوي وغيره للتسليم بصناديق الاقتراع والكف عن المكايدة السياسية المنفوخة التي لم يكن يساندها حقيقة الا اقلية شعبية اغلبها من كارهي الاسلاميين بالفطرة
30 سونيا لم تكن مظاهرات حاشدة كما يروج حمزاوي وغيره – بل كانت فعلا ديكوريا اعلاميا مصنوعا استمر لمدة 8 ساعات وانقضى قبل بزوغ الفجر – بعد ان قبض كل مستدعى نصيبه من المتفق عليه – وهو ما كان مصورا لبعض الكارهين وما اعترف به حمزاوي خلال نفس المنشور من تمويل مادي مناهض للحكم المنتخب من قبل معارضيه
مازال الدكتور مرسي – مهما حاول البعض التحدث بمنطق مسك العصا من المنتصف – هو الرئيس الشرعي المنتخب – وما تلاه هو انقلاب على ارادة الشعب التي لم يرض بها كاتب المقال – حمزاوي – والان يريد ان يقنعنا وكأنه كان على مسافة واحدة من كل الأطراف تؤهله لتحليل المشهد يدرجة معقولة من الحياد
تاريخ مصر يتطابق تماما مع ما تعيشه اليوم.
(( لكن الغالبية فى جبهة الإنقاذ رفضت كل الدعوات رفضاً قاطعاً انخرطت فى جهود لا ديمقراطية لجلب الجيش الى السياسة وفى وقت مبكر من يناير 2013 كان قادة جبهة النقاذ يتفاوضون مع الجنرالات حول التخلص من الحكم الاسلامى ومالت اغلبية اعضاء الجبهة بشكل مطرد الى تحبيذ تدخل الجيش بدلاً من الوسائل الديمقراطية لمعارضة رئيس منتخب ودستور مقر شعبياً )) انتهى الاقتباس
هل مازال هناك ادنى شك فى من هو صاحب فكرة ( ثورة 30 يونيو !!! المجيدة !! ) ومن هو المستفيد ومن امتطى ظهور قادة جبهة الإنقاذ حتى باب القصر الجمهورى ، ثم قال لهم شكراً مع السلامة ، يلا روّحوا انتوا بقى دلوقتى ومتتصلوش بينا احنا حنبقى نتصل بيكم !!
لم تكن ابداً جبهة انقاذ ! وانما كما اطلق عليها العامة من اهالى المحروسة جبهة خراب !!!!
عمرو موسى ثورجى ؟؟!! عمرو موسى اللى كان قاعد على حجر حسنى الحرامى 15 سنة فجأة كدة اصبح ثورجى ؟؟! عمرو مشتاق ابن النظام ، ثورجى ؟؟!!
السيد البدوى ! ثورجى ؟؟!
من كان يدير المشهد قبيل اندلاع ثورة 25 يناير هى مخابرات عبفتاح السفاح الارهابية ولكن على استحياء ولكن مع نجاح الدكتور مرسى اول رئيس شرعى للمحروسة من اختيار الشعب فى اول انتخابات حقيقية فى تاريخ مصر اصبحت مخابرات عبفتاح السفاح الارهابية تدير المشهد جهاراً نهاراً وهى ( اى مخابرات السفاح ) من شكلت مايٌسمى بجبهة الإنقاذ وهى من اطلقت الشائعات وافتعلت الازمات وهى من عرقلت اى تعاون او تواصل بين الدكتور مرسى واى من الاحزاب ، وهى من اذاع على الهواء اللقاء ( السرى ) بين الدكتور مرسى وقادة الاحزاب لمناقشة تداعيات سد النهضة !
وحياة العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الانسانية ماراح تفلت بجرايمك يابلحة ، وحياة جهاز الكفتة وقت الحساب قرب ياعبدة !
وتحيا البيادة !
ﺍﺣﻴﻴﻚ ﻳﺎ ﺩﻛﺘﻮﺭ ﺣﻤﺰﺍﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ﻭﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﺍﻥ ﺗﺎﺗﻲ ﻣﺘﺎﺧﺮﺍ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﺎﺗﺎﺗﻲ ﻣﻂﻠﻘﺎ
د.فوءاد
أولم تكن أنت -ياسيد حمزاوي- من أكبر المساهمين في وأد هذا التحول الديمقراطي! !!!!!!!!!؟
تقتلون القتيل وتذرفون الدموع في جنازته
جبهة الخراب مجموعة من المنتفعين لم يجمعهم هدف سامي لصالح البلد , وإنما جمعهم كرههم لكل ما هو إسلامي وحين حققوا ما يريدون إختفوا, ( تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ) , وللأسف كان يجب على الإخوان ألا يدخلوا البرلمان ولا الرئاسة , ولوإستمعوا لنصيحة المخلصين لما وصلوا ووصلنا لذلك , سبحان الله ما من شخص دعموه إلا وضربهم في مقتل , هم من دعموا صباحي للوصول للبرلمان قبل الثورة , وجمعوا التوقيعات للبرادعي قبل الثورة , وتحالفوا مع حزب النور وهم يعرفون حقيقته , لو تفرغوا لتعبيد الناس لرب العالمين ولمنظومة الإخلاق التي فسدت في البلاد , وتدريب كوادر منهم ومن غيرهم في الإدارة والا قتصاد والسياسة , لكان أفضل لمصر ولعالمنا العربي , أنا لا أبكي على اللبن المسكوب لأن الله تعالى( له الحكمة البالغة ),(حتى يميز الخبيث من الطيب ) والآن الجميع كشف وكل شخص أظهر ما بداخله والأرض مهيئة للأجيال القادمة , قال تعالى وكل شئ عنده بمقدار ) .