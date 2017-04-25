تركيا تدين بشدة حرق علمها في العاصمة الأرمينية واصفة إياه بـ”العمل الغادر”

أنقرة- الأناضول- أدانت الخارجية التركية بشدة، حرق علم بلادها في العاصمة الأرمينية يريفان الأحد، واصفة إياه بـ”العمل الغادر”.

وقال بيان صادر عن الوزارة، الاثنين، “ندين ونشجب بشدة الذين قاموا بهذا العمل الغادر(حرق العلم التركي).. إن علمنا الذي يتمتع بأهمية كبرى، يمثل استقلال وحرية الشعب التركي”.

وأكد البيان أن العلم يرمز إلى جميع القيم الأساسية للشعب، ومعتقداته، وحريته.

وأشار البيان إلى أن الاعتداء على العلم الذي يعتبر مساوٍ لوجود الشعب التركي، أدى إلى رد فعل، وتذمر كبير لديه.