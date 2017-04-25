اجتماع خليجي في الرياض الخميس للتصدي لتدخلات إيران
الرياض - د ب أ – أفاد مصدر خليجي رفيع المستوى، بأن الاجتماع الثلاثي لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية، في دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض الخميس سيركز على الوقوف ضد ممارسات إيران وتدخلاتها السافرة في العراق التي تهدد أمن دول المجلس.
ونقلت صحيفة “عكاظ” اليوم عن المصدر قوله، إن “التكامل بين دول المجلس بلغ أعلى مستوياته، وبما لا يسمح بأي تهديد من قبل أي دولة، لأن دول المجلس تدرك طبيعة التحديات التي تواجهها، وأصبحت قادرة على التعامل معها”.
وأكد أن هذا التكامل العالي، يأتي من أجل حماية أمن دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها، مشدداً على أن أهمية الاجتماع تتمثل في تحقيق مزيد من التكامل، والوقوف في وجه أي تهديد لدول المجلس.
ومن المنتظر أن يترأس الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية، الاجتماع التشاوري لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنسيق الأمني المشترك بين دول مجلس التعاون الذي يهدف إلى حفظ أمن دول وشعوب دول مجلس التعاون وزيادة التنسيق بينهم.
وكان وكلاء وزارة الداخلية عقدوا اجتماعهم التاسع بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الثلاثاء الماضي.
هل يستطيع العالم اجمع ان يعيش بسلام ووءام ..وينتهي من كل هذا الجنون الذي يسمي الحرب اللذي يسفك دماءنا ويدمر حضاراتنا وتاريخنا …ويحزن قلوبنا ..ًويتعس حياتنا …
هل يستطيع العالم ان يقوم علي مبداء من حسن أخلاقك تستعبدني وتملك محبتي وتضحيتي في اكرامك واسعادك بدلا من استعبادي وإذلالي وتسلب خيرات بلادي باستبدادك وتهديدك بالسلاح …
نعم هنلك فرق شاسع بين ا(لاستعباد )من خلال المحبه وحسن الأخلاق ..بدلا من الاستعباد والاستبداد باكراه الآخرين علي تقديم ما لا يرغبون به من خلال الارهاب ..
النشاشيبي
نعم علي البشريه جمعاء ان تعمل معاً بعقل منير وبقلب منفتح مليء بالمحبه يودي الي سعاده البشر ..لان سعاده الانسان ورقيه هي سعادتنا جميعا ..ومذلته هي مذلتنا جميعا ..
نعم ضيق الفكر وحماقه السياسه وسياده الكراهيه بين البشر من عوامل دمارها …
وبهذا علينا بتوفير العلم مجانا ..واجباريا علي شعوب العالم لان بالعلم هو العامل الأساس في نشر الوعي والمحبه التي تودي الي سعاده البشر ..بدلا من إذلاله …وتعمل معا في أجاد المخترعات التي تخدم البشريه واسعادها بدلا من اشقاءها ..
نعم الحرب مرض الشعوب المتخلفة ..حيث يكلفنا الكثير الكثير من زياده تعاستنا واذلالنا وتخلفنا …حيث الأرواح تموت بلا عدد ..هذا علاوه علي امتصاص اقتصاد العالم من اجل تدميره ..اي ندفع ثمن موتنا ..
نناشد البشريه جمعاء وخاصه أصحاب العقول و الفكر المنير ..بالعمل معا سويا في وضع برامج وخطط انسانيه تودي الي سعاده الانسانيه بدلا من التعاسه والماساه التي نعيشها جميعا ..لان العالم واحد ..ونهايه الانسان واحده ..وعمره قصير ..
فلندع بصمتنا الجميله في رقي البشريه بدلا
من تعاستها ..الدمار سهل ولكن البناء صعب وليس مستحيل بل بحاجه الي حكمه العقل وإرادته التصميم …حتي تعيش جميعا بسلام وأمان ومحبه وسعاده فهل من مجيب ..؟…
السلام بحاجه الي علماء …والحرب الي مجانين …ولنا حق الاختيار ..ومستقبلنا بأيدينا ….
فلنحافظ علي مبداء الانسان هو أغلي ما تملك وعلينا الحفاظ عليه كما نحافظ علي انفسنا …
فهل من مجيب ؟..
النازح بسبب الحرب وجهل الشعوب …
فلسطين متي يعم السلام فيك ونعيش بعزه وكرامه ..ومحبه وسعاده …؟
فلسطين تنتظر العلماء لا الجهلاء ….
YES DO AS YOU WOULD BE DONE BY …
YES I WAS BORN TO LIVE TO LOVE TO GIVE NOT TO KILL NOT TO BE KILLED
YES TO LEAVE GLORY STEGMA IN HUMAN CIVILIZATION…
WE DONT NEED ANY MORE BLOODSHED ..this IS FRANTIC POLICY WHICH BRINGS MEGA CATASTROPHE FOR ALL ….WAR HAS ONE FACE ITS DRAMMA & TRGEDY .. WITHOUT ANY DUBETATIONS ON THIS PRAGMATIC TRUTH …
AL NASHASHIBI
Have you put Palestine in your schedule