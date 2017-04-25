عبير صبري: أمير كرارة الأكثر وسامة… وتمنيت الزواج من هذا الفنان

القاهرة ـ تحدثت الفنانة المصرية عبير صبري عن حياتها الشخصية وكشفت عن العديد من الأسرار التي لا يعرفها الجمهور.

عبير قالت إنها بيتوتية وعندما لا يكون لديها شغل تحب المكوث في المنزل وارتداء البيجاما، وتذهب إلى المطبخ لتختار أكلة تستمتع بها.

عبير صبري قالت إنها لم تخضع لأي عمليات تجميل في الماضي والصور تثبت ذلك، مشيرة إلى أنها تحب كل جزء في شكلها ولا تحب حتى أن تغير شكلها بأي لوك.

الفنانة المصرية قالت إنها تنفق اأموالها بشكل منتظم وتحب شراء الفساتين، وأكدت أنها لا تهتم للزواج من رجل غني ولكنها تفضل الزواج من رجل شهم ورومانسي.

عبير قالت إنها لو عاشت في زمن رشدي أباظة وتقدم للزواج منها لرفضته لأنها تفضل أحمد رمزي، وأكدت أن عمر خورشيد لو كان يعيش بعصرها كانت ستتقدم للزواج منه بنفسها لأنه فتى أحلامها.

الفنانة المصرية قالت إن أمير كرارة هو الأكثر وسامة وأنها كانت تتمنى العمل مع الفنان محمود المليجي ومحمود ياسين.

عبير قالت إن السحر يؤثر جدا على حياتها وأن النظرة والكلمة تجعلها تمرض، مشيرة إلى أن وجهها يحمر لو قال أحد لها كلمة حلوة.

عبير صبري يعرض لها حاليا مسلسل كابتن أنوش مع الفنان بيومي فؤاد، وحقق نسبة مشاهدة عالية.