الفنان التونسي ظافر العابدين: زوجتي لا تغار عليّ

لندن ـ أكد الفنان التونسي ظافر العابدين أنه يحاول تعويض زوجته وابنته الوحيدة بوقت انشغاله عنهما في تصوير أعماله الفنية بأخذ أجازة بعد كل عمل فني يقضيها بأكملها معهما، إلى درجة أنه نادراً ما يقابل أصدقائه خلال هذه الأجازة، بل أنه يفضل السفر إلى إلى مكان معهما للراحة والاستجمام.

وفي الوقت الذي يتمتع فيه ظافر بوسامة تجذب الكثيرات، أكد النجم التونسي أن زوجته الإنجليزية لا تشعر بالغيرة عليه، وأوضح موقفها من المعجبات قائلاً: “زوجتي تتفهم جيداً طبيعة عملي، وهناك ثقة كبيرة متبادلة بيننا، وتعلم أن من ضمن عملي أن تكون لديَّ معجبات، خصوصاً أنها فنانة وتقدر قيمة الفن وتحترمه، وهي تسعد بنجاحي وتساعدني على تحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية في عملي”.

ظافر شدد على أنه لم يطلب من زوجته ترك مجال التمثيل، لافتاً إلى أنها اختارت أن تتفرغ لرعاية ابنتهما الوحيدة «ياسمين»، وكشفت عن شروط العلاقة الزوجية الناجحة في رأيه بقوله: “التفاهم بين الطرفين من أهم الشروط في العلاقة الزوجية الناجحة، وهذا يجعل الطرفين لديهما الطموح نفسه، وهدفهما هو تكوين مشروع العائلة أو الأسرة الناجحة والهادئة، وإذا تحقق الانسجام تصبح العلاقة الزوجية مستمرة، ومن دونه يصعب أن تستمر”.

“ياسمين” جمعت في صفاتها الشخصية بين والدها ووالدتها، إلا أن ظافر كشف عن أنها ورثت منه حبه للموسيقى، وعن سبب امتناعه عن نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال النجم التونسي-في حواره لمجلة “لها”: “مهم جداً أن تكون حياتي الشخصية بعيدة عن الأضواء، وابنتي جزء منها وأفضل أن أحتفظ بخصوصياتي لي”.

من ناحية أخرى، يشارك ظافر العابدين في المارثون الرمضاني المقبل بمسلسلين، أحدهما عمل مصري بعنوان “حلاوة الدنيا” من تأليف ورشة كتابة يشرف عليها تامر حبيب، وإخراج حسين المنياوي، ويشارك ظافر بطولته هند صبري، حنان مطاوع، وأنوشكا، وأمينة خليل، ورجاء الجداوي، وغيرهن.

أما العمل الثاني فهو سوري لبناني بعنوان “كراميل” من تأليف مازن طه، وإخراج إيلي حبيب، ويشارك ظافر في بطولته كل من ماجي بو غصن وكارمن لبس وبيار داغر وجيسي عبدو، وغيرهن.