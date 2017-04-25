أحلام تحتفل باعتناق خادمتها الإسلام والجمهور يكتشف الخدعة من الوثيقة

دبي ـ احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام، باعتناق مديرة منزلها للإسلام ونشرت وثيقة إسلامها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”.

أحلام، علقت على الوثيقة قائلة: “بفضلٍ من الله تعالى تم اعتناق مديره منزلي جوديت اورتجا الاسلام وأصبح اسمها جنان اسال الله لها الجنان وادعوا لها بالثبات الحمد لله”.

جمهور أحلام هنأها على إسلام مديرة منزلها ولكنها وجه لها تساؤلًا حول تاريخ الوثيقة والذي يعود لـ 25 أبريل لعام 2014.

يذكر أن أحلام صرحت أكثر من مرة خلال استضافتها في عدد من البرامج التلفزيونية أنها ترغب في أن تكون داعية إسلامية بعد اعتزالها للفن.