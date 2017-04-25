شقيقة أسمن امرأة في العالم: تعرضنا للنصب وقالولنا ارجعوا بلدكم .. وأختي في غيبوبة
القاهرة ـ أكدت شيماء عبد العاطي ـ شقيقة إيمان أسمن امرأة في العالم ـ أن الطبيب الهندي نصب عليهم لكي يحصل على “شو إعلامي” يمكنه من النجاح أكثر وأكثر .
وقالت في مداخلة مع برنامج “العاشرة مساءً”، “أختي وزنها منزلش أكتر من 30/40 كيلو… وهو بيقول إنها نزلت 300 كيلو مع إنه محطهاش على ميزان من يوم ما وصلنا الهند… بل بالعكس حالتها تدهورت أصبحت في غيبوبة شبه تامة… حتى وهي صاحية مش بتبقى عارفة أنا مين”.
وأضافت “الدكتور قالنا ارجعوا بلدكم… أو خدوا لكم شقة برة وهبقى ابعتلكم حد يعملها علاج طبيعي… ولما رفضنا… قال خلاص تعالوا عندي البيت”.. مضيفة “مع إننا أخدنا تبرعات كبيرة جدًا بس أخدوها منا وقالوا إن إيجار نقل إيمان من مصر حوالي 117 ألف دولار”.
وتابعت “دي عملية نصب دولية وبيعاملوا زي الناس اللي جاية تشحت منهم وأنا بطلب من المسؤولين المصريين يهتموا عشان يرجعونا بلدنا بكرامتنا”.
أهلاً بكم في الهند، كل شيء في هذا البلد مرشوش عليه توابل كي يبدو أفضل مذاقاً وهو في الواقع منتهى القرف. زرت الهند مرتين ولم أرى أقذر من تلك البلاد للأسف مع أنها جنة طبيعية على الأرض ولكن البشر ملأوها قذارة!
أؤيدك بقوة فيما ذهبت إليه.أنت في بلادهم (الله يساعدك) أنا التقيت ببعضهم في أوربا وحلفت أنْ لا أقترب منهم مرّة أخرى؛ فكيف هم هناك ؟
أؤيد كلاكما. شعب غريب. بينه وبين النظافة عداوة. ربما الغالبية على الأقل. بلادهم جميلة لكنها أينما ذهبت مكب قاذورات باستثناء واضح لأماكن تجمع المسلمين وبعض المسيحيين إذا لم تختلط أماكن سكناهم مع البقية.
الدكتور من طائفة البهرة !
ولا حول ولا قوة الا بالله
شكراً لكما. وحتى لا يظنن أحداً أنني متحامل على الهند أو الهنود، حتى عام 1990 كان هناك 60% من الهنود لا يملكون مراحيض في منازلهم وبعد جهود جبارة من أعلى المستويات انخفض العدد إلى 22% اليوم لا يملكون مراحيض أي ربع الأمة الهندية أي حوالي 300 مليون بني آدم لا يملكون مراحيض في بيوتهم وليس من الصعب أن تخمنوا أين يقضون حاجاتهم الشخصية!! السؤال هو كيف لأمة أن تحاول غزو الفضاء وغزو الأرض بعلماء التكنولوجيا وهذا هو حالها؟ اسمحوا لي ، في الواقع يجب أن نخجل من أنفسنا نحن العرب فلدينا العقيدة الأسمى ومصادر الثروة الأعلى ولكننا في ذيل الأمم!! هذا ليس جلداً للذات إنها الحقيقة الساطعة والمرة مرارة العلقم في آن! مصر التي كانت يوماً تنافس اليابان في العلوم والتقنية ترسل أبناءها إلى الهند لعملية جراحية يستطيع أن يجريها حلاق إن لم أقل جزار!!!!!!
وبماذا سيعالجها هذا الدكتور؟ الحل بيدها وبيد أقاربها الذين أطعموها بسعرات حرارية كبيرة جدا. عليها اتباع حمية خالية من المواد الغذائية عالية السعرات الحرارية الكربوهيدرات , الخبز والأرز والباسطا إلخ…, تكثر من البرتينات, اللحوم بأنواعها إلخ…. الإبتعاد عن السكريات. أمثالها ينصحون بحمية لاتتعدى سعراتها اليومية ب 1200 سعرة حرارية لفترة محدودة عوض 2000 وماحولها للمرأة العادية الوزن, ثم الحركة, فستفقد عشرات الكيلوات في المرحلة الأولى. الطبيب لن ينفعها في شيء, حتى عملية تقليص حجم المعدة جراحيا لن تفيد ولن يقدم عليها أي طبيب أو جراح مالم تنقص من وزنها بنفسها في المرحلة الأولى لأنها لاتخلو من مخاطرعلى صحتها.