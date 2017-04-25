فلسطينيون: بريطانيا ترفض طلبا بالاعتذار عن وعد بلفور
رام الله- رويترز- قال قادة فلسطينيون الثلاثاء إن بريطانيا رفضت طلبهم تقديم اعتذار عن وعد بلفور الصادر عام 1917 والذي مهد الطريق أمام قيام دولة إسرائيل وأضافوا أنهم سيتابعون الأمر أمام المحاكم الدولية إلا إذا تراجعت لندن عن موقفها.
وطالب الرئيس الفلسطيني باعتذار في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول إلا أن بريطانيا تعتزم تنظيم احتفالات مع مسؤولين إسرائيليين بمناسبة مرور مئة عام على وعد بلفور في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مانويل حساسيان السفير الفلسطيني لدى بريطانيا لراديو صوت فلسطين الثلاثاء “طلبنا من الحكومة البريطانية أن تعطينا إجابة على هذا الموضوع. استطعنا أن نحصل على إجابة في رسالة قدمت إلى وزارة الخارجية. أتى الجواب بعد ثلاثة أيام أن الاعتذار مرفوض”.
وأضاف “بمعني أن جلالة الملكة وحكومة بريطانيا لن تعتذر للشعب الفلسطيني وأن احتفالية مئوية وعد بلفور ستجري في موعدها”.
ولم يرد تعليق من وزارة الخارجية البريطانية.
وفي عام 1917 قالت الحكومة البريطانية إنها تؤيد “إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين… على ألا ينتقص ذلك من الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية الموجودة في فلسطين”.
وكانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني عندما بعث وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور بهذه الرسالة إلى اللورد روتشيلد أحد زعماء الجالية اليهودية البريطانية.
ويدين الفلسطينيون وعد بلفور بصفته وعدا من بريطانيا بتسليم أرض لا تملكها.
وقال حساسيان إنه إذا لم تعتذر بريطانيا وتلغي الاحتفالات المزمعة وتعترف بدولة فلسطين فإن الفلسطينيين سيمضون قدما في مساعيهم لإقامة دعوى قانونية.
وأضاف “هذا هو الشرط الوحيد من خلاله نستطيع أن نغلق هذا الملف نهائيا”.
كيف لبريطانيا ان تعتذر عن افعالها القبيحه وهمجيتها وهمدية استعمارها في الوقت الذي يضخ فيه اخواننا العرب المليارات لدعم الاقتصاد البريطاني ودعم السياسه البريطانيه
ليس هذا وحسب بل ان وعد بلفور اساسا جاء بناء على موفقة اغلبية القاده العرب في ذلك الزمان وعلى راسهم الشريف حسين بن علي ومن لف حوله
والله يااااااااااريت لو بقينا تحت الحكم العثماني رغم كل ما يدعي به البعض من ان الحكم العثماني كان حكم اجرام وقتل وتخلف… والله انه اخف بلاء من تلك العصابات التي تحكمنا الان والتي عاثت في الارض فسادا وتخلفا
الإعتذار سيقدمه جيريمي كوربن فقط إذا وصل إلى 10 داونينغ ستريت، وهذا صعب المنال في الوقت الراهن لكنه ممكن جدا إذا وجد دعما عربيا وإسلاميا شعبيا كبيرا، وتتوقف الأنظمة العربية على عقد الصفقات بالملايير مع الحكومات البريطانية المتعاقبة، لا سيما منها صفقات شراء السلاح الخردة ورميه في الحدائق الخلفية لهذه الدول دون استعماله، وهذا شرط لا تقدر عليه الأنظمة العربية الحالية لأنها مسلوبة السيادة والإرادة والقرار، كما أنه يجب على جيريمي كوربين أن يدين بكل صراحة الجرائم التي يقوم بها نظام الأسد وطهران وموسكو في حق الشعب السوري، وألا يبدي أي تعاطف مع الأنظمة العربية القائمة الآن لأنها كلها تفتقد للشرعية وللرشد في تسيير شؤون دولها، وأن يدعم الشعوب العربية والإسلامية في مواجهة المستبدين بها من حكامهم، إذا سار في هذا النهج فسيلقى دعما كبيرا من الجاليات المسلمة والعربية ودول العالم الثالث المقيمة ببريطانيا إضافة إلى الشعب البريطاني الذي يتطلع في أغلبيته إلى العدالة والسلم والديمقراطية والرفاه.