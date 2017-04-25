الجزائر تستعد لاحتضان اجتماع دول جوار ليبيا 8 مايو المقبل

الجزائر- الأناضول- أعلنت الجزائر أنها ستحتضن الدورة الـ11 لدول جوار ليبيا في الثامن من مايو/ أيار المقبل، لبحث آخر تطورات الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

وقال وزير الشؤون المغاربية والإفريقية والعربية الجزائري، عبد القادر مساهل، في حوار مع التلفزيون الحكومي “ستنعقد الدورة 11 لدول جوار ليبيا في الثامن من مايو القادم بالجزائر، وسيكون ملف تأمين المنطقة أهم مواضيعها”.

وتابع “هناك تهديدات كبيرة في المنطقة ويجب أن تتكثف المشاورات بين هذه الدول للعمل سويا من أجل مواجهتها”.

وأكد الوزير الجزائري أيضا أن كل “الجهود تصب في اتجاه إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، ووضع مؤسسات قوية وجيش موحد وبالتالي دولة مستقرة”.

جاء ذلك بعد جولة أجراها الوزير بمدن ليبية الأسبوع الماضي في إطار وساطة تقوم بها بلاده منذ أشهر بين مختلف فرقاء الأزمة للتوصل إلى حل سياسي.

ويضم منتدى دول جوار ليبيا الدول العربية الأربع المجاورة وهي الجزائر وتونس ومصر والسودان إلى جانب دولتي النيجر وتشاد.

واحتضنت القاهرة المصرية في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي آخر اجتماع لدول جوار ليبيا، والذي خرج بتوصيات أهمها “رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها”.

ويصل المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر غدا الأربعاء إلى الجزائر في زيارة تأتي في إطار “مواصلة المشاورات بين الجزائر والأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية” حسب بيان سابق للخارجية الجزائرية.

ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر وفودا رسمية وسياسية وعسكرية ليبية من مختلف التوجهات، في إطار وساطات لحل الأزمة بالتنسيق مع مبعوث الأمم المتحدة كوبلر.