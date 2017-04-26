رامز جلال يعتزل برامج المقالب

القاهرة ـ أكدت مصادر صحافية أن النجم المصري الشاب رامز جلال، قرر عدم تقديم برامج المقالب في الأعوام القادمة، وذلك بسبب الضغوط التي يتعرض لها واتهامه بالاهتمام بكسب الأموال على حساب حياة زملائه الفنانين.

المصادر الصحافية أوضحت أن رامز جلال، كان ينوي عدم تقديم الموسم الجديد 2017 الذي يصور فيه حاليا، ولكن نظرا لارتباطه بعقد مع الشركة المنتجة فلم يتمكن من تنفيذ ذلك.

وكان الفنان المصري رامز جلال، قد تعرض لهجوم حاد في الفترة الأخيرة بسبب برنامجه الجديد والذي يقوم بتصويره في سيوه، خاصة بعدما فضح الإعلامي اللبناني طوني خليفة تفاصيل البرنامج وتسبب في اعتذار العديد من النجوم عن التصوير.

وشن طوني خليفة، هجومًا حادًا على الإعلامي اللبناني نيشان، والذي دعاه لتصوير حلقة برنامج معه ليفاجئ بعدها أنه يصور مقلب لرامز، ووجه لنيشان سؤالًا حول المبالغ التي قبضها للإيقاع بالنجوم، لصالح برنامج مقالب رامز جلال.