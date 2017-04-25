رزان مغربي تعلق على إحراج إليسا لها على الهواء

القاهرة ـ فاجأت النجمة اللبنانية إليسا حضور ومشاهدي حفل جائزة الموسيقى العربية على الهواء، برسالة وجهتها لمقدمة الحفل، الفنانة اللبنانية رزان مغربي، وضعتها في موقف محرج لا تحسد عليه.

إليسا التي فازت بأربع جوائز في النسخة الأولى من الحفل الذي أقيم في كازينو لبنان ببيروت، أحرجت رزان قائلة: “أنا بحبك رزان وبتمنى ما تاخديها شخصية، أول مرة ربحت جائزة ميوزك أورد، رزان شكت أني دافعة حقها، وقاعدة على قلبي هالشغلة، أنا ما بحقد على حدا، وما بحقد عليكي، وكنت هلأ عم قول لوائل جسار دمها خفيف وبحبها غصب عني، أتمنى أنو اليوم تكوني أتأكدتي أنني أستحق هذه الجوائز عن جدارة”.

وفي الوقت الذي ردت فيه رزان على إليسا على الهواء قائلة: “بحبك إليسا، أكيد بتستحقيها”، فجرت مغربي مفاجأة في أول تعليق لها بعد انتهاء الحفل، مشددة على أنها لم تكن تسمع ما قالته إليسا.

رزان قالت: “بكل صراحة وصدق لم أسمع جيداً ما قالته إليسا على المسرح، وقلت لها أحبك لأنني فعلاً أحبها. وأنا بطبعي إنسانة إيجابية وانظر إلى الكوب الملأن ولو كنت سمعت ما قالته لما كنت سأفتح مواضيع قديمة على الهواء مباشرة وخلال تقديمي لهذا الحفل والقصة عمرها 12 سنة وأنا فعلاً لا أذكرها جيداً”.

المفاجئ أن رزان نفت ما قالته إليسا بحقها مشددة على أنها لم تشكك في شراء الفنانة لأي جوائز، وأضافت: “أنا في الحقيقة لا أعرف ما الذي تتحدث عنه إليسا، ولم أشكك يوماً بجائزة إليسا، وأنا قدّمت هذه الجوائز للعديد من النجوم وكنت في لجنة تحكيم الورد ميوزك أورد وليس منطقياً أن أتهم إليسا والمهرجان الذي أشارك فيه بالتزوير والغش، فهل يعقل أن أشك بجوائز الموسيقى العربية وأنا مقدمة الحفل؟ طبعاً لا! وما حصل وقتها أنّ إليسا لم تكن ترغب أن أقدم لها الجائزة وكانت ترغب أن يقدمها أجنبي”.

يُذكر أن الحفل شهد تكريم عدد كبير من نجوم الوطن العربي، وأبرزهم؛ مايا دياب، وائل جسار، حسام حبيب، تامر حسني، شيرين عبدالوهاب، أدهم نابلسي ناصيف زيتون، وغيرهم.